Kerzen erleuchten den Friedhof

Teilen

Der Alte Friedhof Obertshausen erstrahlt an Heiligabend im Licht vieler Kerzen. Die Aktion des Fördervereins findet inzwischen großen Anklang. © Prochnow

Aus der Not eine Tugend gemacht hat der Förderverein Alter Friedhof Obertshausen. Traditionell am Nachmittag des Heiligen Abends entzünden Vorsitzende Hildegard Ott und ihr Team Kerzen in Einmachgläsern und Windlichter in Schutzhüllen. Diese postieren sie auf den Urnenwänden und entlang des Hauptweges.

Obertshausen – Auch viele Angehörige von Verstorbenen schmücken ihre Gräber mit Kerzen. Das schafft eine besondere Atmosphäre für den Gang auf den Friedhof zu Weihnachten.

Anlass der Gründung des Vereins war die ursprüngliche Absicht der Stadt, das historische Gräberfeld für weitere Bestattungen zu schließen. Dieser Plan ist dank des Engagements des Fördervereins mittlerweile zurückgenommen worden. Regelmäßig sollen in der Trauerhalle Konzerte und Lesungen stattfinden. (m)