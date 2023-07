Ein historischer Abend für Obertshausen

Von: Steffen Gerth

Teilen

Das Bürgerhaus ist marode, ein dauerhafter Weiterbetrieb wäre wirtschaftlich unsinnig. „Es muss Ziel sein, sich von provisorischen Maßnahmen zu befreien“, sagt der Grünen-Stadtverordnete Klaus-Uwe Gerhardt. © Paul

Stadtverordnetenversammlung spricht sich für Stadthaus aus.

Obertshausen – Ein bisschen Pathos darf auch mal sein. „Ich habe das Gefühl, es passiert etwas Historisches“, sagte Rudolf Schulz, als das meiste von allen gesagt war. Und damit meinte der Fraktionsvorsitzende der Bürger für Obertshausen den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, dass der Magistrat der Stadt das Großprojekt „Stadthaus“ angehen und Synergieeffekte und Kostenersparnisse herausarbeiten soll. Also was es bringt, Rathaus und Bürgerhaus künftig in einem neuen Gebäude zusammenzufassen. Für Bürgermeister Manuel Friedrich (unabhängig) ist dabei das Stadthaus in Bruchköbel ein Vorbild.

Bis Ende des Jahres soll nun vom Obertshausener Magistrat das bisherige Raumprogramm zum geplanten Neubau des Rathauses entsprechend erweitert werden. Grundlage dafür waren zwei Beschlussvorschläge des Magistrats: Einmal sollen keine Haushaltsmittel mehr aus den Bereichen Entwicklung Rathäuser, Zuschüsse Kita Badstraße sowie Familienzentrum Bund für die Sanierungsarbeiten des Bürgerhauses übertragen und freigegeben werden. Dies wurde einstimmig beschlossen. Gegen den Prüfantrag, die Sanierungen im Bürgerhaus vorerst zu stoppen, votierte nur die FDP.

Die Stadt beziffert die aktuellen Kosten für die Modernisierung von Brandschutz- und Rohrleitungen auf 5,6 Millionen Euro. Und darin seien noch nicht einmal die Aufwendungen für die ebenfalls notwendige Dachsanierung enthalten, wie der Erste Stadtrat Michael Möser (CDU) betonte.

„Die Kosten steigen ins Unermessliche, das ist nicht mehr vertretbar“, stellte auch sein Parteikollege Lukas Walter fest. Also hat ein moderner Neubau Sinn, dadurch könnten laut Stadtrat Möser weitere Millionenbeträge für Sanierungen am Bürgerhaus vermieden werden.

Aktuell ist ein neues Rathaus am alten Standort Schubertstraße geplant. Dieses ließe sich um ein Bürgerhaus als Stadthaus erweitern. Aber auch der bisherige Standort des Bürgerhauses an der Tempelhofer Straße wäre für ein solches Vorhaben geeignet. „Wir dürfen vor der Prüfung eines zweiten Standorts nicht die Augen verschließen“, so der SPD-Fraktionsvorsitzende Walter Fontaine.

Ein neues Stadthaus ist also möglich. Ein städtisches Wohnungsbauunternehmen ebenfalls. Es geht um 425 städtische Wohnungen sowie das Waldbad. Beide werden von Regiebetrieben geführt und diese will der Magistrat in eine kommunale GmbH & Co. KG integrieren.

Diese Rechtsform ist das Ergebnis einer Prüfung durch den Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft (VdW). Die neue Gesellschaft soll von einem Immobilienfachmann geführt werden. Die Stadtverordneten stimmten mit großer Mehrheit zu. Die SPD scheiterte mit einem eigenen Antrag.

Der Magistrat wurde zudem mit großer Mehrheit beauftragt, Flächen für einen Standort einer zweiten Grundschule im Stadtteil Hausen zu suchen. Denn im Schulentwicklungsplan des Kreises Offenbach aus dem Vorjahr wird erwartet, dass im Schuljahr 2025/26 38 119 Schülerinnen und Schüler die Grundschule sowie die Sekundarstufe I und II besuchen. Dies wären 4 516 Kinder und Jugendliche mehr (13,44 Prozent) als im Schuljahr 2016/17. Das spürt auch eine „Speckgürtel“-Stadt wie Obertshausen. „Wir haben großen Zuzug und verdichten heftig“, beschrieb FDP-Fraktionsvorsitzende Elke Kunde die Lage – die durch die Flüchtlinge aus der Ukraine noch verschärft werde.