Stipendien-Wettbewerb der Musikschule: Kostenloser Musikunterricht für die Sieger

Stolz zeigen sie ihre Urkunden: Zehn junge Talente aus Kursen der Musikschule haben sich mit ihren Instrumenten einer Jury gestellt. © m

Talente messen sich beim Stipendien-Wettbewerb der Musikschule im Bürgerhaus.

Obertshausen – Zehn junge Talente aus Kursen der Musikschule stellten sich am Samstagvormittag mit ihren Instrumenten einer Jury. Die Unterrichtsleiter Peter Krausch, Clemens Rech, Verena Wilhelm, Nina Vlaonic und Jürgen Weiss entsandten die begabten Schülerinnen und Schüler zum traditionsreichen Stipendien-Wettbewerb im Bürgerhaus.

Dort lauschten die Juroren – erfahrene Lehrkräfte, Musikerinnen und Musiker – dem Nachwuchs: Verena Bachmann, Meike Garden, Rolf Bissinger sowie Neumann und Thomas Peter-Horas von den Musikschulen Dietzenbach und Neu-Isenburg. Die Punktzahlen für die Probanden lagen eng beieinander, es gab „nur Gewinner“, verkündete Annette Dörr von der Musikschulleitung bei der Auszeichnung. Für den „tollen Vormittag“ dankte sie der Karl-Mayer-Stiftung, die für die Einrichtung alljährlich einen stattlichen Geldbetrag bereitstelle. Zwei Drittel davon fließen in die Begabten-Förderung, der andere Teil in den Instrumentenkauf. Die Pädagogin dankte auch den Eltern für ihre Unterstützung, vor allem beim Üben daheim, sowie ihren Kolleginnen und Kollegen, „ohne die der Wettbewerb nicht möglich wäre“.

Auch Stadträtin Hildegard Knorr bewunderte die Leistung der Mädchen und Jungen. Die Erstplatzierten erhalten ein halbes Jahr kostenlosen Unterricht oder 537 Euro für Instrumentenkauf oder -reparatur, Zweite und Dritte bekommen 200 und 100 Euro gutgeschrieben.

Am Start waren die elfjährige Clara Daube, sie sang moderne Pop-Hits, die 18-jährigen Aaron Hatterman und Josefine Papenfuhs, Lisa Kroh, Liliana Weimar und Arman Hosseini (alle 17) sowie Sophie Milman (12) spielten klassische und zeitgenössische Werke am Klavier, Johannes Steinbuch (fast 8) bewährte sich am Saxophon, Maximilian Wenkel (15) an der Querflöte und Ilektra Kampitakis an der Gitarre. (m)