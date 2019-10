30 .000 Euro fürs Familienzentrum

Zum Geburtstag gibt es Geschenke, das weiß jedes Kind. Und wenn es gar ein runder ist, dann dürfen diese schon mal etwas größer ausfallen.

Obertshausen - So auch bei der „Dr. Carl und Ellen Klöss-Stiftung“, die in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen feiert.Doch in diesem Fall ist das Geburtstagkind gleichzeitig auch der Schenker.

Einen Scheck über stolze 30 000 Euro haben die Mitglieder des Stiftungsvorstandes, um ihren Vorsitzenden, Altbürgermeister Bernd Roth, nun Vertretern der Stadtverwaltung übergeben. Mit dem Geld unterstützt die Stiftung – deren Zweck die Förderung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen sowie des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege in Obertshausen ist – die Einrichtung des neuen Familienzentrums an der Vogelsbergstraße. Das rund 8,5 Millionen Euro teure und aus Mitteln des Kommunalen Investitionsprogramms (KIP) des Landes Hessen geförderte Projekt sei ganz im Sinne dieses Stiftungszwecks, erläutert Roth. Dort soll neben zusätzlichen Plätzen in der U3-Betreuung auch das neue Zuhause des Familienvereins Tausendfüßler und seiner Angebote entstehen, darüber Platz für die Mensa und die Nachmittagsbetreuung der Sonnentauschule sowie Räume für Vereine wie etwa die Seniorenhilfe.

Den Spendenbetrag hat die Stiftung in den vergangenen Jahren zweckgebunden angespart, berichtet Hauptamtsleiter und Vorstandsmitglied Sebastian Zimmer. „Wir hätten auch gerne noch ein paar Nuller drangehängt, aber das war uns leider noch nicht möglich“, ergänzt Roth. Denn als Einnahmequellen hatte die 2009 gegründete Stiftung bisher nur die Zinseinnahmen aus dem Stiftungsvermögen. Das soll sich mit den künftigen Pachteinnahmen ändern, die nach Fertigstellung der Reihenhäuser und Doppelhaushälften auf dem stiftungseigenen Gelände an der Otto-Wels-Straße zu erwarten sind (wir berichteten). Von den 15 im Bau befindlichen Eigenheimen seien bereits 14 verkauft, das verbleibende nahezu, freut sich der Stiftungsvorsitzende. Dort fördert die Stiftung junge Familien aus Obertshausen mit Nachlässen beim Erbpachtzins.

Dem Ziel der beiden Stiftungsgeber fühlt sich das Vorstandsteam der stadtnahen Stiftung eng verpflichtet. Bereits zu Lebzeiten war das Obertshausener Unternehmer-Ehepaar Carl und Ellen Klöss sehr sozial eingestellt und karitativ engagiert, sowohl in ihrer Heimatstadt als auch im späteren Wohnort Bad Orb. Der Kleinstadt mit Herz, in der seine Firma Wahl lag, blieb Carl Klöss auch nach dem Umzug treu, pendelte noch bis ins hohe Alter von mehr als 80 Jahren täglich zwischen beiden Städten. Dafür nutzte Klöss vor allem die Eisenbahn, deren großer Fan er zeitlebens war. „Es ist sogar bekannt, dass er stets an Heiligabend nach Frankfurt zum Hauptbahnhof fuhr und dort jedem Lokführer, den er im Führerhaus gesehen hat, einen 100-DM-Schein durchs Fenster reichte“, erzählt Bernd Roth.

Da dem Ehepaar eigene Kinder versagt blieben, entwickelte es mit dem wirtschaftlichen Erfolg ein ausgeprägtes Bewusstsein für die Unterstützung bedürftiger Menschen und auch gesellschaftlicher und sozialer Brennpunkte. In Obertshausen bezuschussten sie etwa den Bau des städtischen Kindergartens in der Vogelsbergstraße mit 500 000 D-Mark. Und auch andere Einrichtungen seiner Heimatstadt – wie die Pfarrei Herz Jesu und die Freiwillige Feuerwehr – wurden regelmäßig bedacht.

Nach dem Tod ihres Mannes Carl war es Ellen Klöss ein großes Anliegen, einen Teil ihres Vermögens in eine stadtnahe gemeinnützige Stiftung in Obertshausen einzubringen. Und so gründete sich auf Vorschlag von Dieter Beuthel, der lange Jahre Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Vertrauter des Unternehmer-Ehepaars war, 2009 die Dr. Carl und Ellen Klöss Stiftung.

Nachdem in den vergangenen Jahren verschiedene Projekte wie etwa ein neues Klavier für die Musikschule oder die Schulhofsanierung an der Sonnentauschule gefördert wurden, habe der Vorstand nun die Unterstützung des Familienzentrums beschlossen, um damit Kindern und Familien in Obertshausen zu helfen, erläutert Bernd Roth.

VON THOMAS HOLZAMER