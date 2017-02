Mildere Steuererhöhung und Senkung der Kita-Gebühren

Obertshausen - In der jüngsten Stadtverordnetenversammlung wurde der Haushaltsentwurf für das Jahr 2017 beschlossen. Mit dem Ergebnis der Beratungen ist die große Koalition, die einige Änderungsanträge einbrachte, zufrieden.

Nach dem Entwurf war die Anhebung des Gewerbesteuersatzes auf 380 Punkte vom Hebesatz vorgesehen. Eine Steuererhöhung sei nur das allerletzte Mittel, um einen ausgeglichenen Haushalt zu sichern, teilen beide Fraktionen gemeinsam mit. Man habe zunächst nach anderen Möglichkeiten gesucht, um Verbesserungen im Ergebnishaushalt zu erzielen. Dadurch reichte die Erhöhung auf 372 Punkte vom Hebesatz aus. Einsparmöglichkeiten errechnete man unter anderem bei den Sach- und Dienstleistungen, die im Entwurf in Höhe von 10.985.836 Euro angesetzt waren. Diese wurden durch einen Antrag um ein Prozent reduziert. So sei von einer Einsparung von etwa 110.000 Euro auszugehen.

Für den kurzfristigen Ausbau von Kindertagesstätten wurden weitere Mittel in Höhe von 100.000 Euro in das Investitionsprogramm eingestellt. Dazu sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Manuel Friedrich: „Ein Kinder- und familienfreundliches Obertshausen hat für uns einen hohen Stellenwert.“ Familienzentrum, die Senkung der Kita-Gebühren, der neue Awo–Waldkindergarten und Mittel für einen kurzfristigen U3-Ausbau seien wichtige Erfolge. Dazu passe auch der Antrag beider Fraktionen, die Kita-Gebühren ab September um weitere fünf Prozent zu senken. „Im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit soll nicht gespart werden“, schließt sich der CDU-Fraktionsvorsitzende Anthony Giordano an. Daher habe man Planungskosten für ein neues Jugendzentrum als Investition vorgesehen.

Ein anderer Antrag betraf das Investitionsprogramm bis 2020 und die Planungskosten für die Sanierung oder den Neubau eines Rathauses. Nach Abschluss der Wirtschaftlichkeitsberechnung soll in diesem Jahr die weitere Bearbeitung der Sanierungs- sowie gegebenenfalls der Standortfrage erfolgen. Um im nächsten Schritt die konkreten Planungen beginnen zu können, wurden bereits entsprechende Mittel von 1,25 Millionen Euro für die Jahre 2018 und 2019 veranschlagt. Letzlich habe man den Haushaltsplan mit positivem Ergebnishaushalt und einem errechneten Überschuss von etwa 100.000 Euro verabschieden können. - thh

