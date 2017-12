Jugendliche randalieren in Obertshausen

Obertshausen - Eine Gruppe Jugendlicher zieht gestern Abend durch Obertshausen und verursacht dabei mehrere Sachbeschädigungen. Die Polizei ermittelt

Gegen 21.20 Uhr gestern Abend wird ein Anwohner auf Jugendliche aufmerksam. Laut Polizei reißen sie den Tannenbaum am Gemeindehaus in der Gumbertseestraße um und werfen in anschließend auf die Straße. Der Mann verständigte die Beamten - sie können die Jugendlichen allerdings nicht mehr finden. Allerdings kommt es zu weiteren Sachbeschädigungen: Unter anderem an einem Verkehrsschild, einem Auto sowie der Turnhalle im Bereich der Rodaustraße. Diese dürfte auch die Gruppe verursacht haben, so die Polizei weiter. Sie ermittelt jetzt und sucht Zeugen. Wer Hinweise zu den Taten oder den Verursachern geben kann, sollte sich unter der 06104/69080 melden oder einfach eine Mail an pst-heusenstamm.ppsoh@polizei.hessen.de schreiben. (jo)

