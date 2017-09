Mehr Platz in der Mitte

Eng geht es in der Obertshausener Stadtmitte nicht nur im Übergang von der Heusenstammer- in die Bahnhofstraße zu.

Obertshausen - Für mehr Platz links und rechts der Heusenstammer Straße soll künftig ein neuer Bebauungsplan sorgen. Mit dessen Ausarbeitung will das Bündnis von CDU und SPD den Magistrat beauftragen. Von Thomas Holzamer

Verkehrsachse, Einkaufsstraße und Wohngebiet – die Heusenstammer- und Bahnhofstraße in Obertshausen bilden gewissermaßen die Hauptschlagader des Stadtteils Obertshausen. Doch ähnlich wie in einer über viele Lebensjahre verkalkten Vene ist es im Verlauf der Jahrzehnte gerade rund um die Nahtstelle der beiden Straßen zusehends eng geworden. Dicht drängen sich die Häuserfronten an die Straße, Platz – etwa für breite Bürgersteige, Parkplätze für die Kunden der stetig schrumpfenden Zahl von Einzelhändlern oder Schutzstreifen für Fahrradfahrer – ist auf beiden Seiten der Fahrbahn nicht vorhanden.

Das möchte die Große Koalition aus CDU und SPD auf lange Sicht ändern und den Magistrat mit der Aufstellung eines Bebauungsplans für die Heusenstammer Straße, beginnend von der Beethovenstraße bis zum Omegatunnel in der Bahnhofstraße, beauftragen, der in der Folge von den Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung beschlossen werden kann. Ein rechtsverbindlicher Bebauungsplan für das Gebiet liege derzeit noch nicht vor, erläutern CDU und SPD in der Begründung eines dementsprechenden Antrags für die kommende Stadtverordnetenversammlung.

Ziel der Koalition ist es, so langfristig eine attraktive „Einkaufsmeile“ im Obertshausener Stadtkern gestalten zu können, „um weiteren Einzelhandelsgeschäften die Möglichkeit zu eröffnen, den Einkaufsbedürfnissen der Bürger durch ein umfangreiches Warenangebot vor Ort gerecht zu werden und Kaufkraft zu binden“.

Dass sich diese Pläne nicht kurzfristig umsetzten lassen, sei den Fraktionen von CDU und SPD bewusst, erläutert der Fraktionsvorsitzende der Christdemokraten Anthony Giordano. Ein neuer Bebauungsplan mit einer festgelegten Baugrenze biete jedoch die Möglichkeit, sukzessive für mehr Platz auf beiden Straßenseiten zu sorgen, so die Idee der Koalition.

Demnach müssten künftig beim Abriss bestehender Häuser neue Gebäude gemäß der festgelegten Grenzen des angedachten Bebauungsplans errichtet werden, sodass entlang der Straße zusätzlicher Platz gewonnen werde. Platz, der aus städtebaulicher Sicht dringend benötigt werde, erläutert der SPD-Fraktionsvorsitzende Manuel Friedrich. So sei bei der Prüfung angedachter Maßnahmen in der Vergangenheit meist herausgekommen, dass der dafür benötigte Platz nicht ausreiche. Den wolle man mit einem Bebauungsplan perspektivisch schaffen, kündigt Friedrich an.

Den Plänen der Großen Koalition gegenüber zeigten sich auch die Fraktionen von FDP, Bündnis 90 / Die Grünen und Bürger für Obertshausen offen. Und so gab es zum Ende der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses eine einstimmige Beschlussempfehlung.