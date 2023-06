Hilfe in Notlagen: Sozialpädagogin bietet Beratung in Obertshausen an

Von: Theresa Ricke

Neues Konzept: Der Fachdienst Soziale Leistungen unter der Führung von Sebastian Leinweber hat die Einzelfallberatung von Bozica Bilobrk überarbeitet. © Stadt

Der Fachdienst Soziale Leistungen hat ein neues Konzept für die Einzelberatung entwickelt. Eine Sozialpädagogin nimmt sich der Probleme der Obertshausener an.

Obertshausen – Wenn ein Einzelner oder eine Familie in eine Problemsituation geraten und sie nicht allein bewältigt werden kann, wird Hilfe benötigt. Diese finden Obertshausenerinnen und Obertshausener unter anderem bei Bozica Bilobrk. Sie setzt sich ganz individuell für den einzelnen Menschen oder die einzelne Familie ein, die in irgendeiner Form persönliche Hilfe benötigt.

Ihre Arbeit richtet sich nach einem neuen Konzept für die „Sozialpädagogische Einzelfallberatung“ – kurz „SPEB“. Dieses hat der städtische Fachdienst Soziale Leistungen entwickelt. Das Angebot richtet sich an alle Erwachsenen, die materielle, psychische, gesundheitliche oder soziale Probleme haben, Beratung wünschen und aus Obertshausen kommen.

„Meistens befinden sich die Ratsuchenden in einer Multiproblemlage, in der es gleich mehrere Sachverhalte und somit auch mehrere Probleme zu lösen gibt“, sagt Bozica Bilobrk. In der Beratung nimmt sich die Sozialpädagogin Zeit, mit dem Klienten oder der Klientin das Problem und seine Hintergründe zu verstehen. Ziel ist es, gemeinsam individuelle Schritte und Lösungen zu erarbeiten. Wenn während dieser Einzelfallberatung festgestellt wird, dass weitere Hilfe und Beratung notwendig ist, erfolgt ein Verweis an Fachberatungsstellen.

Seinen Ursprung haben Stelle und Angebot in einem Antrag aus 2017. Damals ging es um eine Prüfung zur interkommunalen Zusammenarbeit in puncto Sozialer Dienst. Diese Stelle soll Personen in besonderen sozialen Schwierigkeiten beraten, unterstützen und bei Bedarf auch an andere Dienste wie Schuldnerberatung, Erziehungsberatung, Jugendamt, Pflegestützpunkt, Suchtberatung oder sozialpsychiatrischen Dienst vermitteln. Im Austausch mit benachbarten Kommunen stellte sich jedoch heraus, dass insbesondere bei der vorliegenden Aufgabenbeschreibung Kenntnisse über das Quartier und die Anbindung an örtliche Sozial- und Hilfestrukturen unerlässlich seien, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Am 1. Oktober 2018 trat daraufhin Sozialpädagogin Bozica Bilobrk ihren Dienst bei der Stadt Obertshausen an und arbeitete seitdem auch an der Entwicklung des Konzepts zu SPEB. „Die Corona-Pandemie brachte besondere Herausforderung in unserer Arbeit mit sich, jetzt können wir vom Fachdienst Soziale Leistungen endlich wieder aktiv auf die Menschen zugehen“, sagt Fachdienstleiter Sebastian Leinweber.

„SPEB soll vorhandene Ressourcen stärken und neue entwickeln“, erklärt Bozica Bilobrk zu dem neuen Konzept. Wichtigstes Ziel der sozialpädagogischen Einzelfallhilfe sei es, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. „Durch diese besondere Beratung können wir ganz individuell Hilfe anbieten und gleichzeitig den Betroffenen damit Zuversicht und Hoffnung vermitteln“, sagt Erster Stadtrat Michael Möser. (Pressemitteilung Stadt Obertshausen, tr)

Beratungstermine

Zur Beratung begrüßt Bozica Bilobrk Klientinnen und Klienten im Rathaus an der Beethovenstraße. Eine Terminvereinbarung ist erforderlich unter z 06104 7036202 oder auch per E-Mail: sozialeleistungen@obertshausen.de.