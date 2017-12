Ladenbesitzer Frank de Snoo bietet Bio-Futter für Hunde an

+ Frank de Snoo © Fitzenberger

Möglichst ausgewogen und abwechslungsreich, mit viel Gemüse und Obst, vermengt mit kalt gepresstem Öl – was an das Credo eines Ernährungsberaters für Zweibeiner erinnert, gilt auch für diejenigen mit vier Pfoten und kalter Schnauze. Davon ist Frank de Snoo (Foto, mit Hündin Nele) überzeugt. Und das spiegelt sich in seinem Geschäft wieder, das er seit Anfang des Monats in der Heusenstammer Straße betreibt. „Nele and friends“ lautet der Name, der auf dem Schild oberhalb des Ladens hängt. Neben den Lettern schauen drei Hunde auf die Passanten herab. „Das ist Nele mit ihren beiden Geschwistern“, erklärt de Snoo. Die Mischlinge tragen Partyhüte. Kunden haben ihn die vergangenen Tage immer wieder darauf angesprochen. „Das war an ihrem ersten Geburtstag“, erklärt der 51-Jährige. Rund 50 Hunde mit ihren Zweibeinern waren zum ersten Geburtstag von Nele und ihren Geschwistern eingeladen. Dass sie das erleben konnte, verdankte sie de Snoo und seiner Lebensgefährtin. Sie nahmen die Mischlingshündin im Alter von zwölf Wochen zu sich.