Vor WM-Start ist in Obertshausen kaum Vorfreude zu spüren

Von: Theresa Ricke

Dieses Jahr wird in Obertshausen zur WM keine Flagge gezeigt, wie bei es die Fans bei diesem Public Viewing getan haben. (Symbolbild) © picture alliance /dpa/Archivbild

Keine Fahne oder Deutschlandtrikot ist in Obertshausen zu sehen. In Geselligkeit die Spiele zu gucken, ist bei dieser WM scheinbar wenig beliebt.

Obertshausen – „Das Ganze ist so eine Farce, dass man da schwer emotional dabei sein kann“, sagt Mischa Sendelbach, Schulleiter der Sonnentauschule, über die Fußball-WM in Katar, die am morgigen Sonntag beginnt. Von WM-Stimmung ist in Obertshausen nichts zu spüren: keine Fahnen an Häusern oder Autos, keine Trikots und keine Dekoration in Schaufenstern. In Gaststätten werden die Spiele zwar gezeigt, doch Vorfreude ist auch dort nicht zu spüren.

Marcus Straße vom Remedy am Rembrücker Weg sagt, er traue sich gar nicht, Werbung für das WM-Gucken zu machen: „Ich habe Angst, in den sozialen Medien Werbung zu machen, weil ich fürchte, dafür angegriffen zu werden, dass ich die WM überhaupt zeige.“ Er hat sich trotzdem dafür entschieden, weil es genug Fußballfans gebe, die einfach gerne die Spiele schauen. Die Diskussion über einen Boykott kommt für ihn zu spät: „Wenn vor zehn Jahren alle gesagt hätten, wir machen da nicht mit, würde die WM so nicht stattfinden.“ Doch sie startet morgen zum ersten Mal im Winter. Bisher habe Straße eine handvoll Reservierungen von Einzelpersonen erhalten. Wenn im Sommer Deutschland bei einer WM oder EM spielt, sei sein Restaurant komplett ausgebucht.

In Maddins Sportsbar wird der Fernseher „nebenbei mitlaufen“, sagt Inhaber Martin Hegert. Er hat das Gefühl, die meisten wüssten gar nicht, dass WM ist. Anstoßzeiten teilweise am Nachmittag – wie bei dem ersten Spiel der Deutschen am kommenden Mittwoch um 14 Uhr – würden auch dazu beitragen, dass weniger geguckt wird. Fußballfans sprächen über sportliche Fragen und wie weit die deutsche Mannschaft kommen wird, würden aber die Diskussionen um Menschenrechte nicht ausblenden. „Manche sagen, sie boykottieren das und gehen lieber würfeln.“

Andere Prioritäten setzt auch Bürgermeister Manuel Friedrich, der von sich sagt, dass er zwar fußballbegeistert ist, allerdings aktuell weder in Obertshausen noch bei sich selbst eine WM-Stimmung feststellen kann. Friedrich: „Aufgrund meines Amts als Bürgermeister hat Fußball generell das Nachsehen. Aktuelle lokale Themen sowie die verschiedenen Krisenlagen haben gerade Priorität. Und wenn dann noch ein wenig Freizeit bleibt, dann hat die Familie Vorrang.“

Anthony Giordano, Stadtverordnetenvorsteher, bemerkt aktuell ebenso keine Vorfreude in Obertshausen. Er ist gespannt, wie sich das verändern könnte, wenn das Turnier losgeht: „Wenn die deutsche Mannschaft weiterkommt, gibt es dann doch WM-Stimmung oder behalten die berechtigten Kritikpunkt trotzdem die Oberhand?“ Er selbst sei noch ratlos, ob er einschalten wird.

Wer sich definitiv auf die Fußball-WM freut, sind die Kinder bei der Teutonia Hausen. Jörg Teuber, Abteilungsleiter Fußball, und der Verein haben an die Kinder Panini-Alen und -Bilder verteilt, die nun fleißig gesammelt werden. Ein gemeinsames Gucken im Verein, wie es im Sommer schon vorgekommen ist, ist nicht geplant. „Unsere erste Mannschaft spielt noch bis Mitte Dezember. Außerdem haben wir einen Stand beim Weihnachtsmarkt, Jahresabschlüsse stehen an, Weihnachtsfeiern. Die besinnliche Zeit und so eine WM passen nicht zusammen. Da gibt es wichtigeres als Fußball. Die Weihnachtszeit gehört der Familie.“

