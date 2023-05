Engagiert gegen Blutkrebs: Auf der Suche nach Lebensrettern

Von: Theresa Ricke

Engagement mit Herz: Andrea Dörnemann (links) hat sich bisher federführend um die Organisation der Typisierungsaktionen gekümmert. Zukünftig übernimmt Susanne Hausmann. Damit hat sich die GKS eine Urkunde verdient. © P

Seit Jahren engagiert sich die Georg-Kerschensteiner-Schule mit Typisierungsaktion im Kampf gegen Blutkrebs. Dafür wurde die Schule nun ausgezeichnet.

Obertshausen – Wer die Diagnose Blutkrebs bekommt, muss auf einen passenden Stammzellenspender hoffen. Blutkrebs ist ein Sammelbegriff für verschiedene bösartige Erkrankungen des blutbildenden Systems, bei denen Blutzellen entarten, sich unkontrolliert vermehren und die roten und weißen Blutkörperchen sowie die Blutplättchen verdrängen. In Deutschland erhält alle zwölf Minuten ein Mensch die schlechte Nachricht. Umso wichtiger sind Typisierungsaktionen, wie sie an der Georg-Kerschensteiner-Schule (GKS) regelmäßig stattfinden. Dafür ist die Schule von der DKMS, einer gemeinnützigen Organisation, bei der sich Menschen als Stammzellspender registrieren lassen können, mit ihrem Siegel als „engagierte Schule“ ausgezeichnet worden.

Der Grund für die erste Aktion, bei der sich Schülerinnen und Schüler in die Stammzellendatenbank haben aufnehmen lassen, ist ein trauriger gewesen: 1997 erkrankte die Schülerin Andrea Hillgärtner an Leukämie, einer Form von Blutkrebs. Um einen geeigneten Knochenmarkspender zu finden, wurde die Aktion „Hilfe für Andrea“ ins Leben gerufen, an der sich letztlich die ganze Schulgemeinde beteiligte. Außerdem konnte die Schule durch Geld- und Sachspenden der Eltern und Ausbildungsbetriebe sowie über eine Tombola 13 000 DM für die kostenaufwendige Blutuntersuchungen an die DKMS überweisen. Daran erinnert sich Andrea Dörnemann noch gut. Sie war selbst Lehrerin von Andrea und steht bis heute noch in Kontakt mit Andreas Mutter. Auch wenn an diesem Tag mehr als 600 Menschen ihre Bereitschaft Knochenmark zu spenden und ihr Blut untersuchen zu lassen gezeigt haben, konnte kein passender Spender gefunden werden. Andrea hat den Kampf gegen den Krebs verloren.

Stammzellen als Heilungschance

In Erinnerung an Andrea und mit der Erkenntnis, dass jeder von der Krankheit betroffen sein kann, aber auch jeder durch einen kurzen Wangenabstrich helfen kann, denn mithilfe einer Stammzellenspende erhalten Blutkrebspatienten eine echte Heilungschance, wurde der Aktionstag 2011 wiederholt. Im Rahmen des alljährlichen Assistententages fand die nächste Typisierungsaktion unter dem Motto „Helden gesucht“ an der GKS statt. Unter der federführenden Anleitung von Andrea Dörnemann beteiligte sich wieder die ganze Schulgemeinde und zahlreiche Sponsoren an der Organisation dieser Großveranstaltung. Durch die Teilnahme von zahlreichen Klassen, Kolleginnen und Kollegen, sowie durch den Einsatz von Familienmitgliedern, die im Gesundheitswesen tätig waren, gab es einen großen Andrang von Typisierungswilligen. Den „Heldinnen und Helden“ wurde ein buntes Rahmenprogramm mit Musikauftritten, Tombola, Tanzaufführung, Informationsständen und kulinarische Gaumenfreuden geboten. Ohne die freiwillige Unterstützung der Ärzte, Arzthelferinnen und Krankenschwestern wäre diese Veranstaltung nicht möglich gewesen, weil die Typisierung zu diesem Zeitpunkt noch über Blutabnahme erfolgen musste, erinnert sich Dörneman dankbar. Am Ende konnten 265 potenzielle Stammzellenspender gewonnen und die Summe von 1250 Euro an die DKMS übergeben werden.

So ist eine Tradition geboren, die regelmäßig fortgesetzt wird. 2014 organisierte die GKS zum 50-jährigen Schuljubiläum einen Sponsorenlauf zugunsten der DKMS. Etwa 650 Schüler sowie Auszubildende und Lehrer nahmen an dem Lauf für die gute Sache teil. Die „Laufhelden“ erzielten einen Spendenerlös von annähernd 5 000 Euro.

Nun hat nach den Einschränkungen der Corona-Pandemie wieder eine Typisierungsaktion stattfinden können. Das Engagement wird auch bei der DKMS gesehen und mit dem Siegel gewürdigt. Die Auszeichnungen erhalten Bildungseinrichtungen, die mindestens drei Typisierungsaktionen veranstaltet haben. Zum vierten und letzten Mal ist Andrea Dörnemann im Organisationsteam gewesen. Sie übergibt an Studiendirektorin Susanne Hausmann. Aber eins ist klar: „Die GKS Obertshausen wird auch zukünftig entsprechend aktiv werden, kündigt Dörnemann an. (Theresa Ricke)