Kein Nachfolger bei Obertshausener Verein: Thomas Zeiger bleibt TGO-Chef

Der neue TGO-Vorstnd mit (v. l.): Vorsitzender Thomas Zeiger, Beisitzer Marvin Uhlig (Jugendvertreter), Gert Roedling (Archiv, Ehrungen), Schriftführerin Tatjane Höhn, Kassierer Ralf Uhlig, Simone Picard, Walter Rebell, Katja Fabricius-Gawlik und Heiko Reitz. © Prochnow, Michael

Eigentlich will Thomas Zeiger schon länger sein Amt abgeben, doch es findet sich kein Nachfolger. In der Breite verstärkt sich der Vorstand der TG Obertshausen jedoch.

Obertshausen – 1100 Leute und keiner will der Boss sein! Thomas Zeiger hat schon vor Jahr und Tag angekündigt, das Amt des Ersten Vorsitzenden in jüngere Hände legen zu wollen. Doch auch bis zur jüngsten Generalversammlung der Turngemeinde Obertshausen (TGO) fand sich niemand, der für die Nachfolge kandidierte. Und so ließ sich Thomas Zeiger letztlich noch einmal wiederwählen. Andere Posten im Vorstand bleiben aber weiterhin unbesetzt.

Zeiger attestierte der Gemeinschaft dennoch ein „solides Fundament“ und dankte allen Aktiven in Abteilungs- und Übungsleitung, Trainerinnen und Trainern für ihren Einsatz in schwieriger Zeit. Der Sprecher würdigte auch „alle Vorstandsmitglieder, den Ältestenrat und den vielen Helferinnen und Helfern, die mich und uns unterstützt haben“.

Gleichwohl fehlt in der Vereinsführung auch nach der jüngsten Jahreshauptversammlung weiterhin ein stellvertretender Vorsitzender. „Deshalb war für mich gerade die Arbeit in der Verwaltung wieder mit einem hohen zeitlichen Aufwand verbunden“, verwies Zeiger auf viele Sitzungen mit Stadt, Sportkreis und anderen Gremien. Von der einen oder anderen Abteilung hätte er mehr Einsatz für den Gesamtverein erwartet. „Wenn Mitglieder den Sportverein nur noch als Dienstleistungsbetrieb verstehen, bedeutet dies für die ehrenamtlichen Strukturen eine große Herausforderung.“ Der Vorsitzende ehrte die scheidenden Vorstandsmitglieder Martina Bode und Norbert Schiller.

Karl Aulbach (l.) gehört der TGO seit 50 Jahren an. Für sein großes Engagement ehrte ihn Eugen Kern als Vertreter des Sportkreises Offenbach. © Prochnow

Der Verein präsentiere sich intensiv durch die Pressearbeit und in den modernen Medien, die Martina und Oliver Bode sowie Simone Picard bedienen. „Wir haben die Hard- und Software auf Vordermann gebracht“, berichtete Zeiger, nur die Vereins-App lasse noch auf sich warten. Die TGO war vertreten bei Sportlerehrung, dem Wettbewerb „Sterne des Sports“, in Schulen, beim Gewerbelauf und weiteren Aktionen.

Im Vereinsheim „hatten wir bewusst weniger Vermietungen und mehr Wert auf die sportliche Nutzung gelegt“. Anlass waren die Vorgaben in der Pandemie. Die Reinigung der Räume wurde an ein Unternehmen vergeben, wodurch weitere Kosten entstanden. Einnahmen generierte der Vorstand durch das Corona-Testzentrum auf dem Vereinsgelände.

Das TGO-Büro ist mit zwei Kräften für die Mitgliederverwaltung und Buchungen gut besetzt. Dazu wurde ein Hausmeister-Ehepaar verpflichtet.

Der Tischtennisabteilung ist es nicht gelungen, in der Regionalliga bleiben. Einige Stammspieler haben sich anderweitig verpflichtet, so dass die TGO aktuell keine Tischtennisabteilung mehr hat. Einen Ansturm verzeichnete hingegen die „Bunte Bande“, das inklusive Angebot der TGO. Neu im Programm stehen ein Box-Camp und ab Juli auch Hip Hop Dance für Kinder und Teenager bei Melissa Flores.

Jubilar Karl Aulbach verleiht der Turngemeinde Obertshausen seit 50 Jahren ein Gesicht. Gleich nach seinem Eintritt zu den Jedermann-Turnern 1973 stellte er sich als stellvertretender Trainer zur Verfügung. Das Amt bekleidete er bis vor fünf Jahren, hilft aber sporadisch noch immer als „Nottrainer“ aus, lobte Eugen Kern als Vertreter des Sportkreises. Er überreichte Urkunde und Ehrennadel an den Jubilar.

1998 war Karl Aulbach einer der Mitbegründer der Wandergruppe der Jedermänner, ist bis heute ein eifriger Wanderer und Sammler der Bilder von den zahlreichen Ausflügen. Der Kreis trifft sich an jedem dritten Mittwoch im Monat. (Michael Prochnow)