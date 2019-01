Feuerwehr und Theaterensemble mit Bürgerpreis ausgezeichnet

Obertshausen – Den städtischen Förderpreis für Bürgerengagement teilen sich diesmal zwei Institutionen. Bürgermeister Roger Winter überreichte die Urkunden an die Freiwilligen Feuerwehren und den Theaterclub Lachmal. Von Michael Prochnow

Jede der beiden Gruppierungen erhält ein Preisgeld in Höhe von 1 000 Euro. „Wir brauchen mehr Leute, die sich für das Gemeinwohl engagieren“, betonte der Rathauschef. Die Feierstunde sei ein „schöner Anlass, Menschen aus unserer Mitte, die sich für Mitmenschen und das Gemeinwohl einsetzen, Danke zu sagen“, betonte Winter. Es sei keine Selbstverständlichkeit, über das eigene Selbst hinauszuziehen. Es koste Zeit, Kraft und Energie. Und: Wer sich für andere einsetzt, müsse das in seinen Tages- oder Wochenplan integrieren.

Die Mitwirkung der Bürger sei „manchmal lebenswichtig: Wir sind als Kommunalpolitiker darauf angewiesen, dass Menschen mit Rat und Tat ihren Mann, oder ihre Frau stehen, wo öffentliche Mittel nicht mehr so üppig sprudeln“. Obertshausen sei stolz auf Bürger, die Verantwortung übernehmen und Initiativen, die das Freizeitangebot bereichern. Theaterspieler wie Brandschützer „tun Gutes und machen kein Aufheben darum“.

+ Seit seiner Gründung vor 23 Jahren hat das Theaterensemble Lachmal rund 180.000 Euro gespendet. © m Die Preisträger reden nur selten von ihrem Tun, „und deshalb tun wir das heute“, unterstrich Winter. So schlug die SPD-Fraktion die Auszeichnung der Wehren vor, „eine zentrale Stütze der Gesellschaft“. Die Aktiven seien „Feuer und Flamme“ für ihr Hobby, denken oft zuletzt an sich selbst. Zu jeder Tages- und Nachtzeit rücken sie aus, die Retter müssen Allroundtalente sein, körperliche Fitness und technisches Verständnis mitbringen, Teamplayer sein und eigenverantwortlich agieren – „Werte, die immer seltener anzutreffen, aber lebenswichtig für Demokratie und Zusammenleben sind“, lautete die Begründung.

Winter erwähnte auch die Brandsicherheitsdienste, ohne die größere Veranstaltungen nicht möglich seien, die erfolgreiche Kinder- und Jugendarbeit. Es sei beruhigend, dass man auf solch eine Mannschaft zählen könne. Laut Stadtbrandinspektor Markus Widczisk führe er die „älteste Bürgerinitiative“, mit ihrem Gründungsjahr 1867 sei die Obertshausener die älteste Wehr im Kreis. „Ein- und Austritt sind freiwillig, sonst sind wir vielen Vorschriften unterworfen“, informierte er.

Dafür, dass sich die Bürger wohl fühlen und auch kranke Kinder etwas zu lachen haben, sorge der Theaterclub Lachmal, fuhr Winter fort. Seine Aufführungen seien nicht nur eine Bereicherung des kulturellen Angebots. Mit ihren Einnahmen helfen die Mitglieder auch dem Verein für krebskranke Kinder, dem Kinderpalliativzentrum Frankfurt, den Clown Doktoren und heimischen Familien in Not. Insgesamt flossen seit der Gründung vor 23 Jahren rund 180. 000 Euro an die Organisationen. Die Vorstellungen erfreuen sich großer Beliebtheit, der Club erhielt die Landesauzeichnung für soziales Bürgerengagement, ist Preisträger der Helferherzen von Kinderschutzbund und UNESCO sowie der Verdienstmedaille der Stadt.

Eine Familie, der Lachmal geholfen hat, schlug die Gruppe für die Ehrung vor. Winter gefällt, dass das Ensemble auch Nachwuchs gewinnt. Und: „Die spontanen Momente sind oft die schönsten für den Zuschauer.“ Dankbar zeigte sich Gründer und Sprecher Thomas Zeiger auch gegenüber den Obertshausener Fachgeschäften und der Sparkasse, die sie unterstützen. Sogar Mitspieler Michael Möser habe man ans Rathaus ausgeliehen, „damit ihr auch was zu lachen habt“.