Handyraub im Rauschzustand

Obertshausen - Im Februar 2016 überfällt ein mehrfach vorbestrafter 29-Jähriger auf der Brücke über die B448 zwei Männer, schlägt sie mehrfach ins Gesicht und erbeutet deren Mobiltelefone. Jetzt wurde er zu 30 Monaten Gefängnis verurteilt. Von Stefan Mangold

Manchmal schwänzen Angeklagte den Prozesstermin. Das kann in diesem Fall vor dem Schöffengericht in Offenbach nicht passieren: Der 29-Jährige, der wegen Raub und Körperverletzung vor Gericht steht, wird aus der JVA in Handschellen vorgeführt. Am Ende verurteilt ihn Richter Manfred Beck zu zweieinhalb Jahren Gefängnis.

Die Staatsanwältin wirft dem Angeklagten vor, im Februar 2016 zwei Männer auf der Brücke, die in Obertshausen über die B448 führt, mehrfach mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen und ihrer Mobiltelefone beraubt zu haben. Wer zuvor den Aushang vor dem Gerichtssaal liest, kann ahnen, dass der Angeklagte vorhat, ziemlich genau das auszusagen, was die Staatsanwältin vorträgt. Auf dem Blatt steht kein geladener Zeuge.

Der Angeklagte erzählt, er sei drogenabhängig. Schon mit 13 Jahren habe er angefangen zu kiffen. Im Anschluss skizziert er eine Abfolge von Schicksalsschlägen, die jeweils zum Konsum eines weiteren Giftstoffes führte. Als der Vater vor zehn Jahren starb, habe er zusätzlich das Saufen angefangen. Nach dem Tod der Schwester sei Kokainschnupfen hinzugekommen.

Richter Beck stoppt ihn, als er von „einem Filmriss“ bei der Tat erzählt. Der Vorsitzende fürchtet, der Angeklagte könnte den gerne vor Gericht zitierten Satz, „ich weiß von gar nichts mehr“ auspacken, obwohl seine Anwältin Hatice Dilci im Vorfeld ein Geständnis angekündigt hatte. Die Verteidigern springt bei. Ihr Mandant könne zwar bestätigen, dass der Raub so passierte, sich aber nicht mehr an die Gesichter der Geschädigten erinnern. Wie er zur Brücke kam, wisse er ebenfalls nicht.

Der Angeklagte schildert die Stunden vor der Tat. Die hören sich nach einem tristen Alltag an. Mit zwei Bekannten habe er zuhause gekifft, zwischendurch im Supermarkt eine Flasche Wodka gekauft. Einen halben Liter will er davon getrunken haben. Später sei er mit einem der Kumpels wieder zum Supermarkt, dann habe man noch ein paar Biere getrunken, bis ein Streit zu eskalieren drohte. Der Freund habe angekündigt, nach Hause zu gehen, um Geld zu holen und anschießend für beide Haschisch zu kaufen. Der tauchte aber nicht mehr auf.

Er sei jedoch auf Cannabis angewiesen gewesen, „um runterzukommen und einschlafen zu können“. Alkohol stimme ihn hingegen aggressiv. Auf der Brücke sei er wohl aufgetaucht, weil die in Obertshausen generell als Drogenmarktplatz diene.

Eigentümlich an dem Fall wirkt, dass nicht nur der Täter auf ein sattes Vorstrafenregister blickt, sondern auch die beiden Opfer. Die sollen, nach Polizeiprotokoll, bei der Vernehmung einen vernebelten Eindruck hinterlassen haben. Eine Zeugin, die „Verlobte“ eines der Opfer, berichtete damals, der besoffen wirkende Täter habe mit der Frage, „wo ist es?“ die Taschen der beiden durchsucht, ehe er zuschlug.

Der Angeklagte sitzt seit dem letzten August wegen Körperverletzungsdelikten im Knast. Der Aufenthalt scheint ihn aufzuklaren. Der JVA-Leiter notiert, er nehme engagiert an einem Antiaggressionstraining teil, gehe Konflikten aus dem Weg, an seinem Arbeitsplatz gelte er als zuverlässig und fleißig, zeige großes Interesse, in der JVA eine Ausbildung zu absolvieren.

Die Polizei fand ihn nach der damaligen Anzeige ohne Mühe über die Ortung des Standorts der geraubten Handys. Deshalb, begründet Richter Beck in seinem Urteil, sei sein Geständnis zwar aller Ehren wert, „ihnen blieb jedoch nicht viel anderes übrig“.

Die Staatsanwältin hatte 30 Monate Haft beantragt, die Verteidigerin zwei Jahre. Beck folgt der Anklage. Eine verminderte Schuldfähigkeit sei wegen des Suffs nicht auszuschließen. Es sei aber nicht möglich, eine milde Strafe auszusprechen. In der Vergangenheit habe der Angeklagte Bewährung anscheinend als „mir ist nichts passiert“ verstanden. Sein Suchtproblem sei er deshalb nie angegangen. Beide Seiten nehmen das Urteil an.