Massenschlägerei unter Jugendlichen

Obertshausen - Am frühen Montagabend mündete ein Streit unter Jugendlichen in einer Massenschlägerei in der Bahnhofsstraße. Über 40 Jugendlichen sollen beteiligt gewesen sein. Die Polizei ermittelt.

Alles begann noch recht harmlos am Busbahnhof in Seligenstadt. Dort gerieten zwei Teenager-Gruppen aneinander. Mitarbeiter des Ordnungsdienstes konnten die Wogen doch zunächst glätten. Allerdings fuhren beide Gruppierungen mit der Buslinie 85 zum Bahnhof in Obertshausen. Laut Polizei haben die Jugendlichen auf der Fahrt dorthin weitere Teenager zur Haltestelle bestellt.

Laut Zeugen hatten sich über 40 Personen vor einem Imbissrestaurant versammelt. Es kam zu körperlichen Attacken, bei denen mehrere Personen leicht verletzt wurden. Einem 19-Jährigen aus Obertshausen soll mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden sein. Schließlich riefen Zeugen die Polizei. Die Ermittlungen richten sich nun gegen einen 15-Jährigen sowie vier weitere Verdächtige im Alter von 15 und 16 Jahren. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 069/8098-1234 zu melden. (ror)