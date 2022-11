Ukrainerin in Obertshausen: „Ich will nicht nur an Krieg denken“

Wünscht sich nichts mehr als Frieden in ihrer Heimat: die Ukrainerin Nataliia Kykot. © klein

Ukrainerin Nataliia Kykot lebt in der Gemeinschaftsunterkunft in Obertshausen. Sie will sich schnell integrieren, denkt aber auch viel an ihre Heimat und den Krieg.

Obertshausen – Nataliia Kykot steht vor dem ehemaligen Karl-Mayer-Hotel in Obertshausen, den Blick auf ihr Handy gerichtet. Es sind auf Social-Media-Kanälen hochgeladene Videos, die sie sich anschaut. Sie zeigen Raketenexplosionen. Dabei sagt sie aber auch: „Ich will nicht immer nur an Krieg denken.“

Abends besucht Nataliia Kykot einen Integrationskurs in Offenbach und verbessert ihr Deutsch. Tagsüber hilft sie den Mitarbeitern der Diakonie in der Flüchtlingsunterkunft, übersetzt und ist da, wenn irgendwo Hilfe gebraucht wird. Sie möchte sich so schnell wie möglich integrieren und besucht eine Maßnahme der Pro-Arbeit. Andererseits ist sie mit ihren Gedanken häufig in ihrem Heimatland.

Als der Krieg am 20. Februar in der Ukraine beginnt, ist sie gerade zu Besuch bei einer polnischen Freundin in Seligenstadt. Ihr 34-jähriger Sohn Oleksandr besucht zur gleichen Zeit ihren geschiedenen Mann, der mittlerweile in Italien lebt und mit einer Italienerin zwei kleine Kinder hat. Zu Kriegsbeginn wollten sich die beiden Männer sofort zum Kriegsdienst in der Ukraine melden. Zusammen seien sie selbst und die neue Lebenspartnerin den Männern bis Polen hinterhergefahren und hätten sie angefleht, nicht in den Krieg zu ziehen.

Krieg in der Ukraine: Schwere Schicksale treffen die Familie von Nataliia Kykot

Die italienische Frau habe ihrem Ex-Mann gesagt, er müsse doch auch an seine beiden kleinen Kinder denken. Auch ihren Sohn habe sie letztlich überzeugen können, sich nicht der Gefahr des Krieges auszusetzen. „Ich weiß, es gibt Leute, die sagen, das sei falsch, er müsse doch sein Land verteidigen. Aber ich habe doch nur diesen einen Sohn, er ist alles, was ich habe“, sagt Nataliia leise und wiederholt es mehrmals.

Sie berichtet von ihrer Familie: Ihr Neffe sei angeschossen worden, ihr Schwager verlor als Panzerkommandant durch einen Rückschlag des Geschützes alle Zähne. Nach einem Heimaturlaub muss er jetzt wieder an die Front in den Donbass. Der Krieg sei eine Katastrophe, ihr Vater sage, er wolle in seinem Haus sterben. Seit ihre Mutter gestorben ist, besuche er mehrmals die Woche deren Grab. Ihre Schwester bleibe in der Ukraine, weil ihr Mann nicht ausreisen dürfe, berichtet Kykot von familiären Schicksalen in ihrer Heimat.

21 Jahre lang war Nataliia Inhaberin mehrerer Buchgeschäfte. Als ihre Ehe zerbricht, gerät sie in eine Sinnkrise. Sie verkauft die Buchhandlungen und besucht zunächst für acht Monate eine Kindheitsfreundin, die mittlerweile in Moskau lebt und arbeitet, anschließend reist sie nach Israel. Schließlich sucht sie sich in Polen Arbeit, zunächst als Putzfrau, später macht sie eine Ausbildung zur Kosmetikerin.

Integration im Kreis Offenbach: Nataliia Kykot möchte in Deutschland bleiben

Auf die Frage, warum sie nicht in Polen geblieben sei, sagt sie zunächst, sie sehe dort keine wirtschaftliche Perspektive. Die Ukraine sei auch vor dem Krieg ein armes Land gewesen. Viele versuchten, im Ausland Arbeit zu finden. Doch für Ukrainer war es vor dem Krieg schwer, ein Arbeitsvisum für Deutschland zu bekommen. Ihr Sohn Oleksandr habe schon immer nach Deutschland gewollt und es zur Bedingung gemacht, dass sie in Deutschland bleibt, wenn er sich nicht zum Kriegsdienst meldet. Er habe eine klare Vorstellung, wolle Deutsch lernen und am Flughafen arbeiten.

Auch Nataliia möchte mittlerweile bleiben. In Deutschland habe sie viele nette und hilfsbereite Menschen kennengelernt, sagt sie. Angesprochen auf ihre guten Deutschkenntnisse lächelt sie. „Mein halbes Leben war Lernen“, sagt Nataliia. Ihre polnische Freundin in Seligenstadt sei mit einem Deutschen verheiratet und in der Familie sei nur Deutsch gesprochen worden. Allerdings sei die Wohnung sehr beengt und für alle auf Dauer zu klein. Deshalb ihr Umzug in die Flüchtlingsunterkunft.

Nataliia Kykot wird als Dolmetscherin in der Gemeinschaftsunterkunft in Obertshausen gebraucht

Zwischen Russen und Ukrainern sieht Nataliia Kykot vor allem einen Mentalitätsunterschied. Während die Ukrainer für ihre Freiheit schon immer gekämpft hätten, würden sich die Russen ins Private, in die Familie, zurückziehen. Ihre Freundin, die sie einst in Moskau besuchte, lebe heute auf der Krim und schotte sich total ab. Aber Nataliia macht ihr keinen Vorwurf. Sie habe es auch sehr schwer, sie habe Familie in der Ukraine und in Russland.

Für sich selbst sagt sie, dass sie es genieße, offen am Telefon reden zu können und sich nicht mehr vorstellen kann, in einem Land zu leben, wo sie sich jedes Wort überlegen muss, damit nicht im nächsten Moment die Polizei vor der Tür steht. Damit verabschiedet sie sich. Sie wird als Dolmetscherin gebraucht. (Peter Klein)