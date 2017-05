Einigung über Fröbel-Schule

Obertshausen - Es ist geschafft: Nach jahrelangen Streitigkeiten schließt die Stadt Obertshausen einen Vergleich mit dem Kreis Offenbach und erhält das Gelände der ehemaligen Fröbelschule zurück. Von Thomas Holzamer

454.160 Euro – mit der Zahlung dieser Summe geht demnächst der jahrelange Streit zwischen der Stadt Obertshausen und dem Kreis Offenbach um das Gelände der ehemaligen Friedrich-Fröbel-Schule im Stadtteil Hausen zu Ende. Die Zustimmung der Stadt zu dieser Einigung haben die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung in der jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Demnach zahlt Obertshausen für die Rückübertragung des Geländes eben jene Ausgleichssumme. Damit teilen sich Stadt und Kreis den zuvor ermittelten Wert des Grundstücks, abzüglich der auf rund 270.000 Euro geschätzten Kosten für einen eventuellen Abriss der Schulgebäude, zu gleichen Teilen. Der Vergleich spiegelt in diesem Fall auch die geschätzten Chancen wieder, die die beiden Parteien vor Gericht gehabt hätten, wäre es zum Rechtsstreit gekommen, erläuterte Bürgermeister Roger Winter bei der Vorstellung der Beschlussvorlage.

Seit der Schließung der Grundschule im Sommer 2009 sind Schulhaus und Pausenhof verlassen. Lediglich für die kleine Turnhalle wurde mit dem Kreis eine Nutzungsvereinbarung getroffen, sodass diese weiter genutzt werden konnte. Die Stadt hatte bereits damals die Rückübertragung des Geländes vom Kreis gefordert. Im Zuge der Schließung hatte sich Obertshausen darum bemüht, das Grundstück zurückzubekommen. Denn bis der Kreis Offenbach Schulträger wurde, war die Stadt Eigentümerin. Das Gelände wurde damals mit der Prämisse an den Kreis übertragen, dass dort eine Schule unterhalten wird. Nachdem dies nicht mehr der Fall war, wurde das Grundstück unentgeltlich zurückgefordert. Seitens des Kreises wurde dieser Anspruch jedoch abgelehnt. Begründet wurde dies damit, dass der Kreis schon für Ersatz gesorgt und zusätzliche Unterrichtsräume auf dem Gelände der Waldschule geschaffen habe. Die erreichte Einigung zwischen Stadt und Kreis setzt dem Streit nun endgültig ein Ende, mit der Unterzeichnung sind weitere Ansprüche für beide Parteien ausgeschlossen.

Bürgermeister Roger Winter freut sich, dass die Stadt mit dem Vergleich nun wieder Zugriff auf das Gelände habe und dieses künftig entwickeln könne. Eine Möglichkeit dabei könnte der bereits in der Vergangenheit geäußerte Wunsch sein, an dieser Stelle zusätzlichen Wohnraum zu schaffen. „Gerade in unserem verdichteten Ortsgebiet wird dies sicherlich eine spannende Debatte“, vermutete Winter in seiner Rede zu den Stadtverordneten. Diese müssen sich nun Gedanken machen, wie es mit dem Gelände und den Gebäuden der ehemaligen Fröbel-Schule weitergeht.