Heusenstamm im Sommerglück

Erstmals ein Elektromusik-Festival auf der Wiese vor dem Schwimmbad.

Heusenstamm – Die Namen klingen schon nach Sommer, Sonne, Party: Simon La Soleil, Sanmartello, Toni Rios. Die Discjockeys legten am Samstag beim Sommerglück-Festival auf, das in den Regen fiel. Immer wieder erwischte es die Feiernden auf der Wiese vom Bad Heusenstamm, das dieses Jahr 50 Jahre wird. Und wem das Wasser vom Himmel nicht reichte, der sprang noch in die Becken.

DJ Steve Bug aus Zürich legt auf

Neben dem Tagesticket für das Festival boten die Macher noch eine Kombi-Version an, die an beiden Tagen Zutritt gewährte. Am Sonntag hatten zudem Kinder unter 16 Jahren freien Eintritt. Allen Gästen stand der Besuch des Jubel-Schwimmbads offen, einige ergriffen die Gelegenheit beim Schopf und zogen ein paar Bahnen. Während der kräftigen Schauer am Samstagvormittag waren nur einzelne Fans der elektronischen Musik auf dem Gelände und rotteten sich unter Vordächern und Marktschirmen zusammen.

Am Nachmittag erheiterte beständiger Sonnenschein die jungen Leute, die um die locker verteilten Bühnenelemente oder direkt vor dem DJ-Platz tanzten. Das Podest war vor einer eigens erstellten, sechseckigen Holzkonstruktion eingehaust. Dabei gewannen die Organisatoren selbst Steve Bug, eine angesagte Größe in der Szene, die aus Zürich angereist war und die beiden Stunden vor Mitternacht auflegte.

„Cool, das erste Mal“, findet Silas, „es war wichtig, jetzt zu starten“. Der Festival-Besucher hofft, dass sich die Freiluft-Disco etabliert und von Jahr zu Jahr größer wird. Er könnte sich vorstellen, dass die Veranstaltung ein Format wie der Äppelwoi-Anstich einnimmt, zu dem weit über 1000 Menschen kommen. Larissa findet, gäbe es öfter solche Ereignisse vor Ort, würden nicht so viele Jüngere Heusenstamm verlassen. „Mit den Leuten gibt’s keinen Stress“, lobt Daniel Rau das Publikum. Der Betriebsleiter des Bads ist der eigentliche Initiator des Wochenendes. Denn er entdeckte seinen alten Freund Toni Rios im Schwimmbad. Nach ein paar weiteren Badebesuchen hatte er den DJ gewonnen, mit der Stadt Gespräche für ein Festival zu führen.

Neuauflage im kommenden Jahr wahrscheinlich

Rios holte das DJ-Kollektiv „Wald & Wiese“ aus Gießen mit ins Boot und auch die Gastronomen vom Offenbacher Lilu-Park konnten für das Sommerglück in Heusenstamm gewonnen werden.

Zum Programm von „Sommerglück“ gehörte zudem ein Workshop mit Jugendlichen, denen DJ Max Schüller die Arbeit an den Reglern erläuterte. Gestern Nachmittag herrschte erneut eine „richtig tolle Stimmung“, freute sich Giovanni Longhitano. Der Leiter des Sport- und Kulturamts ist sicher, dass es 2024 eine Neuauflage des Sommerglücks gibt – dann vielleicht mit mehr Sonne...

