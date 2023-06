Halbzeitinterview mit Bürgermeister Manuel Friedrich

Von: Ronny Paul

Seit drei Jahren im Amt: Bürgermeister Manuel Friedrich hat noch viel vor. © ron

Halbzeit für Bürgermeister Manuel Friedrich: Im Interview zieht er Bilanz und blickt in die Zukunft

Obertshausen – Als Manuel Friedrich als unabhängiger Kandidat am 8. März 2020 überraschend im ersten Wahlgang mit 51,89 Prozent der Stimmen gegen Manfred Schmutzer (CDU) und Rudolf Schulz (Bürger für Obertshausen) die Bürgermeisterwahl gewinnt, ist der erste Corona-Lockdown in Deutschland noch 14 Tage entfernt. Aber gleich vom ersten Amtstag im Rathaus Schubertstraße war Manuel Friedrich als Krisenmanager gefragt. Nun, drei Jahre später, ist Halbzeit für Friedrich. Zeit, eine Zwischenbilanz zu ziehen und in die Zukunft zu blicken.

Die Hälfte Ihrer Amtszeit als Bürgermeister ist vorbei. Nutzen Sie die „Halbzeitpause“, um Kraft zu tanken?

Ich tanke Kraft bei meiner Familie, da steht demnächst auch die Geburt meiner zweiten Tochter an. Aber ich bin auch nach wie vor voller Tatendrang. Es ist wichtig für mich, eine gesunde Basis zu schaffen, um weiter und stetig an den Projekten zu arbeiten. Das heißt: nicht zurücklehnen und weiter volle Power geben.

Corona hat Ihre Anfangszeit als Bürgermeister maßgeblich geprägt. Was bleibt Ihnen bei all den negativen Erlebnissen Positives in Erinnerung?

Dass wir in der Verwaltung produktiv weitergearbeitet und die Herausforderung Corona gemeistert haben. Wir sind neue Wege gegangen, etwa in Videosprechstunden oder ich persönlich im Bürgerdialog an einem Stehtisch, um draußen Gespräche zu führen. Und es hat sich in jeder Krise, auch nach Corona – Erdbeben in der Türkei, Überschwemmung im Ahrtal, Krieg in der Ukraine – gezeigt, welch bürgerschaftliches Engagement und Spendenbereitschaft in der Stadt stecken und welchen Drive man aufnehmen kann, wenn man etwas bewegen will.

Ich zitiere einen Obertshäuser: „Der Friedrich ist authentisch, hat richtig Bock und packt alles an.“ Viel Lob für Sie als Rathauschef. Wo mussten Sie bislang Bremsen lösen und wo geht es Ihnen nicht schnell genug?

Es ist ja nicht nur der Bürgermeister, wir machen in der Verwaltung alles gemeinsam. Natürlich wäre ich in dem ein oder anderen Schritt schon gerne weiter, aber man muss sich dann auch mal bremsen und sagen: Die Zeiten sind so. Eine Stadtentwicklung ist auf 15 bis 20 Jahre angelegt. Ich kann immer nur die Impulse setzen, die Bremsen zu lösen. Das haben wir durchaus gemacht. Da sehe ich auch mein Netzwerk als Stärke, auch mal zu schauen, wie lösen andere ihre Probleme. Ein Beispiel: Als ich angefangen habe, hatten wir kaum Laptops im Rathaus und es hieß durch die Pandemie auf einmal, wir müssen mobil arbeiten. Da haben wir schnell Lösungen gefunden. Mittlerweile haben wir eine Dienstvereinbarung zum mobilen Arbeiten, jedem Mitarbeiter ist es nun möglich, wenn es die Arbeitsabläufe zulassen, auch außerhalb der Rathäuser zu arbeiten.

Viele Projekte und Konzepte sind in der Pipeline, bei denen es allerdings an den nötigen Finanzen mangelt...

Man muss bei allem immer einen Plan B in der Tasche haben. Bei vielen Vorhaben ist es aber auch so, dass die Kommunen finanziell nicht ausreichend ausgestattet sind, wer bestellt, bezahlt nicht immer. Ich fahre zwei, dreimal im Jahr nach Wiesbaden und Berlin, um Gehör für hier unten zu schaffen. Es ist wichtig, da Lösungen zu finden. Kitas sind nur ein Thema, die Schulkindbetreuung ab 2026 ist das nächste große Ding. Grundsätzlich muss die finanzielle Ausstattung der Kommunen von Bund und Land verbessert werden.

Was können Sie vor Ort tun?

In Obertshausen brauchen wir weiterhin eine starke Wirtschaft, dafür setze ich mich weiter ein. Wir haben den ehrenamtlichen Stadtmarketingverein und eine weitere Stelle in der Wirtschaftsförderung geschaffen. Die Vorzeichen sind gut, das sieht man auch an der Gewerbesteuerentwicklung. Letztes Jahr waren wir drüber und derzeit sind wir auch schon über dem Planstand. Wir haben tolle Einzelhändler, einen tollen Mittelstand und super Unternehmen. Wir sind dran an den Unternehmen und hören ihnen auch zu.

Aus zwei sollte nach dem Willen der Stadtverordneten ein Rathaus werden, wie ist der aktuelle Stand?

Das hat für uns eine hohe Priorität. Wir haben das Raum- und Funktionsprogramm vor zwei Monaten gestartet und werden im August einem Teil der Verwaltung und der Politik einen ersten Entwurf vorstellen. Ziel ist, dass der Planungsprozess bis Ende des Jahres abgeschlossen ist. Aber es liegt natürlich an mehreren Beteiligten. Je nachdem, wie die Räume ausgestaltet werden, kann man auch dann erst die Finanzen klären. Und wir haben, wie schon erwähnt, auch immer einen Plan B.

Der wäre?

Wir schlagen vor zu prüfen, ob auf dem Standort am Bürgerhaus Rathaus und Bürgerhaus auf einem Grundstück vereinbar sind. Es gibt eine Kommune, die hat das umgesetzt, Bruchköbel. Und eine, die prüft das ebenfalls gerade, Oberursel. Es geht ja auch um Steuergelder und dadurch, dass jetzt mehr Millionen nötig sind, müssen wir neu justieren. Vielleicht geht es auch wirtschaftlicher.

Können Sie dann in der nächsten Legislatur an Ihrem neuen Schreibtisch sitzen?

Letztendlich entscheiden das die Wählerinnen und Wähler (lacht). Aber die Verwaltung wird in der nächsten Legislaturperiode, sofern die Politik will, in neuen Räumen sitzen.

In der Vergangenheit haben Anwohnerbeschwerden die Freude etwa über den Streetballplatz an der Vogelsbergstraße getrübt. Befürchten Sie das auch beim geplanten Skaterplatz?

Beschwerden gibt es immer. Bei neuen Projekten werden die auch im Beteiligungsprojekt berücksichtig. Letztendlich ist es aber nicht nur mein Ziel, sondern auch das der Politik, neue Plätze für Jung und Alt zu schaffen. Den Wunsch bekommen wir auch aus der Bevölkerung gespiegelt. Jeder schreibt sich das immer ins Programm, aber wenn es an die Umsetzung geht, muss man das dann auch für die große Gemeinschaft durchziehen.

Das Vereinsleben hat durch die Pandemie sehr gelitten, auch Feste sind nach Corona mangels Ehrenamltern entfallen. Wie sehr schmerzt Sie das als Vereinsmensch und wie wollen Sie da gegensteuern?

2023 ist das erste volle Jahr ohne Corona, also auch mein erstes volles Jahr als Bürgermeister mit Vereinsaktivitäten. Ich kann zunächst meine Wertschätzung mit der Teilnahme an Festen geben. Bei größeren Festen gibt es auch städtische Mithilfe. Unsere Zuschussregelungen bleiben erhalten und wir haben eine neue Führung im Vereinsring, einen neuen Mitarbeiter im Fachdienst Soziale Leistungen, der einen Restart Ehrenamt gemacht hat. Das merkt man auch schon an den ein oder anderen Veranstaltungen. Wir hatten ein Essen für Bedürftige im Familienzentrum, die Lebensmittelausgabe im Lädchen, wir erarbeiten gerade ein Integrations- und ein Sportentwicklungskonzept. Da ist die Zielgruppe immer das Ehrenamt. All das wird mit Leben gefüllt. Da ist ein Schwung in Obertshausen zu sehen. Das heißt aber nicht, dass die Probleme bei der Besetzung von Vorständen aus der Welt sind. Lösungen wollen wir aber mit dem Sportentwicklungskonzept anbieten.

Was werten Sie als Ihren bisher größten Erfolg?

Dass es bei allem, was wir machen, Transparenz gibt und es um die Sache geht. Bei der Haushaltsplanung habe ich eine frühzeitige Beteiligung der Fraktionen eingeführt. Das spiegelt sich dann auch immer in den Abstimmungen über die Haushalte wider. Als Erfolg sehe ich es auch an, dass beispielsweise für das geplante Projekt Skatepark bereits Spenden von rund 280 000 Euro zusammengekommen sind.

Was ist Ihre größte Herausforderung in der zweiten Halbzeit?

Die gesellschaftlichen Herausforderungen und die gesetzlichen Vorgaben von Bund und Land werden nicht weniger. Wir müssen in Obertshausen weiter zusammenhalten und zusammenarbeiten. Das will ich vorleben.

Sie haben die geballten Krisen in Ihrer Amtszeit erlebt. Würden Sie rückblickend wieder als Bürgermeister kandidieren?

Ja, mit voller Überzeugung. Mir macht es viel Spaß und Freude – egal in welcher Lebenslage und unter welchen Rahmenbedingungen – für meine Heimatstadt etwas zu bewegen. (Das Gespräch führte Ronny Paul)