„Heimat Shoppen“: Eine Leistungsschau des lokalen Handels

Händlerinnen auf der Eventbühne: Anja Sauer (rechts) und Sonja Fleckenstein beim Edelstein-Nachmittag bei Uhren Thurner. Apothekerin Katrin Rackelmann-Silber hatte großen Erfolg mit ihrem Venen-Funktionstest. © gerth

Gewerbetreibende aus Obertshausen und Heusenstamm beteiligen sich an der Aktion „Heimat Shoppen“. Die Bilanz fällt positiv aus, der Einzelhandel zeigt sich zufrieden.

Obertshausen/Heusenstamm – Besser konnte es für Katrin Rackelmann-Silber nicht laufen. „Voriges Jahr war es zufriedenstellend. Diesmal: super.“ „Alles für die Füße“ hieß wieder die Aktion, mit der sich die Inhaberin der Birkenwald-Apotheke im Obertshausener Stadtteil Hausen am diesjährigen „Heimat shoppen“ beteiligte. 100 Menschen nutzten ihr Angebot eines kostenlosen Venenfunktionstests. „Wir waren ausgebucht“, sagt die Apothekerin.

100 Testpersonen hieß: 100 potenzielle Kunden, vielleicht auch einige neue. So funktioniert Marketing. Auch und erst recht, wenn sich zwei Händler zusammentun, wie der Büchertreff und Uhren Thurner. Beide Geschäfte präsentierten am vergangenen Mittwoch im Verkaufsraum des Juweliers in der Beethovenstraße „Schmuck & Seiten: Wenn Bücher auf Steine treffen“. Buchhändlerin Anja Sauer und Mitarbeiterin Sonja Fleckenstein stellten Bücher rund um Edelsteine vor, Juwelierin Kristin Weitzel erklärte dem Publikum, was ein Amethyst ist. Sauer berichtete von einem erfolgeichen Spätnachmittag, sie musste direkt Buchbestellungen entgegennehmen.

Noch diese Woche lädt Obertshausen zum „Heimat shoppen“ ein, und damit macht die Stadt mehr aus der bundesweiten Aktion der Industrie- und Handelskammern (IHK), die das vergangene Wochenende als Hauptaktionstage beworben hatte. In Obertshausen wurde „Heimat shoppen“ in den Kultursommer der Stadt integriert, mit dem Effekt, dass die Stadt noch vier Tage lang belebt wird. „Viele Einwohner fahren täglich zur Arbeit nach Frankfurt, kommen abends heim und wissen gar nicht, was Obertshausen zu bieten hat“, sagt Corinna Schattner, Vorstandsmitglied des Stadtmarketingvereins. Das Angebot gehe über den Einzelhandel hinaus. „Wir haben auch gutes Handwerk“, sagt sie und nennt die Schuhmacherei von Andreas Jagic sowie das Einrichtungsgeschäft „Stoffe und mehr“ von Mariandl Dernbach (Von-Stauffenberg-Straße), die am Samstag eine Modenschau bot.

Nach rund einer Woche „Heimat shoppen“ ist Schattner zufrieden: „Die Unternehmerinnen und Unternehmer waren kreativ. Außerdem ist es gut, dass sich verschiedene Betriebe zusammengetan hatten.“ Letztlich braucht Obertshausen solche Kooperationen mehr als andere Städte, denn es gibt dort kein Ortszentrum. Die Einzelhandelsschwerpunkte liegen an der Beethovenstraße (Obertshausen) und im Kappellenhof (Hausen) – etwa drei Kilometer auseinander.

Da ist es gut, wenn eine Händlerin an beiden Standorten präsent ist, wie Sylvie Vidak mit ihren Modeläden. Bei „Anamori Mode“ war Freitagabend im Kapellenhof Lat-Night-Shoppen, das gleiche gibt es Freitag in ihrem „P3“ in der Beethovenstraße, wo im Beethovenpark dann ab 19.30 Uhr die „The Gypsys“. zur Abschlussveranstaltung von Kultursommer und „Heimat shoppen“ aufspielen.

Und wenn es bei Händlerin Vidak wieder so gut läuft wie am vergangenen Freitag, haben sie und ihr Team einen erfolgreichen, aber harten Tag. „Wir konnten viel Sommerware abverkaufen und sind auf allen vieren aus dem Laden gekrochen“, sagt sie. Nach der Arbeit entspannte sich die Belegschaft beim Konzert von „Helium 6“ im Kappellenhof, auch das Team wollte den Kultursommer genießen. Für Vidak reicht es nicht, dass Händler nur in den zwei Wochen „Heimat shoppen“ auf sich aufmerksam zu machen. „Wir müssen ständig aktiv sein.“

Ähnlich sieht es Markus Frei. „Solche Aktionen muss es mehrmals im Jahr geben, sie müssen nachhaltig sein“, meint der Inhaber des gleichnamigen Modehauses in Heusenstamm. Frei hat das „Heimat shoppen“ in der Schlossstadt mitorganisiert, das dort am Freitag und Samstag über die Bühne ging. Er selbst habe jedoch kaum von der Aktion profitiert, gibt Frei zu. „Das liegt aber daran, dass ich bereits Herbst- und Wintermode anbiete, und die ist momentan nicht gefragt ist“, sagt er und deutet auf den blauen Himmel. Dennoch sei er mit dem Wochenende zufrieden. „Es lohnt sich immer, bei einem solchen Event mitzumachen.“

Thomas Drews vom Toms Whisky & Spirits hat dagegen ein kleines Plus gemacht. Das sei allerdings den Losen für die Tombola geschuldet, die er in seinem Geschäft für ein Euro pro Stück verkaufte. Seine Waren seien dagegen nicht öfter als sonst aus den Regalen genommen worden. „Die Inflation ist auch bei mir deutlich zu spüren.“ Das „Heimat shoppen“ sieht aber auch Drews als gute Werbemaßnahme, „wenn man ein Event daraus macht“. (Steffen Gerth & Joshua Bär)