Einzelhandel in Obertshausen: Fachleute reden über zeitgemäße Konzepte

Von: Steffen Gerth

Teilen

Reden über den Einzelhandel: Sebastian Leinweber (Stadtmarketing Obertshausen/Moderator, von links), Bürgermeister Manuel Friedrich, Frank Achenbach (Mitglied der IHK Stadt und Kreis Offenbach), Jan-Bernd Röllmann (Geschäftsführer Stadtmarketing Marburg). © : gerth

Zum Auftakt von „Heimat shoppen“ in Obertshausen diskutiert Bürgermeister Manuel Friedrich mit Experten, wie der Innenstadthandel gerettet werden kann.

Obertshausen – Der Satz von Jan-Bernd Röllmann beschreibt den Ernst der Lage. „Wir müssen den Einzelhandel noch einige Jahre unter unsere Obhut nehmen, der Markt regelt es nicht.“ Nur müsste man den Geschäftsführer des Stadtmarketings Marburg fragen: Haben alle auch Jahre Zeit dafür?

„Die Innenstadt der Zukunft – was erwarten die Kunden, was erwartet die Gewerbetreibenden?“ Darüber sprach Röllman mit Bürgermeister Manuel Friedrich sowie Frank Achenbach (Mitglied der Geschäftsführung der IHK Stadt und Kreis Offenbach) bei einer Podiumsdiskussion am Montagabend in einem Saal der Obertshausener Firma Pergano. Sebastian Leinweber aus dem Obertshausener Stadtmarketingteam moderierte den Abend, der die Auftaktveranstaltung für das dritte Obertshausener „Heimat shoppen“ war. Seit Montag werben hiesige Geschäfte zwei Wochen lang fürs Einkaufen vor Ort.

Obertshausen mit hessischer Landesförderung

Damit dieser Einkauf überhaupt möglich bleibt, müssen alle Mitspieler im Bereich Stadtentwicklung aktiv werden. Das weiß auch die hessische Landesregierung: Zehn Millionen Euro beträgt die Fördersumme für das Programm „Zukunft Innenstadt“, 41 Gemeinden, darunter Obertshausen werden gefördert.

Wie sehr solche Konzepte gebraucht werden, unterstreichen zwei Zahlen: 47 Milliarden Euro betrug laut Branchenverband BEVH 2015 der Umsatz des deutschen Internethandels, 2022 waren es 90,3 Milliarden Euro. Und eine Studie der Universität Rostock zeigt, dass Menschen der Jahrgänge 1997 bis 2012 (Generation Z) die Innenstadt als Einkaufsort schon gar nicht mehr wahrnehmen. Wie kann der Handel dort trotzdem bewahrt werden? Friedrich nannte einen oft vergessenen Mitspieler: die Immobilieneigentümer.

Plan der Stadt: Ein Wochenmarkt für Obertshausen

„Man hat das beste Konzept in der Tasche, bekommt dann aber vom Vermieter eine Absage.“ Etwa, weil ein Konkurrent mehr Miete zahlen kann, obwohl er mit seiner Idee nicht zur Belebung der Innenstadt beiträgt. Oder es werden Mieten aufgerufen, die mit den sinkenden Umsätzen der Händler nicht mehr vereinbar sind. Es droht: Leerstand. Davon werden die Geschäfte in der Nachbarschaft negativ beeinflusst, schließlich lebt der Handel von Magneteffekten. Mehr Läden ziehen mehr Kunden an, weniger eben weniger. „Es darf kein Leerstand entstehen, wir müssen den Bestand fördern“, sagt IHK-Mann Achenbach.

Bürgermeister Friedrich ist ein Freund des Handels, hat aber damit umzugehen, dass Obertshausen wegen seiner zwei Stadtteile kein klassisches Ortszentrum hat. Umso wichtiger ist eine Kundenbindungsmaßnahme wie das Bonussystem „O-Card“, die laut Friedrich nunmehr 3000 Nutzer hat, zwei Drittel davon sind Frauen. Aktuell ist eine weitere Stelle in der Wirtschaftsförderung ausgeschrieben. Hier soll Christina Schäfer unterstützt werden, die den Job aktuell parallel zur Öffentlichkeitsarbeit allein erledigt. Zudem arbeitet Obertshausen an einem Konzept für einen Wochenmarkt am Bahnhof, im Mai 2024 könnte dieser dann erstmals angeboten werden.

Hausener Apothekerin stellt eigene Texterin ein

Es gibt noch mehr Möglichkeiten, Innenstädte zu beleben und Händler zu stärken. Röllmann nannte Pop-up-Stores, temporäre Läden oder Konzepte (Kunst), um Leerstände clever zu füllen. Außerdem ist Marburg beim Onlinehändler Ebay aktiv, der Städten eine spezielle Verkaufsplattform bietet, auf der schon 42 Städte aktiv sind. Und per Onlinecheck hat das Marburger Stadtmarketing die Internet-Auftritte der Händler optimiert.

Dass einige Unternehmer im Jahr 2023 digital immer noch schlecht sichtbar sind, ist eben auch ein Teil der Problems, schließlich orientiert sich der Kunde heute vor dem Kauf im Internet. Wie ein zeitgemäßer Auftritt gelingen kann, zeigt Katrin Rackelmann-Silber: Die Inhaberin der Birkenwald-Apotheke (Hausen) hat dieser Tage eine Werbetexterin eingestellt, die ihr professionelle Beiträge etwa für ihre Auftritte in den sozialen Medien verfasst. Für so etwas brauchen Händler weder staatliche Förderprogramme noch Jahre Zeit – nur Eigeninitiative.