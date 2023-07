Humorvoller Auftakt des Kultursommers

Von: Carsten Müller

Nach dem Weinfest ist vor der 1. Obertshausener LachNacht: Bürgermeister Manuel Friedrich (von links), Erster Stadtrat Michael Möser und Fachbereichsleiter Jürgen Hofmann werben für den Kultursommer 2023. © Stadt

1. Obertshausener LachNacht bietet abwechslungsreiches Programm unter freiem Himmel zum Auftakt des Kultursommers 2023.

Obertshausen – Sommer, Sonne, Sonnenschein – davon bekommt Obertshausen zurzeit jede Menge. Da kommt der Kultursommer mit Comedy und Musik aller Art gerade recht. Auftakt ist am Freitag, 18. August, um 19.30 Uhr mit der 1. Obertshausener LachNacht auf dem Vorplatz am Bürgerhaus Hausen. Wie die Stadt mitteilt, erwartet die Besucher ein „phänomenaler Mix aus Kabarett und Comedy“.

Moderator ist der Berliner Comedian Ole Lehmann, der Tacheles spricht über wirklich wichtige Themen im Leben: Warum fliegen Mücken erst in der Dämmerung los? Warum ist „Bares für Rares“ besser als Sex? Und warum ist Zumba der Ententanz der neuen Generation? Über all’ das philosophiert der preisgekrönte Stand-up-Künstler auf seine eigene, unbeschwerte und manchmal auch verrückte Art. Aber Ole Lehmann kommt nicht allein – mit dabei sind vier weitere Kabarettisten und Comedians.

Benni Stark ist einer der am besten gekleideten Comedians Deutschlands, denn Benni Stark weiß, wie es geht! 13 Jahre arbeitete er als Herrenausstatter, bevor es ihn auf die Bühne zog. Auch wenn er mittlerweile dem Einzelhandel den Rücken gekehrt hat, haben ihn die Jahre dort geprägt und so widmet er sich Fragen, die ihn heute noch umtreiben: Wieso sind so viele Kleidungsstücke „mal was anderes“? Und was zur Hölle ist ein „talentiertes Hemd“? Zudem fordert das Leben nach dem Einzelhandel Benni alles ab, und er nimmt sein Publikum bereitwillig mit auf diese wilde Reise. Ob mit der Bahn, dem Flugzeug oder auf hoher See – Benni ist viel unterwegs. Wer immer noch glaubt, dass das Schlimmste an einer Kreuzfahrt die Emissionswerte sind, der kann hier noch viel lernen.

Bernhard Westenberger ist „Der TeufelsGreis“. Ein Mann, der sich nach zwei Programmen rund um seine Familie die Frage stellt: Wo sind die denn auf einmal alle hin? Eines Morgens wacht er auf und entdeckt die Stille im Haus. Niemand schreit, niemand streitet, niemand macht Unordnung – bis auf ihn. „Der TeufelsGreis“ ist eine Reise durch die Psyche eines Mannes, der plötzlich feststellt, dass der Tag wieder 24 Stunden hat. Die Kinder sind aus dem Haus, die Rente ist sicher und das Ende des Jobs ist absehbar. Endlich wieder tun und lassen, was man will. Keine Verantwortung und Verpflichtung mehr. Also kauft er sich einen Hund. Doch damit fangen die Probleme an.

Vera Deckers beobachtet als Psychologin ihr Umfeld und es scheint, als hätten die Narzissten die Macht übernommen: Verpackung ist wichtiger als Inhalt. Aufmerksamkeit ist die globale Währung. Existent ist nur noch, wer online ist – und der Lauteste gewinnt. Solche Zeiten erzeugen Selbstzweifel: Kann Kabarett am Puls der Zeit sein, wenn man nicht mal eine Pulsuhr hat?

Roger Stein bietet mitreißendes Musik-Entertainment zwischen Comedysongs, Liedermacherei und Romantik. Mit Selbstironie und Charme, flegelt er multiinstrumental und reimgeladen durch sein Programm und gibt eine Anleitung für diszipliniertes Revoluzzertum. Geschickt führt er HipHop-Elemente mit deutscher Liedtradition zusammen und entwirft dadurch einen ganz eigenen Musikstil.

Karten für die 1. Obertshausener LachNacht gibt es beim Fachbereich Sport, Kultur und Bildung unter z 06104 7034111, per E-Mail unter kultur@obertshausen.de oder persönlich im Rathaus Beethovenstraße sowie an der Zentrale im Rathaus Schubertstraße. Der Online-Ticketverkauf ist bei reservix.de möglich.

Ab dem 26. August geht es weiter mit einem Familiennachmittag mit Kinderprogramm sowie einem Konzert der Band Hot Stuff im Sportzentrum Obertshausen. Außerdem folgen bis 15. September noch Konzerte mit Marco Pleil und DJ Hoppel und Ohms, Helium 6 am Kapellenhof sowie The Gypsys im Beethovenpark. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ab 26. August ist frei.

Das ausführliche Programm finden Interessierte auf dem Flyer, der in den Rathäusern, den Büchereien und im Bürgerhaus ausliegt sowie online auf www.kultur-obertshausen.de zu finden ist. (cm)