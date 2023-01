Kita Badstraße in Obertshausen ist offiziell eröffnet

Von: Theresa Ricke

Über die Geschenke von der Stadt und dem Kreis zur offiziellen Eröffnung der Kita Badstraße freuen sich Kita-Leiterin Eva-Maria Uschmann und Erzieherin Mary Zagorscak (links und rechts von Bürgermeister Manuel Friedrich). © Ricke

Beim Umzug in die Kita Badstraße stellt sich heraus, dass die Kinder sich schnell eingewöhnen. Die Politik freut sich, wenn es keine Anrufe mit Beschwerden gibt.

Obertshausen – Seit Oktober des vergangenen Jahres können sich 36 Kinder unter drei Jahren in der neuen Kita Badstraße voll entfalten. Nun ist die Kita 7 der Stadt Obertshausen auch offiziell eingeweiht. Zum Start in den Kita-Alltag auf dem Gelände des ehemaligen Waldschwimmbads sind alle Beteiligten sehr zufrieden.

Am besten klargekommen seien die Kinder, die sich schon nach kurzer Zeit gut in den großen Räumen und dem doch recht verwinkelten Gebäude zurechtgefunden hätten. „Die Kinder haben sofort verstanden, wie es hier läuft und dass sie schneller ankommen als die Erwachsenen, die noch Stress durch den Umzug hatten“, sagt Kita-Leiterin Eva-Maria Uschmann über die Eingewöhnungszeit.

Kita Badstraße in Obertshausen: Bis zu 48 Plätze für U3-Kinder

Nun haben die Kinder schon Lieblingsräume: Im Toberaum darf gebaut werden, das stehe hoch im Kurs. Das Konzept der Kita hält vier verschiedene Themenräume bereit – neben Toben auch den Raum der Sinne, der Medien und der Kreativität. Die Kinder dürfen entscheiden, wo sie sich aufhalten möchten. So soll es auch nicht zu laut werden, wenn im April weiteres Personal in der Kita 7 anfängt und die Zahl der U3-Kinder auf 48 anwächst. Mit der Vollbesetzung der Betreuungsplätze werden etwa 20 bis 25 Mitarbeiter in der Einrichtung aktiv sein, sagt Uschmann.

Beliebt bei den Kindern seien auch die „Tonies“. Sie sind in jedem Raum zu finden. Auf den Figuren sind Hörspiele, Musik oder eigene Aufnahmen gespeichert, die sich die Kinder anhören können. Neue Figuren standen deshalb auch auf der Wunschliste von Kita-Leiterin Uschmann. Dieser Wunsch ist ihr von der Stadt erfüllt worden. „Biene Maja wird bestimmt gleich am Morgen gehört“, freut sich Uschmann.

Blicke nach unten: Die Faszinationsmatten im Raum der Sinne fesseln auch die Erwachsenen. © Ricke

Umzug in die Kita Badstraße in Obertshausen ist eine Herausforderung für das Team

Bürgermeister Manuel Friedrich, der zusammen mit Erstem Stadtrat Michael Möser das Geschenk überreicht hat, sagt: „Die Kita 7 ergänzt den Bestand sehr gut. Mein Dank gilt allen Beteiligten aus der Verwaltung und dem Kita-Team für das Engagement. Hier ist eine nachhaltige Kita im Grünen entstanden, was will man als Kind mehr.“ Möser hebt hervor, wie viele Nerven der Umzug dem Team gekostet haben wird. Der Betriebsstart habe sich im Sommer um etwa zwei Monate verschoben, da ein Schaden aufgetreten sei, der behoben werden musste. Doch nun laufe es: „Ich habe bisher noch keinen Anruf von Eltern bekommen. Wenn ich nichts höre, ist das in diesem Fall sehr positiv.“

Auch Kreisbeigeordneter und Kämmerer Carsten Müller möchte höchstens mal zum Sommerfest etwas aus der neuen Kita hören. Für ihn gilt ebenfalls: Keine Nachrichten sind gute Nachrichten. Auf ihn habe das fertige Gelände nach dem Spatenstich im September 2021 nun einen großen Eindruck hinterlassen – besonders das große Außengelände. Müller: „In der Natur lernen Kinder, dass nicht alles Gemüse einfach aus dem Supermarkt kommt, das die Blätter im Herbst vom Himmel fallen und im Frühjahr nachwachsen.“ Bei der Ausstattung sei es genau der richtige Ansatz gewesen, sich auf die Erzieherinnen zu verlassen und nicht an der falschen Stelle zu sparen. „Die Erzieherinnen wissen am besten, was gebraucht wird.“