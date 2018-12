Brutal verprügelt und beraubt - Angeklagter muss in Haft

Obertshausen - Weil sie einen Bekannten in die Falle gelockt und mit einem Messer überfallen haben, wurde ein Pärchen aus Obertshausen nun vom Landgericht verurteilt. Von Silke Gelhausen

Sämtliche Bekundungen, dass alles ganz anders war als es der Geschädigte und die Anklageschrift verlauten lassen, sind gescheitert. Das junge Obertshausener Pärchen, das am 31. Oktober 2017 einen Bekannten in der Offenbacher Ahornstraße brutal verprügelt und beraubt hat, ist zu Gefängnisstrafen verurteilt worden. Während die 23-jährige Sarah N., die den Lockvogel spielte, noch mit einem Jahr und neun Monaten auf Bewährung davon kommt, muss der 26-jährige Milan L. für vier Jahre in Haft (wir berichteten).

Herzzerreißende Szenen im Saal 13 des Darmstädter Landgerichts. Das deutsch-bosnische Pärchen kann es nicht fassen, dass Milan L. tatsächlich ins Gefängnis soll. Weinend liegen sich beide in den Armen, bevor der Vater des gemeinsamen Kleinkinds abgeführt wird. Denn neben dem Urteil wegen gemeinschaftlichem besonders schwerem Raub in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte spricht der Vorsitzende Richter Daniel Kästing für L. auch noch den Haftbefehl aus, von dem beide bislang verschont blieben. Mit den Urteilen kommend die Angeklagten im Übrigen gar nicht so schlecht weg: Staatsanwalt Alexander Betz hatte für L. sieben Jahre und sieben Monate gefordert, für N. eine Bewährungsstrafe am oberen Limit von zwei Jahren.

Der Hintergrund des Ganzen ist so banal wie alltäglich in deutschen Gerichtssälen und lautet: Geld. 500 Euro schuldet der 30-jährige S. seinem Bekannten Milan seit mehr als einem Jahr. Sämtliche Versuche von L., das Geld zurückzubekommen, sind gescheitert. Auf einer Geburtstagsfeier in Offenbach fällt in Zusammenhang mit Cannabisgeschäften zufällig der Name von S., einer der Gäste hat seine nur wenigen bekannte Telefonnummer parat. N. ruft ihn an, lädt ihn zur Party ein und verabredet ein Treffen an der Tankstelle in der Bieberer Straße. Von dort locken N. und ihre Tante R. den Deutsch-Serben in die Ahornstraße in Richtung einer um diese Uhrzeit geschlossenen Pizzeria. In freudiger Erwartung einer Feier mit Frauenüberschuss (Ein Zeuge von der Tankstelle: „S. sagte, er habe heute den Jackpot gewonnen“) folgt S. völlig ahnungslos den beiden ihm unbekannten Landsfrauen. Doch plötzlich taucht L. auf und stellt S. erneut wegen dem Geld zur Rede – in der Hand ein blitzendes Schneidwerkzeug. Nach einem Faustschlag ins Gesicht geht S. zu Boden, L. setzt sich auf ihn und schlägt noch ein paar mal zu. Aus seinen Jackentaschen nimmt er noch Handy und Hausschlüssel, dann lässt er den halb Bewusstlosen auf der Treppe sitzen. Ergebnis der skrupellosen Schläge: eine sogenannte Orbitabodenfraktur – ein Durchbruch vom Augenhöhlenboden bis zur Kiefernhöhle – sowie Langzeitfolgen in Form von Schmerzen und Angstzuständen. Eine weitere Verletzung an der linken Wange sorgt während der gesamten vier Verhandlungstage für Streitpotenzial. Hier wagt sich kein Arzt festzulegen, ob diese wirklich von einer Stichwaffe stammt oder von anderer stumpfer Gewalt – was für den Angeklagten natürlich in puncto Strafzumessung nicht unerheblich ist. Während er die Schläge eingesteht, bestreitet er, eine solche Waffe mitgeführt zu haben.

Verteidiger Christian Heilmann forderte für L. maximal 18 Monate zur Bewährung. „S., das ist einer der Geschichten erzählt. Das haben wir hier mehrmals gehört. Diese angebliche Stichwunde im Gesicht, das kann doch alles Mögliche sein“, stellt der Strafanwalt klar. „Seine Aussage hier war Rumgedruckse und ein Hin- und Hereiern.“

Das sehen jedoch die Staatsanwaltschaft und die 15. Strafkammer entschieden anders. „Der Nebenkläger ist absolut glaubhaft, er hat detailreich und ohne Belastungseifer oder Rachegelüste geschildert, was in der Tatnacht passiert ist“, erklärt der Ankläger. Der Anwalt der 23-Jährigen hält gar einen Freispruch als gerechte Lösung für seine Mandantin. Revision ist also nicht ausgeschlossen.

