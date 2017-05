Cocktails und Capoeira auf der Beethovenstraße

Strahlender Sonnenschein und viele Besucher – für die Premiere des „Frühling uff de Gass“ lässt sich ein durchaus positives Fazit ziehen. Zahlreiche Obertshausener und Gäste aus der Umgebung zog es bei bestem Wetter und Temperaturen über 20 Grad hinaus auf die Straße. Und so waren auch die langen Tafeln, die die Organisatoren des Straßenfests um Beate Schäfer entlang der Mitte der Beethovenstraße aufgestellt hatten, durchweg gut besetzt. Viele nutzten die Gelegenheit zum regen Austausch mit den Tischnachbarn.

Und die teilnehmenden Geschäftsleute und Vereine hatten sich einiges einfallen lassen, damit es die Besucher nicht allzuschnell nach Hause zog. Neben Leckereien vom Grill der Odenwälder Metzgerei reichte das Angebot über Waffeln und Kuchen bis hin zu eisgekühlten Cocktails, die die Friseurteams von „Rothe Locke“ und „Alexiou“ vor ihren Salons zubereiteten. Und auch wer spontan Lust auf einen neuen Haarschnitt hatte, konnte bei Letzteren vor der Tür Platz nehmen. Im „Freiluft-Salon“ gab’s zum Haarschnitt einen Cocktail inklusive.

Ein Glas Wein sowie den einen oder anderen Edelbrand bekamen die Besucher am Stand von Hugos Weinwelt direkt neben dem Büchertreff der Familie Küchler. Das geöffnete Paradies für Leseratten war am Mittag von stöbernden Bücherfreunden bevölkert.

Mit dabei waren auch die Junge Union und der Förderverein der Kita St. Thomas Morus, die mit Kuchen, Muffins und frisch gebackenen Waffeln für allerhand süße Leckereien sorgten. Altes und Schönes gab’s am Flohmarktstand des Fördervereins „Alter Friedhof“. Dessen Verkaufserlös kommt den Vereinsprojekten zugute. Direkt daneben, am Eingang des Beethovenparks, auf dessen Spielplatz es beim sonnigen Wetter dutzende Familien zog, macht der liebevoll dekorierte Stand der Gärtnerei und Blumenhandlung Bratfisch mit seinem blühenden Angebot Lust auf Sommer.

+ Mischung aus Tanz und Kampfkunst: Capoeira wurde während der Kolonialzeit in Brasilien von afrikanischen Sklaven entwickelt. Die Capoeiristas der Turngemeinde Obertshausen demonstrierten den Besuchern des Straßenfests ihr Können. © Holzamer

Die neuesten Modetrends für die warme Jahreszeit präsentierte die Boutique P3. Und wen Sonnenschein und Cocktails allein nicht in Sommerlaune versetzten, der wurde spätestens von den lateinamerikanischen „Toques“, den Rhythmen der Capoeiristas von der Turngemeinde Obertshausen (TGO), in Urlaubsstimmung versetzt. Die Sportler führten ihr Können in der brasilianischen Kampftanz-Kunst vor. Wer sich für die brasilianische Kampfkunst interessiert, findet Infos dazu auf der Internetseite der Turngemeinde.