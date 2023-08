Joscha Silvastiano präsentiert mit „Der Diamant“ seine Debüt-CD

Musiker aus Leidenschaft: Joscha Silvastiano hat mit „Der Diamant“ seine erste professionell produzierte CD vorgelegt. Die Arbeit am zweiten Album läuft bereits. © prochnow

Seine ersten musikalischen Schritte ging Joscha Silvastiano bereits mit vier Jahren. Später dann studierte er dann unter anderem Musik in Gießen und produzierte nun mit „Der Diamant“ seine erste CD.

Obertshausen – 32 Jahre, „alter Obertshäuser“, Lehrer für Musik und Deutsch und leidenschaftlicher Sänger – das macht einen noch nicht zum Star. „Der Diamant“, den Joscha Silvastiano jetzt in Form einer CD mit diesem Titel vorgelegt hat, vielleicht schon.

Joscha stammt aus der Musikerfamilie Grolig. Opa Josef leitete über viele Jahre das weit über Obertshausen hinaus bekannte Mandolinenorchester. „Mein Vater und die drei Onkel haben schon immer musiziert“, erzählt er. Aber erst 2011 haben sie als Grolig-Brothers eine Band formiert, spielen Soft-Rock und haben einen Kickers-Song für Ex-Präsident Waldemar Klein geschrieben.

Joscha legte bereits mit vier Jahren das Fundament für seine Karriere. Damals bekam er erste Klavierstunden in der Musikschule. „Daheim stand sowieso ein Instrument bereit“. Mit 13 Jahren komponierte er seinen ersten Song mit englischem Text. Joscha zog nach Gießen, studierte Musik und Deutsch auf Lehramt. Insgesamt blieb er fast zwölf Jahre an der Uni eingeschrieben, er wollte „alles mitnehmen“, sagt er, „Musik ist so ergiebig“. In der Corona-Zeit legte er dann das Erste Staatsexamen ab.

Silvastiano verarbeitet seinen Trennungsschmerz in der Musik

Als 2021 eine langjährige Beziehung in die Brüche ging, durchlebte der Musiker eine schwere Zeit. In einsamen Nächten schrieb er einige Trennungslieder. „Das war eigentlich eine Therapie“, analysiert er rückblickend. Im Mai 2022 entschied er sich, in eine hochwertige Produktion seiner Werke zu investieren.

Zum Glück hatte er über die Jahre ein festes Netzwerk aus Musikern und Studiotechnikern geknüpft. In Jonas Biebricher, Lisa Bock, Maxi Kraus und Philipe Zenz fand das Talent erfahrene Mitglieder für einen Hintergrundchor, in Carmen Nega auch eine engagierte Solistin. Raphael Thorn spielte fast alle Instrumente ein, nahm die Titel in Hamburg auf und bearbeitete sie. Der Künstlername Silvastiano resultiert aus seinem zweiten Vornamen, Sebastian, und aus dem Mädchennamen seiner napolitanischen Mama, Silvano. Ihr italienisches Temperament prägte wohl auch einige Song der CD mit.

Bruce Hornsby, Lionel Richie, Phil Collins sind seine Vorbilder, „die Musik der Achtzigerjahre hat mich inspiriert“, erklärt er. „Meine Art der Musik ist obsolet, romantisch, eben echte Musik, und dazu stehe ich.“ Das Klavier begleitet jeden Takt, manchmal bäumt sich sanft ein Saxofon auf, eine Gitarre ersetzt die klare, sehnsuchtsvolle Stimme, die viel mitzuteilen hat - „sehr lyrisch, manchmal auf Englisch, aber auf Deutsch geht es metaphorischer“, erläutert der Autor.

Zweites Album ist bereits in Planung

„Die Tür geht auf und ein gleißendes Licht, das einsame Herz, das wieder schweigend bricht“, heißt es im Titelsong. „Und mir wird wieder klar, ich spiel‘ nur verstecken mit dem Diamant“, lautet der Refrain.

Ja, es ist Musik zum Nachdenken, es sind keine Radio-Hits zum Mitgröhlen, gesteht Joscha. „Als Vollzeit-Musiker hast du es sehr schwer“, darum arbeitet er halbtags weiterhin im Lehrer-Job, leitete schon Bands und Musicals an Schulen und „kriegt dabei sehr viel zurück“.

Das zweite Album sei schon in Planung, es soll „nicht so tragische Lieder“ enthalten, aber „das Leben schreibt meine Musik“. Es war bisher voller Dramatik, und „die erfolgreichsten Lieder sind traurig“, hat Silvastiano gelernt. Und dabei denkt er auch an seine alte Heimat, wo er noch nicht auftreten konnte. (Von Michael Prochnow)