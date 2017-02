Explosion in der Commerzbank: Schaden rund 25.000 Euro

Obertshausen - Seit gestern kann sich auch Obertshausen in die Liste zahlreicher Kommunen in Hessen einreihen, in denen dreiste Diebe einen Geldautomat gesprengt haben. Von Thomas Holzamer

Der laute Knall dürfte in der Nacht zum Donnerstag zahlreiche Anwohner in der Beethovenstraße aus dem Schlaf gerissen haben: Gegen 1.30 Uhr hatten bislang unbekannte Täter den Geldautomaten im Foyer der Commerzbank-Filiale in der Beethovenstraße gesprengt und die darin enthaltene Geldkassette erbeutet. Die Spuren deuten darauf hin, dass die Diebe zur Sprengung ein Gasgemisch verwendeten, wie ein Polizeisprecher erläutert. Darüber hinaus seien die Täter von Zeugen bei der Flucht vom Tatort beobachtet worden. Diese beschrieben die zwei Männer als schmächtig, zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß und dunkel gekleidet. Beiden trugen zudem Skimasken.

Die Männer flüchteten in einem dunklen Audi Cabrio. Da es sich beim ersten Buchstaben des Kennzeichens laut Aussage um ein „S“ handeln soll, vermutet die Polizei, dass der Fluchtwagen in Stuttgart zugelassen ist. Dies deute nicht auf die sonst bei Tätern beliebte Methode hin, einen Mietwagen zu benutzen, wie ein Polizeisprecher erläutert. An der Filiale der Bank entstand abgesehen von mehreren zersplitterten Scheiben äußerlich kein Schaden. Weite Teile der Einrichtung des Foyers sowie der Geldautomat wurden bei der Explosion jedoch zerstört. Den Schaden am Gebäude schätzt die Polizei auf etwa 25.000 Euro. Die Höhe der erbeuteten Summe werde noch ermittelt.

Die Filiale an der Beethovenstraße blieb gestern zunächst geschlossen. Hinweisschilder für die Kunden verweisen auch heute auf die nächstgelegene Commerzbank, die in der Frankfurter Straße 65 in Heusenstamm zu finden ist. In Obertshausen möchte man so schnell wie möglich zum Tagesgeschäft zurückkehren. „Wir hoffen, bereits am Freitag wieder öffnen zu können“, sagte Commerzbank-Sprecher Thomas Schwarz. Bereits gestern waren Handwerker vor Ort, die heute die zerstörten Scheiben ersetzen sollen. Einen neuen Geldautomat werde man bis Freitag allerdings nicht einbauen können, so Schwarz. Dafür ist das Commerzbank-Team wieder für die Kunden da.

Chronologie: Bankautomaten in der Region gesprengt Zur Fotostrecke

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen. Die Ermittler interessieren sich insbesondere dafür, wo der Wagen und die Ganoven eventuell in den Tagen zuvor aufgefallen sind. So sei es durchaus möglich, dass sie die Umgebung der Bank zuvor genau ausgekundschaftet haben und dabei gesehen wurden. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 069/8098-1234 zu melden.