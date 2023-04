Kreis Offenbach: Überreste von Schafen illegal auf Parkplatz entsorgt - Polizei sucht nach Tätern

Obertshausen

Autor Christoph Sahler

Weitere schließen

Unbekannte entsorgen Schlachtabfälle von Schafen illegal auf einem Parkplatz in Obertshausen. Die Polizei bittet bei der Suche der Täter um Hinweise.

Obertshausen - In Obertshausen (Kreis Offenbach) sind die Überreste mehrerer Schafe illegal entsorgt worden. Die Polizei geht davon aus, dass die Tierreste mit einem Fahrzeug am Sonntag, 2. April, in den frühen Morgenstunden auf einem kleinen Feldparkplatz an der Landesstraße 3117 / Badstraße abgeladen wurden.

Ein Spaziergänger hatte die Schlachtabfälle bemerkt und gemeldet. Durch den städtischen Bauhof wurden die Überreste abgeholt und entsorgt. Mögliche Täter sind der Polizei bisher nicht bekannt.

+ Die Polizei sucht nach unbekannten Tätern im Kreis Offenbach. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Kreis Offenbach: Schlachtabfälle illegal entsorgt - Polizei bitte um Hinweise

Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06104 / 69080 bei der Polizeistation Heusenstamm zu melden. (csa)

Erst kürzlich wurde ein Fall bekannt, indem Unbekannte Fleischabfälle in einem Wald bei Neu-Isenburg (Kreis Offenbach) entsorgt hatten. Ein Hund wäre daran beinahe verendet.

Rubriklistenbild: © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild