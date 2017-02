Freiwillige Polizisten gesucht

Obertshausen - Seit April 2004 gehören sind die ehrenamtlichen Helfer des Freiwilligen Polizeidienstes in Oberts-hausens Straßen unterwegs. Jetzt sucht die Stadt Verstärkung. Von Thomas Holzamer

Auf der Straße, bei Festen oder im Park – es dürfte wohl kaum einen Bürger geben, dem die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Freiwilligen Polizeidienstes noch nicht über den Weg gelaufen sind. Seit über zwölf Jahren sind die Polizeihelfer in ihren blauen Uniformen regelmäßig im Stadtgebiet unterwegs.

Mit großem Erfolg, wie Oskar Mürell, Leiter des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung der Stadt Obertshausen, erläutert. Man habe gute Erfahrungen mit den ehrenamtlichen Helfern gemacht, die auf ihren Streifen durch die beiden Ortsteile Präsenz zeigen und den Passanten ein zusätzliches Sicherheitsgefühl vermitteln. Unterwegs sind sie in der Regel in Zweierteams und in den Nachmittags- und Abendstunden sowie an Wochenenden. Dann zeigen sie auf den Straßen und Plätzen der Stadt Präsenz und sind Ansprechpartner in allen Fragen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Auch Einsätze bei größeren Veranstaltungen wie dem Flohmarkt oder während der Fußball-Europa- und Weltmeisterschaft, als sich viele Menschen rund um den Omegatunnel aufhielten, sorgen sie für Sicherheit. Zum Schreiben von Strafzetteln sind die Helfer des Freiwilligen Polizeidienstes ebenfalls berechtigt.

Derzeit sind fünf Freiwillige Polizeihelfer in Obertshausen im Einsatz, zwei Frauen und drei Männer. Eine sechste Stelle ist seit Kurzem frei und soll deshalb neu besetzt werden. Beim Freiwilligen Polizeidienst handelt sich um eine ehrenamtliche Tätigkeit, für die das Land Hessen Schulung, Kleidung und Ausrüstung stellt. Dazu bekommen die Polizeihelfer, die nach Absprache – jedoch maximal 25 Stunden monatlich – eingesetzt werden dürfen, von der Stadt Obertshausen für die geleisteten Stunden eine Aufwandsentschädigung. Der Einsatz erfolgt unter der Dienst- und Fachaufsicht des Polizeipräsidiums Südosthessen und in Absprache zwischen den Polizeihelfern, dem Ordnungsamt der Stadt und der betreuenden Polizeiwache in Heusenstamm bei monatlichen Dienstbesprechungen.

Die künftigen Polizeihelfer bekommen zunächst eine 50-stündige Ausbildung, die sich in der Regel auf sieben Samstage erstreckt, wie Hauptkommissar Jürgen Böres von der Polizeistation Heusenstamm erläutert. Dabei werden unter anderem die nötigen Rechtsgrundlagen vermittelt und ein Einsatztraining absolviert.

„Fühlen Sie sich angesprochen und sind Sie an der Mitarbeit in unserem Team des Freiwilligen Polizeidienstes interessiert, dann nimmt der Fachbereich Bürger, Ordnung und Verkehr der Stadt Oberts-hausen gerne Ihre Bewerbungsunterlagen entgegen“, sagt Bürgermeister Roger Winter. Obertshausens Verwaltungschef hofft, dass die Stelle zeitnah wieder besetzt werden kann.

Für Rückfragen und weitere Infos stehen Cornelia Knoke (06104/703-3200) sowie Oskar Mürell (06104/703-3100) vom Fachbereich Bürger, Ordnung und Verkehr, sowie Hauptkomissar Jürgen Böres (06104/6908-23) von der Polizeistation Heusenstamm zur Verfügung.

