Pannen bei Hausener Sport-Spektakel - Eltern sind sauer

Auch der Nachwuchs macht mit: Beim Volks-Waldlauf gingen die Kleinsten an den Start.

Wie wird ein 1000-Meter-Lauf gewertet, der nur 600 Meter lang war? Vor dieser Frage standen gestern die Organisatoren des 43. Hausener Volks-Waldlaufs.

Obertshausen – Die Spitzengruppe der Schüler bog bereits nach eineinhalb Runden in den Zieleinlauf, nur eine einzige Läuferin rannte die zweite komplette Runde über die Bahn. Insgesamt waren mehr als 1000 Teilnehmer für Halbmarathon, Zehn- und Fünf-Kilometer-Strecke sowie die Schülerläufe gemeldet.

Nach dem Malheur war eine Wiederholung der Disziplin zwischen zwei anderen Starts im Gespräch. Oder die Ergebnisse werden als 600-Meter-Distanz gewertet, gab Moderator Detlev Gumbmann die Überlegungen der Verantwortlichen ans Publikum weiter. Die Zeitmesser stellten schließlich klar, dass der Lauf nicht wiederholt werden könne, weil die Startnummern gesperrt seien und nicht mehr genutzt werden können, da sie im Ziel gemessen wurden.

Eltern waren sauer, weil die Einzelwertungen fehlten

Einige Eltern, die eine etwas größere Anreise hatten, waren sauer, weil ihren Sprösslingen die Einzelwertung für den Main-Lauf-Cup fehle. Dort zählen jedoch nicht die Zeiten, sondern nur Platzierungen, klärte Manuel Friedrich vom Organisationsteam auf. Außer diesem Lapsus lief das Sport-Spektakel reibungslos. Trotz der enormen Schwüle unter dichter Bewölkung mussten die Sanitäter des DRK-Ortsvereins Hausen lediglich Bagatellfälle verarzten.

+ Kein Volks-Waldlauf ohne Ehrenamtler: Ohne die vielen Helfer wäre der Wettkampf kaum über die Bühne zu bringen. © Fotos: prochnow

„Hinlegen, Beine anwinkeln, durchschnaufen und ein Bier holen“, beschrieb Lukas Fröhlich die Eigentherapie der durchtrainierten Teilnehmer. Wobei mit Bier der alkoholfreie Gerstensaft einer großen Brauerei gemeint ist, die alle Wettkämpfe des Cups sponsert. Die Rotkreuzler waren mit neun Kräften und drei Fahrzeugen im Einsatz. Sie standen an der Kreisstraße 191 bereit, mitten im Wald und auf dem TGS-Gelände an der Aachener Straße, wo es trotz des „Tropenklimas“ keine nennenswerte Zwischenfälle gab, resümierte Fröhlich.

100 Menschen halfen ehrenamtlich beim Gelingen

Seitens der Gastgeber waren fast 100 Mitglieder auf den Posten. So übernahm die Sportabzeichengruppe wie gewohnt das Prozedere der Anmeldung vor Ort in der Leopold-Picard-Turnhalle, Aktive der Wanderabteilung und der „Jedermänner“ standen an den Strecken im Mühlheimer Wald bereit, die Damen der Frauengymnastik backten Kuchen, die Tänzer sorgten für die Bewirtung, die Tischtennisspieler halfen auf dem Platz bei der Siegerehrung.

Die längste Tafel haben die Turner aufgestellt, die permanent Mineralwasser mit und ohne Geschmack in Becher füllten oder Obst vom Bioladen schnippelten. Neben diesem stellten die beiden Picard-Unternehmen Lederwaren als Präsente für die Gewinner und Verpflegung aus der Metzgerei bereit. Das Freizeitbad „Monte Mare“ stellte Gutscheine zur Verfügung. Auf dem Rasen verteilten sich Stände von Fachgeschäften für Sport- und Laufschuhe, Uhren, Gerstensaft und Autos.

Auf dem Podest standen auch die prominenten Läufer Philipp Pflieger aus Regensburg und die Darmstädterin Petra Wassiluk vom Team Main-Lauf-Cup. Er stellte einen neuen Streckenrekord für den Hausener Lauf auf, bewältigte den Halbmarathon in 1:07:53 Stunden. Sie war die schnellste Frau auf der Strecke, die sie in 1:23:57 Stunden zurücklegte.

VON MICHAEL PROCHNOW