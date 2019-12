Sternsingen auf Griechisch.

Obertshausen - Ein Dutzend Mitglieder des griechischen Kulturvereins Megas Alexandros aus Obertshausen machte sich zu Weihnachten auf, singend und musizierend von der Geburt Jesu Christi zu künden und gute Wünsche fürs neue Jahr erklingen zu lassen. Kalanda gleicht so dem heimischen Brauch des Sternsingens. Der ehemalige Vorsitzende Dr. Savvas Savvidis und seine Nachfolgerin Chrisa Sigura (von links) begleiteten an Akkordeon und Glockenspiel die Schüler mit Triangeln. Die Gruppe besuchte 40 Familien in Obertshausen, Mühlheim, Offenbach, Rodgau und Seligenstadt. Die dabei gesammelten Spenden werden einer Hilfsorganisation überreicht. m