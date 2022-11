Theaterclub Elmar führt das Publikum in Obertshausen durch die Entstehung von „Frau Holle“

Von: Stefan Mangold

Teilen

Im Waldpark Hausen verfolgen die Kinder an verschiedenen Stationen mit unterschiedlichen Bühnenbildern das Märchen Frau Holle, aufgeführt vom Theaterclub Elmar. © Mangold, Stefan

Einen anderen Zugang zu der Welt der Märchen hat der Theaterclub Elmar den Zuschauern beim Märchenspaziergang geboten. Dabei geht es auch um Kritik an den Erzählungen der Brüder Grimm.

Obertshausen – Aus der Not entstand eine Option, mit der alle glänzend leben können. Seit Jahren spielt der Offenbacher Theaterclub Elmar in der Vorweihnachtszeit ein neues Stück aus „Märchenwelt, öffne dich“. Das Kulturteam der Stadt Obertshausen unterstützt dabei mit allen Kräften. Wegen der Pandemie wich man 2021 ins Freie aus, was so gut lief, dass man nicht ins Bürgerhaus zurückkehrte, sondern samt Publikum durch die Entstehung von „Frau Holle“ spazierte.

Natürlich macht das Credo der politischen Korrektheit auch vor Märchen nicht halt, auch vor denen, die Jacob Grimm und Wilhelm Grimm durch die Erzählungen der Henriette Dorothea Wild (Gabi Thomas) einst dem Volk vom Maul ablasen und notierten. Das Geschlechterverhältnis gelte nicht mehr als up to date, ein weiterer Vorwurf prangert die vermeintlich schwarze Pädagogik an, als sei die Gegenwart von allem Zeitgeist unbeleckt und der Quell der absoluten Wahrheit.

Simon Isser führte mit Nadine Graf-Baßmann Regie und gab in den vier Vorstellungen am Samstag und Sonntag im Waldpark Hausen den Wilhelm Grimm. Dessen Bruder Jacob spielte Tilman Camphausen.

Märchenspaziergang in Obertshausen: Sprechender Apfelbaum bleibt im Gedächtnis

Bevor der imaginäre Vorhang sich hebt, erklärt Isser, woran sich wohl ziemlich jeder erinnert, dem die Eltern einst Märchen vorlasen: „Kinder haben genügend Abstraktionsvermögen, um die Fiktion von der Wirklichkeit zu unterscheiden.“ Die moralische Linie sei trennscharf, „das Gute wird belohnt, das Böse sanktioniert“. Die Kinder wüssten, dass die Eltern sie niemals im Wald aussetzten und auch stinkfaule Mädchen keine Angst zu haben brauchten, unter einen Fall aus Pech zu geraten.

Die Aufführung führt über drei Stationen durch detailreiche Bühnenbilder, begleitet von dem Gitrarrenspieler Oguz Dogan, der die Musik komponierte. Alleine der hessisch sprechende Apfelbaum, dem mit der 85-jährigen Helga Feuerbach das älteste Mitglied der Elmar-Truppe über Tonband ihre Stimme leiht, dürfte manchen der vielen Kinder ein Leben lang in Erinnerung bleiben.

Natürlich folgt die Goldmarie (Josefine Hahn) der Bitte des Baums, ihn zu schütteln, weil ihm die Äpfel zu schwer geworden seien. Auch die sieben Laibe Brot brauchen sich nicht zu fürchten, im Ofen zu verbrennen. Das Oberbrot (Anja Büttner) übernimmt außerhalb schnell das Kommando.

Goldmarie (Josefine Hahn) erfüllt den Wunsch des sprechenden Baums und schüttelt ihn. © Mangold, Stefan

Theaterclub Elmar zeichnet ein klassisches Bild von gut und böse beim Märchenspaziergang

Die zwielichtigen Charaktere sind im Schauspiel oft die interessanteren Rollen. Der Mephisto lenkt den Faust, der Jago den Othello. Pechmarie (Anabel Klauke) steht für einen stumpf fiesen Typus Mensch. Es gibt keinen Grund, die Hilfe in der Not zu verweigern, außer, „jetzt will mir das Brot schon Kommandos geben“. Am Baum fürchtet sie, ein Apfel könnte sie am Kopf treffen. Pechmaries Resümee klingt wie ein Gemisch aus politischem Impetus und trister Einsamkeit: „Hilf dir selbst, sonst hilft dir keiner.“ Schwer zu sagen, wie die Pechmarie zu ihrer selbst wurde, die von ihrer hinterhältigen Stiefmutter (Dragica Klauke) stets den Vorzug vor ihrer Schwester Goldmarie erhält.

Goldmarie streichelt liebevoll die Katzen der Frau Holle, während die Pechmarie die grazilen, weichen Tiere schroff zurückweist. Und als Frau Holle (Anja Büttner) bittet, die Betten auszuschlagen, willigt Goldmarie sofort ein, während die Schwester ihr Selbstverständnis zelebriert, „ich bin doch nicht da, um fremde Arbeit zu erledigen“.

Das Publikum erlebte Aufführungen bestens geprobter Laienschauspieler, die sich glänzend artikulierten. Die Kinder folgten dem Geschehen mit Emphase. In der Welt geht es nicht immer so zu, dass die Guten belohnt und die Gemeinen bestraft werden. Aber das Märchen hält jede Gesellschaft zusammen.