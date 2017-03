Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Hausen

Dichter Rauch dringt aus der Wohnung an Seligenstädter Straße. Weitere Bilder in der Galerie

Obertshausen - Ein Wohnungsbrand beschäftigte um die Mittagszeit die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Obertshausen. Auch die Wehren der benachbarten Kommunen leisteten Unterstützung bei den Löscharbeiten. Von Thomas Holzamer

Dichter Qualm dringt aus dem Balkonfenster einer Wohnung des Hauses in der Seligenstädter Straße 57. Gegen 12.30 Uhr werden die Feuerwehren der beiden Stadtteile alarmiert. In der zweiten Etage des Mehrfamilienhauses, in dessen Erdgeschoss sich die Filiale einer Bank befindet, steht eine Wohnung in Flammen. Das Feuer haben die Einsatzkräfte schnell im Griff und gelöscht. Nachdem klar ist, dass sich niemand mehr in der Wohnung befindet, sind Brandbekämpfer noch über zwei Stunden damit beschäftigt, den umfangreich angehäuften Hausrat des Mieters unter Atemschutz aus der Wohnung zu schaffen, da sich darin immer noch Glutnester halten. Unten auf der Straße werden die Überreste des Inventars noch einmal abgelöscht.

Gegen 15.30 Uhr sind schließlich auch die letzten glühenden Stellen verloschen. Um 16.30 Uhr ist der Einsatz weitgehend beendet. Lediglich in einer Nachbarwohnung werden vorsorglich eventuell noch vorhandene Rauchgase mit Hilfe eines Hochdrucklüfters aus den Räumen geblasen, berichtet der stellvertretende Stadtbrandinspektor Leith Aissa. Der Bewohner der ausgebrannten Wohnung war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht zu Hause. Auch die Mieter der umliegenden Wohnungen, die das Haus rechtzeitig verlassen konnten, bleiben unverletzt und können nach und nach in ihre Apartments zurückkehren.

Neben der völlig ausgebrannten Wohnung, die zunächst bis zur Ermittlung der Brandursache durch Experten der Kriminalpolizei versiegelt bleibt, ist zunächst auch die darunterliegende Wohnung nicht bewohnbar. Dort hat das herabfließende Löschwasser für größere Schäden gesorgt. Über die Höhe des entstandenen Gesamtschadens war am gestrigen Tag noch nichts bekannt. Bei den Löscharbeiten wurden die Obertshausener Brandbekämpfer von Kräften der Nachbargemeinden Heusenstamm, Mühlheim, Rodgau, Hainburg und Neu-Isenburg unterstützt. Insgesamt 90 Feuerwehrleute waren dabei im Einsatz, dazu Rettungsdienst und Polizei. Die Seligenstädter Straße blieb für die Dauer des Einsatzes zwischen der Schönbornstraße und der Fröbelstraße bis 16.30 Uhr voll gesperrt.