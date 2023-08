Von Sittenverfall und schlechtem Wetter: „Früher war der Bademeister mächtiger“

Von: Steffen Gerth

Wassermann: Betriebsleiter Carsten Kuczewski sorgt mit seinem Team für beste Badebedingungen im Monte Mare. Pro Besucher werden stets 30 Liter Frischwasser zugeführt. © :gerth

Carsten Kuczewski leitet seit 2006 das Freizeitbad Monte Mare in Obertshausen. Im Interview spricht er unter anderem über den zunehmenden Verfall der Sitten.

Obertshausen – Carsten Kuczewski ist Chef von etwa 85 Mitarbeitern im Sport- und Freizeitbad Monte Mare in Obertshausen. Im Interview spricht er über das Gute am schlechten Wetter, Wasserkreislauf, Energiebedarf – und den Verfall der Sitten bei manchen Besuchern.

Herr Kuczewski, der tägliche Blick auf den Wetterbericht dürfte für Sie Standard sein.

Nicht nur täglich, wir schauen uns auch die 14-Tage-Prognosen an, um unsere Personalplanung rechtzeitig anpassen zu können.

Wie lief die Schlechtwetterzeit im Juli und Anfang August?

Das war für uns herausfordernd. Wir sind gut frequentiert gewesen, denn vielen Menschen fehlte es an den üblichen Freiluftaktivitäten des Sommers. Viele Jugendgruppen, mit 30, 40 Mitgliedern, die Ferienfreizeiten hatten, kamen zu uns – weil ihre Pläne für das Freie durchkreuzt worden waren.

Das war doch gut für Sie?

Schon, aber wir erstellen ja eine langfristige Urlaubsplanung. Und dabei gehen wir eben von einem „normalen“ Sommer mit weniger Besuchern aus – und entsprechend weniger Mitarbeitern. Weil aber wegen des schlechten Wetters so viele Menschen zu uns kamen, war unsere Personallage an manchen Tagen angespannt.

Wie viele Besucher hatten Sie mehr als im Vorjahr?

In der Schlechtwetterperiode waren das ungefähr ein Drittel mehr als zur selben Zeit 2022, Im Juli kamen knapp 30 000 Menschen, das ist für uns für diesen Monat eine gute Zahl. Wir sind aber noch lange nicht auf dem Besucherniveau wie in der Vor-Corona-Zeit. Offensichtlich hat sich das Freizeitverhalten der Menschen in den vergangenen zwei, drei Jahren verändert. Sie haben in der Pandemie andere Hobbys gefunden. Grundsätzlich zählen wir mit 500 000 Besuchern im Jahr noch zu den größeren Spaßbädern in Deutschland. Der bundesweite Durchschnitt liegt bei weniger als 250 000.

Warum gehen Menschen an einem heißen Sommertag in ein Hallenbad?

Weil sie hier ein Dach und damit Schatten vorfinden. Wir beobachten, dass Familien mit Kindern erst draußen auf der Wiese sind, um dann ins Haus zu kommen, um nicht die ganze Zeit der prallen Sonne ausgesetzt zu sein.

Spaßbäder haben hohen Energiebedarf und CO2-Ausstoß. Wie viel Energie verbrauchen Sie?

Wir verfügen leider über keine Quelle, aus der an 365 Tagen und rund um die Uhr heißes Wasser sprudeln würde. Wer in den eigenen vier Wänden mit Gas heizt und morgens und am Abend duscht, verbraucht dafür 12 bis 13 Kilowattstunden Gas. Das ist etwa so viel Energie, wie wir pro Besucher benötigen. Der Gast erwartet dauerhaft wohltemperiertes Wasser. Die Zeiten, als es zweimal die Woche Warmbadetage gab, sind vorbei. Durch unseren Wasserkreislauf fließen täglich gut 2 500 Kubikmeter warmes Wasser, und diese Menge für einen Tag um fünf Grad zu erwärmen, wäre eine sagenhafte Energieverschwendung. Jeder Bäderbetreiber strebt daher gleichmäßige Temperaturen an.

Das heißt für Sie?

Im Kinderbecken sind es etwa 34, im Sportbecken 26 Grad. Bei der Lufttemperatur haben wir im Innenbereich dauerhaft 31,5 Grad und eine relative Luftfeuchte von 60 Prozent. Aber je mehr Menschen im Bad sind, umso mehr Wasser wird über die Haut aufgewirbelt. Dadurch steigt dann auch die Luftfeuchtigkeit.

Was bedeutet Wasserkreislauf?

Das Badewasser wird rund um die Uhr bewegt. Es gibt Aufbereitungsanlagen mit Filtern, mit denen wir selbst frisches Wasser herstellen – in Trinkwasserqualität. Das ist die Anforderung an Schwimmbäder.

Wird das Wasser auch mal komplett abgelassen?

Ja, wenn umfangreiche Reparaturarbeiten am Becken notwendig sind oder der Aufbereitungsprozess keine Trinkwasserqualität erzeugt hat. Aber diesen Fall hatten wir noch nie. Trotzdem ist das Wasser nicht etwa 17 Jahre alt, sondern es wird regelmäßig aufgefüllt. Es gilt die Regel: Pro Nutzer eines Wasserkreislaufes müssen mindestens 30 Liter frisches Wasser zugesetzt werden. Wenn wir also heute 1000 Besucher haben, benötigen wir etwa 30 000 Liter Frischwasser. Wir nutzen hierfür auch eine Ultrafiltrationsanlage, mit der wir pro Jahr aus etwa 5 Millionen Liter Brauch- dieselbe Menge Frischwasser erzeugen können. Nach demselben Prinzip arbeiten auch Kreuzfahrtschiffe, die ihren enormen Wasserbedarf mit der Entsalzung von Meerwasser sicherstellen.

Das klingt energieintensiv. Unter den hohen Energiepreisen dürften Sie schwer gelitten haben?

Das ist so. Fest steht jedoch, dass wir die höheren Energiepreise nicht 1:1 an die Gäste weitergeben konnten, das wäre nicht akzeptiert worden. Ohne auf die Details einzugehen, betreibt in der Hauptverwaltung in Rengsdorf ein eigenes Team den Energieeinkauf mit langfristigen Verträgen. Eine Bezugsquelle für uns ist beispielsweise die Strompreisbörse EEX in Leipzig. Dieses System hatte uns zum Teil geholfen, weil wir immer über einen gewissen Zeitraum Preisstabilität haben.

Sie beheizen Luft und Wasser mit Gas?

Ja, primär. Und seit 2008 betreiben wir ein leistungsstarkes Blockheizkraftwerk, um Strom zu erzeugen, den wir selbst verbrauchen. Bei diesem Prozess entsteht Abwärme, die wir per Wärmetauscher für unser Haus nutzen.

Ist zunehmende Gewalt in Schwimmbädern nur ein Medienthema?

Nein, das ist real, wenn auch die Vorkommnisse in Berlin oder im Ruhrgebiet Auswüchse sind. Zu meiner Jugendzeit in einem kleinen Ort in Nordrhein-Westfalen war der Bademeister im Freibad fast mächtiger als der Bürgermeister. Das gilt heute nicht mehr. Alle fordern, respektvoll behandelt zu werden – und daher erwarten wir auch Respekt vor unseren Beschäftigten.

Und wie stellen Sie sich darauf ein?

Wir bieten für unser Personal Deeskalationstrainings an, um sie auf den Umgang mit schwierigen und vielleicht auch respektlosen Gästen vorzubereiten. Wenn sich Besucher nicht an die Regeln halten, gibt es eine Verwarnung. Wer sich nach der zweiten Verwarnung weiter uneinsichtig zeigt, kassiert eine Rote Karte -– und das bedeutet Hausverbot.

Wie sind Sie eigentlich Leiter eines Spaßbades geworden?

Ich bin Quereinsteiger, weil ich gelernter Koch bin. Später war ich Gastronomieleiter mit unterschiedlichen Stationen, bis hin zur Sterneküche.

Das Gespräch führte Steffen Gerth.