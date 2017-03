Kiloweise Gras vertickt: Brüder verurteilt 

Obertshausen - Der Staatsanwalt klagt gestern vor dem Schöffengericht in Offenbach zwei Brüder an. Sie sollen in einer Wohnung in Obertshausen eine Marihuana-Plantage betrieben und in Besitz von Waffen mit Drogen gehandelt haben. Von Stefan Mangold

Der Vorwurf: Handel mit Marihuana und Waffenbesitz: Die Brüder erscheinen gepflegt und gut gekleidet vor dem Offenbacher Schöffengericht. Beide gehen einer geregelten Arbeit nach. Der eine als Angestellter, der andere als Geschäftsinhaber. Vor Gericht gestaltet sich ihre Rollenverteilung wie folgt: Der eine agierte, der andere half indirekt. Der 31-Jährige ist Mieter der Wohnung, der jüngere pflanzte dort in einem Zimmer professionell Marihuana an. Die hohe Stromrechnung will er deshalb übernommen haben. Der ältere habe sonst nichts davon gehabt.

Dafür könnte die Vita beider sprechen. Der 31-jährige sitzt neben seinem Verteidiger Stefan Bonn erstmals auf einer Anklagebank. Sein Bruder hat mehr Routine. Er bekam bis dato drei Geldstrafen: zwei wegen Drogenbesitzes, eine wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Diesmal geht es um Knast oder gerade noch mal draußen bleiben. Locker nimmt der 27-Jährige die Geschichte nicht. Der Gerichtssaal ist nicht gerade überhitzt, dennoch bildet sein Hemd unter den Achseln große Schweißflecken ab.

Die Polizei wurde im Juli 2015 auf ihn aufmerksam. Die Ermittler hatten zwei ganz andere Verdächtige im Visier. Einer von beiden kaufte dem 27-Jährigen eine Tüte Marihuana mit einem Gewicht von 957 Gramm ab. Die Polizei sah zu, griff aber nicht ein, um weitere Verbindungen zu eruieren.

Von da an hörten die Fahnder die Telefongespräche der Brüder mit. Erst im April 2016 durchsuchten Beamte die Wohnung, fanden neben der Plantage Pfefferspray, ein Messer und eine Schreckschusspistole. Erlaubte Waffen, die im Kontext von Drogenhandel aber strafverschärfend wirken. Der 27-Jährige saß einen Monat in U-Haft, ehe er gegen eine Kaution von 45.000 Euro die Justizvollzugsanstalt verließ.

Insgesamt stellte die Polizei ein Gesamtgewicht von rund 2,4 Kilogramm Marihuana fest, großteils mit einem den Rausch entfachenden THC-Anteil von mehr als zwölf Prozent. Richter Beck erklärt, Rechtsanwalt Bernd Schuster habe bei ihm angeklopft, ob eine Bewährungsstrafe drin sei, wenn sein Mandant ein umfangreiches Geständnis ablege. Beck antwortet dann stets sibyllinisch: „Kann sein, kann aber auch nicht sein.“ Was bedeutet, der Vorsitzende bespricht während der Verhandlungspause mit beiden Schöffen, wie eine Absprache aussehen könnte. Dann trägt der Richter vor: Umfassendes Geständnis gegen acht bis zwölf Monate Haft auf Bewährung für den älteren, zwischen 18 und 24 Monate Haft auf Bewährung für den jüngeren der Brüder. Neben den Geldstrafen von 2000 und 20.000 Euro müssen die beiden 150 und 250 Arbeitsstunden ableisten.

Polizei stellt Waffen, Drogen und Schmuck sicher: Fotos Zur Fotostrecke

Dann verschwinden Anwälte und Mandanten, um den Vorschlag zu besprechen. Die Angeklagten jubilieren ob der Geldstrafen und der Arbeitsstunden nicht gerade, erklären sich aber einverstanden. Über Anwalt Schuster bestätigt der mutmaßliche Haupttäter Vertriebswege, auf die Drogenfahnder getippt hatten.

Dem jüngeren Bruder versichert Richter Beck, mit zwei Jahren Haft auf Bewährung, 20.000 Euro Geldstrafe und 250 Arbeitsstunden äußerst knapp am Gefängnis vorbei geschrammt zu sein. Seine Bewährungsfrist geht über fünf Jahre. Der 31-Jährige bekommt neun Monate Bewährungshaft wegen Beihilfe, im Paket mit 2000 Euro Geldstrafe und 150 Arbeitsstunden. Ihm bescheinigt Beck: „Sie sind da hineingerutscht“.

Rubriklistenbild: © dpa