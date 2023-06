Fahrräder für Geflüchtete: „Alle wollen eins“

Von: Michael Prochnow

Zur Neueröffnung der Fahrradwerkstatt für Geflüchtete kamen (von links) Omidahbanu Islamowal vom Malteser Hilfsdienst, Erster Stadtrat Michael Möser, Bürgermeister Manuel Friedrich, die ehrenamtlichen Schrauber Wolf Weigelt und Karl Weber sowie Sebastian Leinweber vom Fachdienst Soziales. © Prochnow, Michael

Fahrradwerkstatt für Geflüchtete findet gegenüber des Bahnhofs ein neues Zuhause. Die Nachfrage ist riesig.

Obertshausen – Es ist ein kleiner, aber lichtdurchfluteter Kellerraum. Das blau lackierte, stählerne Regal ist vollgestellt mit Plastikkisten voller Ersatzteilen. Alte, aber heile Schläuche in allen Größen hängen an der Wand. Ältere Fahrräder füllen den Raum. Besuchen Gäste das Reich der beiden Schrauber, wird‘s eng. Die Fahrradwerkstatt für Geflüchtete hat eine neue Adresse. Die segensreiche Einrichtung des Malteser-Integrationsdienstes musste mal wieder umziehen und ist nun gegenüber des Bahnhofs zu Hause.

Die Erfolgsgeschichte begann 2015 in eigenen Containern an der damaligen Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete an der Georg-Kerschensteiner-Straße. Großzügiger war später der aufgegebene Laden eines Fahrradhändlers in der Steinheimer Straße bemessen, blickt Helfer Wolf Weigelt zurück. Der gelernte Metallbauer und Maschinenbauingenieur schraubte dann im Hof des ehemaligen Hotels Goldener Engel im Herzen Hausens.

Auch der Versicherungssachverständige und talentierte Handwerker Karl Weber engagierte sich dort in der Fahrradwerkstatt, um Migranten eine günstige und umweltschonende Fortbewegungsmöglichkeit an die Hand zu geben. Nächste Station der Helfer waren Garagen am Alten Friedhof, wo jedoch in den Wintermonaten kaum gearbeitet werden konnte, berichtet Weigelt.

Der neue Standort im Keller des städtischen Anwesens in der Otto-Wels-Straße 13 ist hingegen beheizt. Bald können die Ehrenamtlichen noch einen weiteren Raum nutzen, versprachen Bürgermeister Manuel Friedrich und Erster Stadtrat Michael Möser bei der Vorstellung.

Rund 400 gespendete Stahlrösser wurden seit Bestehen der Fahrradwerkstatt für Geflüchtete verkehrssicher hergerichtet. Selbst im vergangenen Jahr, das noch von Corona geprägt war, wurden 42 Exemplare aufgearbeitet und abgegeben. Über das notwendige Werkzeug verfügen die Experten, aber an Ersatzteilen mangelt es zuweilen. Einige ältere Modelle, bei denen die Reparatur nicht lohnt, schlachten sie aus.

„Wir schauen, wie lange jemand im Land ist und ob er über ein eigenes Einkommen verfügt“, erläutert Omidahbanu Islamowal, die Koordinatorin des Integrationsdienstes des Malteser Hilfsdienstes (MHD). Wenn sich ein Geflüchteter kein Rad leisten kann, setzt sie seinen Namen auf eine Liste für die beiden Männer in der Werkstatt.

Sie haben registriert, von wem ein Zweirad stammt, fertigen ein Übergabeprotokoll aus, das die Daten des Empfängers enthält, die Fahrgestellnummer des Zweirads und ein Foto vom Gefährt. Das gibt den neuen Besitzern Sicherheit, falls sie einmal überprüft werden, erläutert Weigelt. Zur Auswahl gehören derzeit auch acht Räder vom Polizeipräsidium Frankfurt, ihre Eigentümer konnten nicht ausfindig gemacht werden.

„Allein im Mayer-Motel leben 170 Geflüchtete“, schildert die MHD-Mitarbeiterin die Situation, „alle wollen ein Fahrrad“. Wegen der hohen Nachfrage können nur Neu-Obertshausener und -Obertshausenerinnen ausgestattet werden. „Natürlich helfen wir auch, wenn Bremsen, Mantel oder Birnchen ausgewechselt werden müssen“, versichern die beiden Schrauber im Keller.

Öffnungszeiten Die Fahrradwerkstatt für Geflüchtete in der Otto-Wels-Straße 13 ist samstags von 15 bis 17 Uhr geöffnet.