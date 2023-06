Hausens Wehrführer sieht Zusammenarbeit in Obertshausen auf gutem Weg

„Die Feuerwehr Hausen gibt es nur noch im Vereinsleben“, sagt Thomas Fornauf. Nur auf den ältesten Fahrzeugen schimmert noch der alte Schriftzug mit „Hausen“ unter dem neuen einheitlichen hindurch. © Ricke

Nach einer Pause ist Thomas Fornauf direkt als Führungskraft zurück. Die Feuerwehr in Obertshausen entwickelt sich besser, als er zunächst gedacht hat.

Obertshausen – Thomas Fornauf ist aus der Art geschlagen – als erster Feuerwehrmann in seiner Familie. 1992 ging er zuerst zur Jugendfeuerwehr. Seit 1997 ist er – mit einer Unterbrechung – in der Einsatzabteilung Hausen aktiv. Im November 2022 hat er seine Pause von der Feuerwehr beendet und sofort eine Führungsposition übernommen. Zusammen mit Stephan Hentschel als seinem Stellvertreter übernimmt er die Wehrführung. In dieser Funktion möchte er die Zusammenarbeit mit Obertshausen weiter verbessern. Dass beide Wehren ein gemeinsames Haus bekommen, glaubt er aber nicht.

„Was den familiären Hintergrund angeht, bin ich ein Quereinsteiger bei der Feuerwehr“, sagt Fornauf. Als er Jugendlicher war, hatte keiner in der Familie Kontakt zur Feuerwehr. Aber Fornauf ist neugierig gewesen, besonders technische Dinge haben ihn interessiert, und er wollte aktiv dabei sein, wenn anderen Menschen geholfen wird. Es habe ihn in den Fingern gejuckt, selber einen Löschschlauch zu halten. Bei dem einen Mal sollte es nicht bleiben. Er besucht Lehrgänge und bleibt bei der Feuerwehr.

Feuerwehr in Obertshausen: Viele Einsätze auf der Autobahn

Im Laufe der Zeit hat sich dabei einiges geändert: „Früher war Feuerwehr wirklich Feuerwehr. Heute sind Brände eher selten und die Haupteinsätze sind die Autobahn und Hilfeleistung bei Verkehrsunfällen.“ Auch Einsätze nach Unwettern würden häufiger werden. Fornauf geht so weit, dass er meint, „Feuerwehr“ sei heutzutage fast der falsche Begriff für seine Tätigkeit.

Doch eins bleibt bestehen, das Fornauf nach wie vor wichtig ist: Die Feuerwehr hilft den Menschen. Das fordert aber auch seinen Tribut von den ehrenamtlichen Feuerwehrleuten. Als sich Fornauf aus familiären Gründen aus der Feuerwehr zurückzieht, vermisst er zunächst sein Leben als Feuerwehrmann. Doch endlich fällt auch mal der Druck weg, den die ehrenamtliche Tätigkeit besonders als Führungskraft mit sich bringt: Man muss vor Ort sein, verfügbar sein, ständig das Handy checken, die Mannschaft koordinieren und trägt große Verantwortung. „Das ist weggefallen. Ich war einfach frei.“

Zusammenarbeit mit Obertshausen: Zahnräder müssen greifen

Etwa fünf Jahre hatte er sich zurückgezogen. Ein Einsatz habe an ihm genagt, deshalb habe er die Auszeit gebraucht. Nun ist diese Phase beendet und er stürzt sich wieder voll in seine Aufgaben. Die Rückkehr sei wie Fahrrad fahren – auch Feuerwehr verlernt man nicht. Seine Energie möchte er auf andere übertragen: Er will die Feuerwehr Hausen „nach oben pushen“, indem er seine Leute motiviert, zu Lehrgängen zu gehen. Ein anderer großer Punkt ist das Zusammenwachsen mit Obertshausen. „Wir wollen erreichen, dass alle Zahnräder – Hausen, Obertshausen und die Stadtbrandinspektion – ineinandergreifen. Es ist ein großer Vorteil, dass wir uns alle kennen. Wir sind auf einem guten Weg“, sagt Hausens Wehrführer, der zugibt, am Anfang etwas skeptisch gewesen zu sein. Doch die Absprachen und die Kommunikation funktionierten bereits besser, als er es sich vorgestellt hatte. Er habe dem Team eine Chance gegeben und sei positiv überrascht worden. Trotzdem seien alle noch dabei, kaputte Zahnräder zu flicken, damit die Maschinerie noch besser laufen kann. „Es wird sehr gut werden“, ist Fornauf überzeugt.

Alles ist darauf ausgerichtet, beim Einsatz möglichst gut aufgestellt zu sein. „Wir sind eine Feuerwehr der Stadt Obertshausen. Wir brauchen uns alle gegenseitig.“ Trotzdem glaubt Fornauf nicht, dass die Wehren bald in ein gemeinsames und zentral gelegenes Feuerwehrhaus umziehen werden, wie es derzeit im Zuge des Bedarfs- und Entwicklungsplans für die Feuerwehren geprüft wird. Dabei gehe es nicht um Empfindlichkeiten, sondern um die Einhaltung der Hilfsfrist von zehn Minuten. „Entweder müssten alle Feuerwehrleute zum neuen Standort etwa am Schwimmbad ziehen, oder wir bleiben bei zwei Häusern.“ (Theresa Ricke)