Flüchtlingshilfe sucht ehrenamtliche Helfer

Obertshausen - Die Flüchtlingshilfe der Stadt sucht ehrenamtliche Helfer für ein neues Sprachkurs-Angebot speziell für Mütter. Deren Kinder sollen parallel in einer Spielgruppe betreut werden. Von Thomas Holzamer

Wenn es um das Thema Integration geht, dann sind vor allem die Begegnungen zwischen Menschen ein wichtiger Faktor auf dem Weg dazu. Der wohl wichtigste ist jedoch die Sprache. Sie schafft eine gemeinsame Basis, um auf einander zuzugehen. Und auch bei der täglichen Hilfe für Flüchtlinge spielt vor allem das Angebot von Deutschkursen eine wichtige Rolle. So werden auch die bestehenden Angebote der Flüchtlingshilfe der Stadt Obertshausen gut angenommen, wie Mitarbeiterin Annegret Kraus bestätigen kann. Jedoch überwiegenden von männlichen Teilnehmern. Dieser Umstand sei zum einen dem höheren Männeranteil geschuldet, liege jedoch vor allem daran, dass viele der Flüchtlingsfrauen auch Mütter sind. Daher sei es sehr schwierig, sie in Sprachkurse zu vermitteln, denn die Teilnahme scheitere oft an der fehlenden parallelen Kinderbetreuung. Hinzu komme, dass die Frauen generell etwas zurückhaltender und schüchterner seien und sich in gemischten Kursgruppen unsicher fühlen.

Das möchte die Flüchtlingshilfe nun ändern und sucht dringend nach Ehrenamtlichen, die sich für das neue Projekt „Deutsch für Frauen und Kinder“ engagieren. Das Angebot soll betroffenen Frauen zweimal wöchentlich eine Möglichkeit zum Deutschlernen geben, während ihre Kinder in einer dazugehörigen Spielgruppe betreut werden. Mütter-Sprachkurs und Spielgruppe finden nebeneinander in zwei Räumen statt, damit der schnelle Kontakt zwischen Mutter und Kind möglich bleibt. Ebenso ist ein gemeinsamer Start als Gruppe angedacht.

Wer Lust hat, mit Kleinkindern zu spielen, zu singen oder zu basteln, kann das Projekt unterstützen. Die Flüchtlingshilfe sucht vor allem für die Kindergruppe Ehrenamtliche, die im besten Fall als Dreierteam das Gruppenangebot leiten würden. In der Gruppe soll Platz für acht bis zehn Kleinkinder sein. Spielzeug und Möglichkeit zum Rausgehen sind vorhanden. Ebenso sind kreative Ideen und Planung der Ehrenamtlichen für Angebote in der Spielzeit erwünscht.

Deutsch als Fremdsprache unterrichten Zur Fotostrecke

Die Waldkirche stellt jede Woche donnerstags und freitags von zehn bis zwölf Uhr Räume für das Angebot zur Verfügung, erläutert Annegret Kraus. Die Ehrenamtlichen sollten mindestens an einem der Tage – gern auch an beiden Tagen – Zeit haben.

Auch über das Angebot hinaus sind freiwillige Helfer, die sich engagieren möchten, bei der Flüchtlingshilfe jederzeit willkommen. Gesucht werden auch Sprachpaten, die Flüchtlinge im Alltag begleiten.

Wer Interesse hat, die Arbeit der Flüchtlingshilfe ehrenamtlich zu unterstützen, kann sich bei Annegret Kraus unter 06104/7036102 oder per E-Mail an annegret.kraus@obertshausen.de melden.

Rubriklistenbild: © dpa