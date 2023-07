Mehr als 4000 Besucher auf dem Weinfest in Obertshausen

Gute Stimmung auf dem Weinfest. Besucher tanzen ausgelassen vor der Bühne. © prochnow

Das Weinfest in Obersthausen war am Wochenende war gut besucht. Bei einigen Ständen leerte sich der Getränkevorrat etwa am Freitag schnell.

Obertshausen – Diese Aussicht, die Frontmann Emre Bicer, Sängerin Inga Wolf und das ganze Team von Doctor Blond vier Stunden lang genossen, das ist es, was die Obertshausener gerade mit Stolz erfüllt. Als die Band aus der Region am Freitagabend auf dem Weinfests spielte, versammelten sich nach unterschiedlichen Schätzungen mehr als 4000 Menschen auf dem umgewidmeten Parkplatz der Firma Karl Mayer. Das ist ein neuer Rekord, wie die Organisatoren Jürgen Hofmann aus dem Kulturamt und Jürgen Krapp vom Verein der Weinfreunde mitteilen.

Die weit über die hessichen Grenzen hinaus gefragte Band brachte vermutlich allein mehrere hundert Fans auf das Gelände hinter der Burg im Hain. Und was Hofmann und Krapp besonders freut: Keine Randale und keine Schlägereien trübte das Fest.

Die Beschicker der 14 Stände hatten zuvor kräftig aufgerüstet, statt der 1200 Sitzplätze standen an diesem Termin rund 1800 zur Verfügung. Doch die meisten musikbegeisterten Gäste tummelten sich vor der Bühne und in den breiten Gängen, rechneten Krapp und Hofmann vor. Die Winzer, Händler und Imbiss-Betreiber verdoppelten ihr Personal, stellten größere Vorräte bereit, doch auch das nutzte manchem Betrieb nichts. Um 22 Uhr konnten an den ersten Ständen keine Getränke mehr angeboten werden.

Ihren Teil dazu beigetragen haben dazu auch sicherlich die vielen jungen Leuten, die der Musik von Doctor Blond frönten und auch die Weinkultur zu schätzen wussten. Sie trafen sich immer wieder an den Tischen rund um die Theken und genossen gute Tropfen ohne zu tief ins Glas zu schauen. Diese Entwicklung trägt besonders die nächste Generation der Weinbauern mit, das bestätigt auch Peter Flick, der mit seinen Rheingau-Weinen zum ersten Mal auf dem Obertshausener Fest steht.

„Ich bin jetzt jedes Wochenende auf einem Weinfest“, sagt der 30-Jährige. Sein Vater war Metzger und hat die Winzerei noch nebenher betrieben. Der Sohn steigerte den Umsatz von 5000 auf mehr als 100 000 Flaschen, baut auf Flächen rund um Hochheim und Flörsheim.

Neben der Arbeit im Berg ist Peter Flick häufig in den sozialen Medien unterwegs. „Du brauchst ein einheitliches Auftreten nach außen, neue Weine wie den Himmelsstürmer und Qualität“, lehrt der Neue. Die Qualität bestätigten dem Mann vom Main mehrere Fachzeitschriften. Dafür arbeitet er hart.

Das kann auch Juliane Schäfer von sich behaupten. Die Weinprinzessin pflegt auf den Festen Kontakte zu Kollegen im Anbau. Der Leidenschaft für Beruf und Produkt steht das Risiko von Investitionen gegenüber, weiß die junge Frau. Angesichts des Klimawandels arbeite sie an neuen, widerstandsfähigen Rebsorten, die auch weniger anfällig für Pilzkrankheiten seien und so Pflanzenschutzmittel einsparen. Besonders resistent seien Sauvignon, Cabernet und Regent, auch der Riesling sei „sehr anpassungsfähig“. Das gelte außerdem für alte Stöcke, die mit ihren Wurzeln gut ans Grundwasser kommen.

Diese Werte seien heute wichtiger als Oechsle-Grade, unterrichtet die Flonheimerin. Neben der Nachhaltigkeit sind Juliane Schäfer Tradition, Gesellschaft und Emotion für ihren Beruf wichtig. Letztere vermitteln auch die Musiker auf dem Platz an der Gartenstraße. Heute etwa klingt das Weinfest mit Chic und dem Hausener Musiker Norbert Heil aus. (Von Michael Prochnow)