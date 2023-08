„Wir können nicht mehr“: Beliebte Bäckerei in Obertshausen schließt

Ein Leben fürs Backwerk

Nach zwölfeinhalb Jahren als Selbstständiger ist Schluss: Konditormeister und Bäcker Klaus Kaiser hört auf. Es war für ihn eine schöne, aber auch sehr arbeitsintensive Zeit. Nun beginnt ein neues Leben für ihn und seine Frau.

Claudia und Klaus Kaiser schließen ihre Bäckerei in der Wilhelmstraße.

Obertshausen – Johann Wolfgang von Goethe war ja nicht nur Dichter, sondern hatte auch zu allem eine Meinung. Und so sagte er: „Ich sehe immer mehr, dass jeder nur sein Handwerk ernsthaft treiben und das Übrige lustig nehmen soll.“ Klaus Kaiser ist Konditormeister und Bäcker, und er nimmt sein Handwerk ernst. „Was Sie an Herzblut hineinstecken, kommt als Ware heraus“, meint er. Zwölfeinhalb Jahre arbeitete er nach diesem Prinzip, nun ist Feierabend – für immer.

Am 12. August schließt Kaisers Backstube in der Wilhelmstraße, es ist ein Samstag. Ein Abschiedsfest wird es nicht geben, stattdessen hängt an der Ladentür ein Zettel, der auf die Schließung hinweist. „Und da wir vor allem Stammkunden haben, wurde jeder einzelne persönlich darüber informiert, dass wir aufhören“, sagt Kaisers Ehefrau Claudia, die zusammen mit ihrem Mann das Geschäft führte. Er war für Hefe-, sie für Rührkuchen und Käsefüllungen zuständig.

Obertshausen verliert seinen letzten Bäcker, der sein Brot noch selbst backt

In Deutschland gab es laut Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks im Jahr 2015 noch 12 155 Bäckereien, 2022 waren es nur noch 9 607. Klaus Kaiser wagte 2011 den Schritt in die Selbstständigkeit nach vielen Jahren als Angestellter. Er übernahm den Backshop Krames und merkte schnell: Dieses Geschäftsmodell war nicht seines. Fertigmischungen aufbacken, widersprach seinem Anspruch. Also machte er irgendwann sein eigenes Brot, aus dem Shop wurde eine Stube. Nun verliert Obertshausen seinen letzten Bäcker, der sein Brot noch selbst backt.

Für ihren handwerklichen Anspruch müssen die Kaisers jetzt Tribut zollen. „Wir können nicht mehr“, sagt Claudia Kaiser. Sie ist 60 Jahre alt, ihr Mann 65 und eigentlich seit 1. Januar Rentner. Sie blicken auf ein arbeitsreiches Leben zurück, das für Klaus Kaiser bedeutete, an sechs Tagen in der Woche um 2.30 Uhr aufzustehen.

Sie durchlitten die Coronakrise, die den Umsatz um gut 30 Prozent einbrechen ließ. Weil sämtliche Vereinsfeste, die die Kaisers beliefert hatten, nicht mehr stattfanden. Im Februar 2022 überfiel Russland die Ukraine, und die Weizenpreise explodierten auf fast 450 Euro pro Tonne. Aktuell müssen noch 240 Euro bezahlt werden.

Claudia Kaiser ist gelernte Fleischereifachverkäuferin mit 30 Jahren Berufserfahrung bei den Metzgereien Schmitt in Mühlheim und Picard in Obertshausen. Parallel hatte sie noch einen Kleinstbetrieb als Leihköchin. Und als die Flut im Ahrtal 2021 Leben forderte, vielen Menschen Hab und Gut nahm, fuhr sie anderthalb Jahre lang jedes Wochenende nach Bad Neuenahr-Ahrweiler, um zu helfen. Allein 16 000 Brötchen verteilte Renate Kaiser an die Helfer, die kaum Gelegenheit hatten, sich mit Essen zu versorgen. Irgendwann ließ ihre Energie nach. „Ich habe auch Dinge gesehen, die ich nicht sehen wollte.“ Wo es so viele Tote gibt, wird auch eine Helferin unmittelbar damit konfrontiert. Sich von diesem Einsatz ausruhen, war auch nie möglich – daheim muss die eigene Mutter gepflegt werden.

Genau einmal fuhren die Kaisers in den Urlaub

Urlaub? Gab es genau einmal in der Zeit als Selbstständige. 2016 war das, als es für zwei Wochen nach Kroatien ging, in die Heimat des Schwiegersohns. 14 Tage Baden, Spazierengehen, Kultur. Doch nach zwei Wochen stieg die Unruhe, musste es weitergehen mit der Arbeit. Deswegen verfallen die Kaisers auch ab dem 13. August nicht in Stillstand. Im Gegenteil, sie bauen sich ein neues Leben auf – im wahrsten Sinne des Wortes. Das eigene Haus in Obertshausen wird verkauft, sie ziehen weg. Im Taunusörtchen Altweilnau werden sie sich ein Häuschen bauen, kleiner und in der Nähe von Tochter Dorothé.

Ganz allein wird Klaus Kaiser das neue Domizil nicht errichten, aber er wird mit anpacken. Nicht nur, weil er ein Allround-Handwerker ist, sondern auch, weil er nach den Jahren der vielen Arbeit nicht einfach loslassen kann. „Mir geht es wie einem Hochleistungssportler, der nach seinem Karriereende abtrainieren muss.“ Vielleicht gilt für die rastlosen Kaisers noch ein Spruch von Goethe: „Wer freudig tut und sich des Getanen freut, ist glücklich.“