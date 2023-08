Klingelnde Vereinskasse: Tierschutzverein Lesika will Hütten als Rückzugsort für Hunde kaufen

20 Hundehütten möchte die Lesika Hundehilfe mithilfe des Geldes aus der Klingelnden Vereinskasse anschaffen. Vorsitzende Sandra Kunkel und Labrador-Mischling Fluffy hoffen auf breite Unterstützung. © m

Die Finalisten der von Holzland Becker und unserer Zeitung ausgerufenen Aktion „Klingelnde Vereinskasse“ stehen fest. Welcher der zehn Obertshausener Vereine wie viel von den ausgelobten 7500 Euro für sein Projekt bekommt, entscheiden die Leser per Internet-Abstimmung. Wir stellen die zehn Vereinsprojekte vor. Heute: Tierschutzverein Lesika Hundehilfe

Obertshausen – Flaffy heißt der rabenschwarze Labrador-Mischling. Sie mustert jeden Fremden im Café kritisch, bellt aber nur Kinder an. „Sie muss früher von kleinen Leuten provoziert oder geschlagen worden sein“, vermutet Sandra Kunkel. „Flaffy ist mit weiteren Welpen gefunden worden und Gott sei Dank ins Asyl Spas gebracht worden.“ Spas, zu deutsch Rettung, nennen sie in Varazdin das Tierheim, das die „Lesika Hundehilfe, kroatische Pfoten in Not“, unterstützt.

Woher der Vereinsname stammt, weiß auch die neu gewählte Vorsitzende nicht so genau. „Lesika war wohl die erste Hündin, die wir vermittelt haben“, hörte sie von ihren Vorgängerinnen. Mit acht Leuten haben sie vor zehn Jahren begonnen, heute zählt das Netzwerk insgesamt 130 Mitglieder über die halbe Republik verteilt, davon 46 Aktive. Sie kümmern sich um Vermittlung, Transport von Tieren und Spenden, Auftritte in sozialen Medien und jede Menge Papierkram.

In Zeiten steigender Preise werde die Versorgung immer schwieriger, erklärt die Sprecherin. Die zweitgrößte Einrichtung ihrer Art in Kroatien beherbergt rund 500 Tiere, die eineinhalb Tonnen Futter pro Woche vertilgen. Spenden werden darum gerne entgegengenommen, neben Nahrung auch Hundekörbchen aus Plastik, die gut desinfiziert werden können, Medikamente, Handtücher, Decken und Muschel-Sandkästen, die sehr beliebt zum Baden sind.

Lesika verfügt über ein kleines Lager in Offenbach-Bieber, die Gaben werden eingeladen, wenn Hunde gebracht werden. „Mit viel Zeit und Empathie“ engagieren sich die Tierfreundinnen und -freunde für die Vierbeiner am Fluss Drau, berichtet Sandra Kunkel. „Viele Bekannte in ganz Deutschland fragen von sich aus, ob sie helfen können“, übernehmen auch spontan Notfälle.

Vor allem in den ländlichen Gebieten Osteuropas genießen Streuner und Hofhunde kaum Zuwendung. „Aber der Blick auf die Kreatur ändert sich gerade“, beobachtet die Vereinschefin an der ungarischen Grenze. Ein Dutzend Freiwillige, darunter viele Studierende, füttern die Fundtiere in ihrer Freizeit und reinigen die Unterkunft. Das Gelände und hauptamtliches Personal werden von der Stadt bereitgestellt.

Die Vierbeiner werden mit Importpapieren ausgestattet, verfügen über Pässe fürs Veterinäramt, sind gechippt, geimpft und entwurmt, ältere Hündinnen kastriert. Künftige Frauchen und Herrchen erhalten eine dreimonatige Probezeit, danach kann das ausgewählte Tier zurückgegeben werden. Der Verein kann es von sich aus zurücknehmen, wenn es sich nicht in guten Händen befindet. Lesika-Mitglieder schauen sich die Wohnsituation vor Ort an, lassen einen Fragebogen ausfüllen und kontrollieren die Unterkunft später erneut. „Keiner der vermittelten Hunde wurde jemals in einem Tierheim abgegeben“, betont die Vorsitzende. Der Verein habe ein großes Pflegestellennetz aufgebaut.

Für das Asyl Spas benötigen sie jetzt 20 Hundehütten. So ein Häuschen bilde den einzigen Rückzugsort für die Tiere. Stabile Unterstände sollen entstehen, die gegen Hitze und Kälte gedämmt sind, Kosten pro Exemplar: 200 bis 250 Euro. (Von Michael Prochnow)

