Jugendcoach Osman Citir begeistert Schüler an Hermann-Hesse-Schule

Von: Dirk Iding

Gab viele Tipps in Sachen Motivation und Engagement: Osman Citir im Gespräch mit Schülern. © Privat

Der Jugendcoach Osman Citir war an der Hermann-Hesse-Schule. Der Coach gab den Schülern Tipps, wie sie ihre Ziele erreichen.

Obertshausen – „Jetzt erst recht!“ Mit diesen Worten motivierte Osman Citir seinen damals achtjährigen Bruder, bei dem ein lebensgefährlicher Tumor diagnostiziert worden war. „Es war eine sehr schwere Zeit, doch Aufgeben kam nicht in Frage“, erzählt Citir den zu Tränen gerührten Schülerinnen und Schülern der Hermann-Hesse-Schule. „Jetzt erst recht!“ wurde fortan zum Leitspruch für Citirs jüngeren Bruder, der seinen Kampf gegen den Tumor schließlich gewann.

Es war nur eine von vielen Geschichten, mit denen der auch aus Funk und Fernsehen bekannte Jugend- und Motivationscoach, bei seinen jugendlichen Zuhörerinnen und Zuhörern punktete. „Jetzt erst recht – egal, ob euch ein Schicksalsschlag trifft, ihr Enttäuschungen oder Rückschläge erlebt, sagt euch immer: Jetzt erst recht! Und gebt nicht auf!“

Mit einem 100-minütigen Bühnenprogramm, das Stand-Up-Comedy mit einem motivierenden Rahmenprogramm kombiniert, gelang es Osman Citir, die Schülerinnen und Schüler zu begeistern. Dabei schaffte sein mitreißender Humor schnell eine positive Atmosphäre.

Lehrer holen Citir an die Schule

Die Idee, den Motivationscoach für einen Auftritt an die Obertshäuser Gesamtschule zu holen, kam von der Lehrkräfte AG „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“, die sich für ein tolerantes und harmonisches Schulklima engagiert.

„Unsere Schülerinnen und Schüler haben viele Stärken und wir möchten ihnen beibringen, diese einzusetzen. Oft hilft es, wenn wir uns externe Fachkräfte zur Hilfe holen, die in Workshops mit den Schülern speziell an den Themen „Lernen und Motivation“ arbeiten und da schien uns Osman Citir ein geeigneter Partner zu sein,“ erläuterte Bobby Fareed, SV-Verbindungslehrer und Mitglied der AG.

Der Auftritt von Osman Citir war nicht nur unterhaltsam, sondern auch äußerst lehrreich. Während seines Programms gab er den Schülerinnen und Schülern zahlreiche nützliche Tipps und Ratschläge mit auf den Weg. Er sprach über die Bedeutung von Engagement, Motivation und Zielsetzung, um Erfolg zu erreichen.

Schüler erhalten in Workshops Strategien für das Lernen

„Erkenne deine Stärken - trau dich, den ersten Schritt zu machen und zu helfen, denn wenn du jemandem hilfst, wirst du auch Hilfe erhalten!“ Diesen Ratschlag legte er den Schülern besonders nahe und ermutigte sie, sich gegenseitig zu unterstützen. „Du hilfst ihr in Englisch und sie kann dir in Mathe helfen. Ihr beide profitiert am Ende“.

Nach dem Bühnenprogramm wurden die Schüler in Workshops aufgeteilt, die von Osman Citir geleitet wurden. Die Workshops zielten darauf ab, die Lernfähigkeiten und Motivation zu steigern, um schulische Leistungen zu verbessern und Ziele zu erreichen. Es wurden Techniken und Strategien vermittelt, um besser zu lernen und sich selbst zu motivieren. Zudem wurden wertvolle Ratschläge gegeben, wie man sich respektvoll und achtsam im Umgang mit anderen zeigt, um in der Schule und im späteren Beruf besser anzukommen.

Die Schüler nahmen mit Begeisterung und Eifer an den Workshops teil. Sie stellten Fragen, diskutierten miteinander und entwickelten neue Perspektiven auf ihre schulischen und beruflichen Herausforderungen.

Mit einer Mischung aus Stand-Up-Comedy und Motivationstraining zog Omar Citir seine jugendlichen Zuhörerinnen und Zuhörer in seinen Bann. © p

Insgesamt war der Auftritt von Osman Citir an der Hermann-Hesse-Schule ein voller Erfolg. Die Schüler hatten nicht nur viel Spaß, sondern konnten auch eine Vielzahl von wertvollen Erkenntnissen und Tipps mitnehmen.

Die Hermann-Hesse-Schule hofft, auch in Zukunft weitere solcher Veranstaltungen anbieten zu können, um die Entwicklung und Motivation ihrer Schüler weiterhin zu unterstützen. did