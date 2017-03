Vandalismus: Grab schon wieder geschändet

Erneut wurde das Grab einer Obertshausener Familie auf dem „Alten Friedhof“ am Rembrücker Weg verwüstet.

Obertshausen - Zum wiederholten Mal wurde vergangene Woche das Grab einer Obertshausener Familie beschädigt. Die Polizei ermittelt. Von Thomas Holzamer

Herausgerissene Pflanzen, zerbrochene Pflanzkübel und Blumenerde überall – Familie R. aus Obertshausen kommt einfach nicht zur Ruhe, schon wieder haben Unbekannte zwischen Dienstag und Mittwochmorgen das Familiengrab auf dem „Alten Friedhof“ am Rembrücker Weg heimgesucht. Die Vandalen rissen vergangene Woche die Bepflanzung aus dem Boden, verteilten Blumenerde über das gesamte Grab und warfen einen Pflanzkübel über die Friedhofsmauer. Fünf bis sechsmal war das Grab in den vergangenen zwei Jahren bereits verwüstet worden, wie Rita R. berichtet. Die Täter konnten bisher nicht ermittelt werden.

Nach der jüngsten Tat Anfang Februar hatte die Stadt zum besseren Schutz des Friedhofsgeländes testweise einen Schließdienst eingerichtet, der die Friedhofstore abends ab 20 Uhr absperrt. Den ursprünglich bis Ende dieses Monats vorgesehenen Test wolle man nun zunächst einen weiteren Monat fortführen, wie Erster Stadtrat Michael Möser bestätigt. Das begrüßt auch Rita R., die sich für die Zukunft eine dauerhafte nächtliche Schließung des Friedhofes wünschen würde, wie sie in der Nachbarkommune Heusenstamm bereits seit einigen Jahren praktiziert wird. Das dies freilich keinen hundertprozentigen Schutz vor Vandalen bieten kann, zeigt auch der aktuelle Fall. Jedoch wird dadurch den Tätern der Zugang zum Friedhof zumindest erschwert.

Auch die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Heusenstamm beschäftigt die „Störung der Totenruhe“, so der juristische Fachbegriff für diese besondere Form des Vandalismus. Bei ihren Ermittlungen zum aktuellen Fall hoffen die Beamten nun auch auf eventuelle Zeugen, die etwas beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 06104/69080 mit den Beamten der Polizeistation in Heusenstamm in Verbindung zu setzen.