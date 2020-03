Hessischer Fußballbund bildet an Hermann-Hesse-Schule in Obertshausen „Jung-Coaches“ aus

Die Hermann-Hesse-Schule (HHS) nimmt zum ersten Mal an der DFB-Junior-Coach-Ausbildung teil. Die Schüler freut es und auch die Vereine der Region suchen Nachwuchs.

Neue „Jung-Coaches“ an Hermann-Hesse-Schule in Obertshausen ausgebildet

in ausgebildet Trainerausbildung vermittelt auch Sozialkompetenz

Nicht nur Schüler in Obertshausen freuen sich über Training



Obertshausen – Alexander zeigt auf kleine Hütchen, die in einer Reihe auf dem Boden der Sporthalle liegen. „Dann dribbelt ihr mit dem Ball hierdurch und schießt aufs Tor“, erklärt er der Gruppe, die um ihn herum steht. Sie tragen alle weiße Trikots mit dem Zeichen des deutschen Fußballbunds (DFB) und der Aufschrift „Junior-Coach“.

Schüler der Hermann-Hesse-Schule in Obertshausen sammeln Erfahrung als Trainer

Zum ersten Mal nimmt die Hermann-Hesse-Schule (HHS) an der DFB-Junior-Coach-Ausbildung teil. Dabei haben Jugendliche ab 14 Jahren die Möglichkeit, erste Erfahrungen als Fußball-Trainer zu sammeln und – wenn das Interesse geweckt ist – diese Erfahrungen dann beispielsweise im Verein anzuwenden. Eine Woche lang lernen zwölf Hermann-Hesse-Schüler, was alles zum Trainerjob dazugehört. Über Sicherheit und Sozialverhalten bis hin zum praktischen Aufbau von Übungen beschäftigen sich die Jugendlichen in insgesamt 40 Stunden damit, worauf man als Jung-Coach alles achten muss.

Drei der Teilnehmer sind Rafael Malciuc und Alexander Scholl aus der zehnten Gymnasialklasse sowie Nura Ladano Omar-Ahmed aus der 6bG – die nicht nur die jüngste Trainerin in spé ist, sondern auch das einzige Mädchen. „Ich habe mich als einzige getraut“, sagt Nura, die in der Mädchenmannschaft der Schule kickt. Es mache ihr Freude, etwas Neues zu lernen.

Schüler aus Obertshausen entwickeln eigene Fußball-Übungen

Gestern geht es nach dem Theorie-Teil dann wieder ans Praktische: Nach und nach zeigen die Schüler in Zweierteams, was für Übungen sie sich überlegt haben. „Dabei ist es wichtig, dass alle mit eingebunden werden und keiner warten muss“, erläutert Detlef Mikosch. Mikosch ist Lehrreferent beim Hessischen Fußballverband und betreut zusammen mit Ana Rekic – Trainerin der Mädchenschulmannschaft – die künftigen Coaches.

Der DFB bietet seit 2014 die Jung-Coach-Ausbildung an Schulen an. Die jungen Fußballtalente erhalten eine kostenfreie Basis-Ausbildung, sodass sie nach dem erfolgreichen Abschluss der sechstägigen Schulung als Trainer, Co-Trainer oder Betreuer in Fußballvereinen aktiv werden können.

Obertshausen: Jung-Trainer der Hermann-Hesse-Schule sind auch Vorbilder

„Wir bilden früh junge Talente aus“, sagt Mikosch weiter. Durch die geringe Altersspanne haben die Jugendlichen einen besseren Zugang zu Jüngeren. „Trainer leben auch Sozialverhalten vor“, betont der Lehrreferent. Nach jedem Parcours-Durchgang setzt er sich mit seinen Schützlingen zusammen und bespricht mit ihnen, was am Aufbau und Ablauf gut war oder noch verbessert werden muss.

Bei der Trainingseinheit mit dabei sind diesmal auch Vertreter der Kooperationspartner der Hermann-Hesse-Schule. „Durch die Trainer-Ausbildung können wir etwas an die Vereine zurückgeben“, sagt Sebastian Hix, Sportkoordinator an der HHS. Hix hatte die Schule für das Projekt beworben. Es sei auch ein Perspektivenwechsel für die Schüler, die normalerweise Empfänger des Trainings sind.

Auch Kickers Offenbach freuen sich über Nachwuchs aus Obertshausen

„Wir bieten den Jugendlichen an, im Anschluss bei uns als Trainer zu arbeiten“, sagt Christian Biehrer vom FC Teutonia Hausen. Der Verein suche stets Freiwillige, die sich bei den Kickern engagieren, „egal, ob im Kleinen oder Großen“. Auch die Kickers Offenbach sehen Vorteile: Jonas Werner, pädagogischer Leiter beim OFC, berichtet, dass der beste Nachwuchstrainer im Leistungszentrum hospitieren darf. „Der Beste von ihnen zeigt Sozialkompetenzen sowie Qualitäten als Trainer“, sagt Werner.

Ihre Qualitäten zeigen die Jung-Coaches morgen: Grundschüler schauen in der HHS vorbei und werden zwei Schulstunden lang von den Jugendlichen trainiert. „Ich freue mich schon sehr drauf“, sagt Rafael und grinst breit.

VON YVONNE FITZENBERGER