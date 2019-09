„Jetzt bewegen wir uns“

Freuen sich auf ihre Rente: Brigitte und Klaus Block haben als Inhaber des Bettenhauses ihr Geschick als Verkäufer und Unternehmer rund 40 Jahre in Offenbach und zuletzt in Obertshausen unter Beweis gestellt. Foto: fitzenberger

Obertshausen – „Am Wochenende warteten Kunden eine halbe Stunde an der Kasse, und das trotz zwei Kassierer“, berichtet Klaus Block. Der Unternehmer ist sichtbar stolz auf das Geschäft, das er in dritter Generation leitet. VON YVONNE FITZENBERGER

Und trotzdem gibt es einen traurigen Anlass für den Ansturm auf „Betten Block“: Nach mehr als 20 Jahren schließt Familie Block ihren Laden, um in die wohl verdiente Rente zu gehen.

„Wir haben in unserem Leben viel bewegt“, sagt der gelernte Industriekaufmann. „Jetzt ist es an der Zeit, dass wir uns bewegen.“ Er und seine Frau Brigitte haben viele Jahre in das Bettengeschäft an der Schubertstraße gesteckt. Bis 2013 führten sie parallel das ursprüngliche Stammhaus in Offenbach.

An der Berliner Straße in Offenbach führten drei Generationen das Bettenhaus. Klaus Block stieg 1975 in das Familienunternehmen ein, nachdem er seine Ausbildung bei Nestlé beendet hatte, ein Jahr später dann auch Brigitte Block. Nach drei Erweiterungen – selbst ein Teil der darüberliegenden Wohnung wurde zur Verkaufsfläche – eröffnete die Familie in Obertshausen die Zweigstelle. „Wir sind der Kundschaft hinterhergezogen“, erläutert Klaus Block. Denn viele Offenbacher sind zu der Zeit in den Kreis gezogen.

Die Industriekaufleute steckten viel Arbeit in die Räume: „Das sind mal zwei Geschäfte gewesen.“ Die eine Hälfte beherbergte bereits einen Bettenladen, der aus Altersgründen geschlossen wurde – also ein „leichter Start für uns“. In der anderen Hälfte war eine Kneipe.

2013 schloss das Offenbacher Geschäft, das bis dahin von Brigitte Block geleitet wurde, während ihr Mann sich um die Obertshausener Kunden kümmerte. „Der Verkauf heutzutage ist schwieriger geworden“, sagt Klaus Block. In der Branche herrsche ein starkes Konkurrenzdenken. „Dabei kann der Einzelhandel alleine nicht überleben.“

Die Unternehmer haben sich im Einkaufsverband führender Bettenfachgeschäfte oder auch dem lokalen Kreis freundlicher Fachgeschäfte engagiert. Denn „man braucht Kollegen und Verbände“. Nur wer Ideen und Erfahrungen mit anderen austauscht, könne sich weiterentwickeln. Auch am Tag der offenen Geschäfte beteiligte sich das Unternehmerduo gerne.

Durch solches Engagement über die eigene Ladenschwelle hinweg arbeitete das Ehepaar 50 bis 60 Stunden pro Woche. Da blieben Interessen auch auf der Strecke: „Wir fliegen am Sonntag erst einmal in den Urlaub“, erzählt Brigitte Block. Danach? Soziales Engagement ist dem Ehepaar sehr wichtig. „Wahrscheinlich werden wir uns wieder aktiv beteiligen.“

Die Eltern eines Sohnes gehen mit einem lachenden, aber auch einem weinenden Auge in den Ruhestand. Denn einen Nachfolger haben sie nicht gefunden, weswegen „Betten Block“ nun schließt. „Vor allem die Kunden, die unsere Serviceangebote angenommen haben, finden das sehr schade“, berichtet das Ehepaar.