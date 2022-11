Die Facebook-Gruppe „Jeder kann helfen“ sammelt auch in Obertshausen Spenden für Bedürftige

Von: Theresa Ricke

Engagiert für Senioren: 2021 haben die Mitglieder von „Jeder kann helfen" bei einer wohltätigen Backaktion von Brand Loyalty in Neu-Isenburg mitgemacht.

Für manche Menschen sind eine Tafel Schokolade oder ein neues Buch Luxusartikel. Die Facebook-Gruppe „Jeder kann helfen“ versucht, kleine Weihnachtswünsche zu erfüllen.

Obertshausen – Es sind oft kleinen Dinge wie eine gute Tafel Schokolade, ein Päckchen hochwertiger Kaffee, ein Krimi oder Kreuzworträtsel, die sich bedürftige Senioren zu Weihnachten wünschen. „Diese Dinge zu haben, ist für sie Luxus“, sagt Linda Monaco. Sie engagiert sich für die Senioren, die im Alter kein Geld für neue Schuhe oder eben auch nur eine Tafel Schokolade haben. Monaco ist Mitglied der Facebook-Gruppe „Jeder kann helfen“. Zu Weihnachten sammeln sie Spenden, um die Wünsche der Bedürftigen zu erfüllen.

Kinder der Eichendorff-Schule in Obertshausen basteln in diesem Jahr zum ersten Mal Wunsch-Sterne, die im Eingangsbereich Ende des Monats aufgehangen werden. Die Gruppe, die privat organisiert und kein Verein ist, ist mit solchen Spendenaktionen zu Weihnachten in mehrern Schulen rund um Rodgau aktiv. Jeder Stern symbolisiert einen Wunsch, der auf ihm notiert ist. Nicht nur bedürftigen Senioren, auch Familien, die Unterstützung brauchen, wird geholfen. „Jeder der an der Schule vorbeigeht – ob Schüler, Eltern oder Nachbarn – kann sich einen Stern abmachen und den Wunsch spenden“, sagt Monaco. Das können auch kleine Spiele oder Gutscheine für Kinder sein. Die Sachspenden können dann mit dem Stern bei der Eichendorff-Schule bis zum 16. Dezember wieder abgegeben werden. Dann wird alles von Helfern der Gruppe abgeholt und zu den Beschenkten gebracht.

„Jeder kann helfen“: Spenden werden das ganze Jahr angenommen

Neben den Sachspenden, die die Gruppe nur nach Bedarf ganzjährig annimmt, werden Geldspenden für ein Weihnachtsessen der Senioren gesammelt. 40 aktive Helfer engagieren sich besonders in der Gruppe, die es bei Facebook seit 2017 gibt und über 1500 Mitglieder zählt. „Ich habe ein Helfersyndrom“, sagt Monaco über sich. Es habe schon viele Schicksalsschläge bei den Gruppenmitgliedern gegeben, da müsse sie helfen.

Und jeder kann helfen – das sagt bereits der Name der Gruppe. „Wenn wir für jemanden dringend einen warmen Mantel brauchen, dann findet sich unter 1500 Mitgliedern mindestens einer, der hilft“, sagt Monaco. Besonders Lebensmittel werden immer gebraucht. Denn die Gruppe sorgt auch dafür, dass die bedürftigen Senioren möglichst einmal am Tag eine warme Mahlzeit bekommen. Dazu werden Lebensmittelspenden gesammelt und einzelne Mitglieder stellen sich einmal die Woche an den eigenen Herd, um die Mahlzeiten für eine Woche zu kochen. Wenn es geht, fahren sie zu ihren Paten, etwa eine Handvoll Senioren, um ihnen das Essen zu bringen. „Wir bekommen so viel Dankbarkeit zurück“, sagt Monaco, die in Obertshausen wohnt. Das sei der Antrieb, weshalb sie ihre Freizeit in ihr soziales Engagement steckt. „Mir geht es gut. Ich habe einen festen Job, eine Familie. Warum sollte ich nicht etwas abgeben?“

Spenden für „Jeder kann helfen“ sind zuletzt weniger geworden

Der Krieg in der Ukraine habe aber zuletzt bewirkt, dass viel dorthin gespendet wird und weniger an die Gruppe „Jeder kann helfen“. In diesem Jahr haben es die Mitglieder nicht geschafft, jedem Bedürftigen auch ein Geburtstagsgeschenk zu machen, was sonst üblich ist. Auch die Helfer stoßen an die Grenzen ihrer Kapazitäten. „Wer aktiv mitmachen möchte, ist bei uns herzlich willkommen“, sagt Monaco. Denn auch zum Geburtstag soll jeder ein Geschenk bekommen: „Wir hoffen, dass wir 2023 die Kinder und Senioren gleichermaßen am Geburtstag beschenken können.“

