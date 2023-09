Wieder Stau vor der Schule: Elterntaxis sorgen in Obertshausen für Probleme

Von: Steffen Gerth

Enge Räume: So geht es zu am Mittwochmorgen vor dem Hintereingang der Waldschule. Weil gestern noch nicht alle Erstklässler eingeschult waren, hielt sich der Verkehr noch in Grenzen. © gerth

Zu Beginn des neuen Schuljahres kämpft die Waldschule in Obertshausen wieder mit „Elterntaxis“. Doch nicht überall bringen Eltern ihre Kinder bis vor die Tür.

Obertshausen – Gegen 7.40 Uhr wird es eng, dann stößt der Müllwagen rückwärts in die Adenauerstraße. Drumherum rollen die Pkws: Eltern setzen ihre Kinder ab, andere wollen schnell weiter. Die Kreuzung zur Tannenstraße ist kurzzeitig blockiert – ein Feuerwehreinsatz wäre jetzt problematisch.

Auf dem Gehweg schaut sich Anja Bechtloff das Treiben augenrollend an: Die Rektorin der Waldschule in Obertshausen (Kreis Offenbach) kennt dieses Schauspiel: Am Montag (4. September) war in Hessen Schulbeginn, die „Elterntaxis“ rollen wieder, auch vor dem Hintereingang der Grundschule in Hausen herrscht zwischen 7.30 und 7.45 Uhr reger Verkehr. Um diese Zeit bringen zig Eltern ihre Kinder per Auto zum Unterricht. Doch weil erst gestern Vormittag der zweite Block der insgesamt 110 Erstklässler eingeschult wurde, steigt die Verkehrsmenge ab Donnerstag, 7. September, noch an. „Volllast“ wird in der Waldschule ab kommenden Montag erreicht, dann starten auch die 32 Kinder des Deutsch-Vorlaufkurses.

Waldschule in Obertshausen kämpft mit „Elterntaxis“ – Kinder sollten Schulweg selbstständig absolvieren

Über all die Jahre hat Schulleiterin Bechtloff erlebt, wie Kinder fast überrollt worden sind von hoch sitzenden SUV-Fahrerinnen, sie hat Unfälle beim Rangieren gesehen, den zugestellten Feuerwehrangriffsweg – und sie kennt die abgasgeschwängerte Morgenluft. Dabei hat die Waldschule zwei Haltemöglichkeiten für die Eltern eingerichtet: vor dem Haus der Feuerwehr Hausen (Tempelhofer Straße, dort stehen auch morgens zwei Elternlotsen) sowie auf dem Parkplatz Brückenstraße/Friedrich-Ebert-Straße. Bei der ersten Variante müssten die Kinder mit einer Straßenüberquerung 350 Meter zur Schule laufen, bei der zweiten weniger und ohne Überquerung. „Das sollte zu schaffen sein“, sagt die Rektorin. Die Menge kleiner Tretrollerfahrerinnen und -fahrer, die auf die Schule zusteuert, lässt ahnen, dass viele Eltern genauso denken.

Zig Psychologen haben sich am Übel „Elterntaxi“ abgearbeitet, das Deutsche Kinderhilfswerk hatte vorige Woche gemahnt, was Kindern gut tut: „Es fördert ihre Entwicklung und stärkt durch die Eigenverantwortung ihr Selbstvertrauen auch für andere Lebenssituationen, wenn sie den Weg zur Schule selbstständig zurücklegen.“

„Elterntaxis“ in Obertshausen: Extra Haltestelle an Hermann-Hesse-Schule eingerichtet

An der Hermann-Hesse-Schule hingegen ist die Lage entspannt. Seit vier Jahren gibt es an der Straße Im Hasenwinkel eine „Elternhaltestelle“. „Von dort aus können die Schüler direkt das Schulgelände betreten. Das System funktioniert“, sagt Sven Köhler. Der Rektor kann nachvollziehen, wenn Eltern vor allem kleiner Kinder, Bringdienste leisten.

„Allerdings ist es ein Auftrag von Schulen, ihre Schülerinnen und Schüler zu Selbstständigkeit und Eigenverantwortung zu erziehen, sodass ein eigenständiges Erreichen der Schule auf Dauer das (Fortbewegungs-) Mittel der Wahl sein sollte.“ Zudem sprächen Umweltschutzgründe für Fahrrad und Fußmarsch und gegen das Auto. „Auch unser Schulschwerpunkt Sport sollte dazu animieren, unsere Schule zu Fuß oder per Rad zu erreichen“, sagt Köhler.

Polizeipräsenz schreckt Eltern ab – Lehrer müssen Kindern in Obertshausen zeigen, wie man zur Schule geht

In der Waldschule wandern die Lehrer mit ihren ersten Klassen die Häuser sämtlicher Schüler ab, damit alle sehen, dass der Weg zur Schule zu bewältigen ist. Wenn das noch immer nicht reicht, dann werden viele Eltern davor abgeschreckt, die Kinder bis vors Schultor zu fahren, wenn an der Ecke Adenauer/-Brückenstraße die Stadtpolizei steht. Sie muss gar nicht eingreifen, „Präsenz reicht schon“, sagt Rektorin Bechtloff.

Aber das geht nicht täglich. Daher werden sich Waldschule, Sonnentauschule sowie die Joseph-von-Eichendorff-Schule an den Aktionswochen von Kinderhilfswerk und Verkehrsclub Deutschland „Zu Fuß zur Schule“ beteiligen. Vom 28. Oktober bis 10. November soll mit Unterstützung der Stadt Obertshausen Eltern davon überzeugt werden, welche guten Gründe es gibt, die Kinder nicht täglich mit dem Auto in die Schule zu chauffieren. Das dürfte in der Schlechtwetterzeit herausfordernd sein – aber die Müllfahrer werden sich freuen. (Steffen Gerth)

