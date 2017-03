Instrumente sind ihre Leidenschaft

Manfred und Thilo Büttner in ihrem Obertshausener Geschäft: Während Manfred Büttner ein Sopran-Saxofon in der Hand hält, präsentiert Thilo Büttner eine Sopran-Ukulele. Der Junior spielt mit seiner Band spanische und südamerikanische Musik.

Obertshausen - Musik Renz – das Fachgeschäft aus dem Herzen Offenbachs hat sich weit über die Lederstadt hinaus einen Namen gemacht. In diesen Tagen feiert es in Hausen ein stolzes Jubiläum: Vor 50 Jahren hat Manfred Büttner den Treffpunkt für Anfänger und Profis übernommen. Von Michael Prochnow

Eigentlich könnte die Firma schon 120-jähriges Bestehen feiern. Um 1900 eröffnete der Zitherbauer Eckel einen Laden in der Offenbacher Kaiserstraße. Über diesen Teil der Historie gibt es keine Dokumente mehr. Klar ist aber, dass Arno Albert Renz aus Erlbach im Voigtland 1932 das Geschäft übernahm. „Er wäre verhungert, wenn er nicht nach Hessen ausgewandert wäre“, erfuhr sein Nachfolger Manfred Büttner.

Im Krieg wurde das Haus vis a vis von Goldpfeil ausgebombt. 1948 zog Renz in die Bieberer Straße 28. Seit dem 1. April 1967 führte Büttner das Unternehmen auf engstem, aber hohem Raum. Gitarren baumelten von der Decke des kaum 32 Quadratmeter großen Ladens, für die Schlagzeuge mietete Büttner den ersten Stock hinzu.

Die Geschichte von Musik Renz ist heute die Geschichte des Manfred Büttner. Die Eltern ermöglichten dem Fünfjährigen das Violinen-Spiel. Nach dem Krieg, erinnert er sich noch genau, hat er im amerikanischen Soldatensender AFN einem Klarinettisten gelauscht. Die Mutter kaufte ein gebrauchtes, buchsbaumfarbenes Instrument. In ein Handtuch gewickelt, brachte er es per Fahrrad durch die Frankfurter Trümmerlandschaft zum Klarinettenbauer Über. Dieser reparierte es ihm für 150-Gramm-Fleischmarken. Büttner hat beim Lehrer Döbert gelernt. Von 1950 spielte er in zwei Bands das Schlagzeug, dann war ein Saxofon gefragt. Mit seinem Vater hat er bei Renz für 550 Mark ein Instrument auf Raten gekauft.

Der Sohn lernte bei Wilhelm Stöhr, heute Dematic, den Beruf des Betriebselektrikers, stellte Förderanlagen und Aufzüge her. Büttner machte nebenbei in Friedberg seinen Maschinenbau-Ingenieur, dann wechselte er in die Geschäftsführung des Styropor-Verarbeiters Poron nach Mühlheim. Nachdem die Firma in Markwald 1965 abgebrannt und an Gummi-Metzler verkauft war, musste er einige Jahre nach Erbach zur Arbeit fahren.

Zwischen Manfred Büttner und Albert Renz hatte sich eine Freundschaft entwickelt. Der Ingenieur wollte sich selbstständig machen, da passte es, dass der Händler sein Geschäft abgeben wollte. Das unscheinbare Lädchen war längst ein beliebter Treffpunkt für fachsimpelnde Blasmusiker, spezialisiert auch auf Handzug-Instrumente wie Akkordeons, Harmonikas und Zithern.

Als der geschätzte Musiker Büttner einstieg, begann gerade die Hoch-Zeit der Elektro-Gitarre. „Der Lötkolben stand immer auf der Theke“, erzählt er, ständig galt es, ein Kabel oder einen Stecker zu reparieren, und es gab selbst in Frankfurt keinen Kollegen, der sich mit Elektronik beschäftigt hat. In dem Kult-Laden traf sich alles, was Rang und Namen hatte: Buddy Caine aus Offenbach, Schlagersänger Costa Cordalis, der damals in Heusenstamm wohnte, „Silverbird“-Sängerin Tina Rainford, Komponist Michael Cretu, Entertainer Frank Raimond, die McHills Company und die Beatles Revival Band. „Damals hat jeder Sänger und Conferencier seine eigene Anlage mitgeschleppt, Verstärker, Echomaschine, zwei Boxen, am besten einen Turm von Marshall.“ Der hat 6 500 Mark gekostet, „gehörte für Beat-Musiker halt dazu“. Bis Ende der 80er, dann installierten viele Veranstalter eigene Anlagen.

Eines Tages stand der oberste Boss der Firma Yamaha vor der Theke, präsentierte die neuesten elektrischen Gitarren. Dazu kam durch den günstigen Dollar-Kurs viel amerikanische Ware ins Land. Für eine Fender-Gitarre waren nicht mehr 1900, sondern nur noch 1200 Mark zu bezahlen. Mitte der 70er war die Konzertgitarre wieder gefragt, „weil in Frankfurt Gitarrenpapst Professor Teuschert unterrichtet hat“.

Es folgte die Zeit der Heimorgeln. Die hatten Lieferzeiten von bis zu eineinhalb Jahren. „Wenn man diese nicht auf der Musikmesse im April geordert hat, hatte man im Dezember keine fürs Weihnachtsgeschäft“, berichtet der inzwischen 84-Jährige.

Heute fordern die Repräsentanten der großen Marken Ausstellungsfläche, geschulte Mitarbeiter, die T-Shirts mit ihrem Logo tragen, und Instrumente gegen Vorkasse. „Es geht um Masse und Volumen statt um Qualität“, kritisiert Thilo Büttner, der das Geschäft vor 14 Jahren vom Vater übernahm. Der Junior spielt Trompete und Gitarre. Bereits 1980 entstand eine Filiale am Wohnort an der Pfarrer-Schwahn-Straße, die 2000 erweitert wurde. 2002 schlossen die Büttners den Laden in Offenbach.

Zu den Kunden zählen viele Musikschüler, denen er eine neue Saite auf die Geige ziehe. Eltern wählen gerne den Mietkauf, zahlen für eine Violine acht Euro im Monat und können sie nach einem halben Jahr wieder zurückgeben. Und weil die Toleranz der Nachbarn nicht mehr so groß sei, stehe in der teuren Eigentumswohnung ein Elektropiano mit Kopfhörer, ab 600 Euro zu haben, oder es wird auf einer virtuellen Tastatur am Computer geübt. Ein Klavier beginnt bei 3500 Euro.

Die akustischen Schlagzeuge haben sich „ganz still verabschiedet“, im Ausstellungsraum hat Thilos Schwester ihre Schneiderei eingerichtet. „Sound und Spielgefühl der Percussion-Computer entsprechen heute einem akustischen“, bestätigt der Experte. „Der Markt ist schnelllebig“, zeigt der Elektroingenieur auf die handlichen Cajons, auf Reihen von Gitarren und kleine Ukulelen. Wieder einmal seien akustische Instrumente angesagt, das Geschäft mit den elektronischen stagniere.

„Ein Instrument zu lernen,ist ein langer Weg“, weiß Thilo, und das gehe nicht per Internet. Doch ausgerechnet der Musikunterricht falle an den Schulen am häufigsten aus. Dabei fördere das Musizieren auch kognitive Fähigkeiten, diene der Entspannung. Nach Meinung des 48-Jährigen werde auch seitens der Kommunen zu wenig in Kultur investiert, obwohl die auch die Integration fördere.

Weil es immer weniger Kollegen gibt, kommen Kunden selbst aus dem Taunus und dem Odenwald oder auch aus Linsengericht nach Hausen. Bis nach Argentinien und Australien werden Instrumente von der Blockflöte bis zum Fagott mitgenommen. So könnte es noch 50 Jahre weitergehen!