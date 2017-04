Zerstörungswut lässt Zahlen in der Kriminalstatistik steigen

Obertshausen - Mehr Straftaten tauchen in der Kriminalstatistik für Obertshausen im vergangenen Jahr auf. Dafür steigt auch die Aufklärungsquote leicht auf 57,4 Prozent. Von Thomas Holzamer

Mehr Vandalismus, weniger Einbrüche – Licht und Schatten liegen beim Blick auf die Obertshausener Zahlen in der jüngst veröffentlichten Kriminalstatistik des Polizeipräsidiums Südosthessen eng beieinander. So stieg die Zahl der erfassten Fälle 2016 erstmals seit 2013 wieder. 1132 Straftaten wurden im vergangenen Jahr im Stadtgebiet verzeichnet, 138 mehr als 2015. Umgerechnet auf die Häufigkeitszahl – die Zahl der registrierten Fälle, errechnet auf 100.000 Einwohner – ergibt sich eine Steigerung von 12,1 Prozent. Gleichzeitig stieg die Aufklärungsquote um 4,9 auf 57,4 Prozent.

Beruhigen kann Polizeihauptkommissar Harry Keckeis dennoch, denn unsicherer sei die Kleinstadt mit Herz deswegen nicht geworden. So lassen sich die gestiegenen Fallzahlen vor allem auf zwei Bereiche zurückführen, erläutert der Leiter der Heusenstammer Polizeistation, zu deren Zuständigkeitsbereich auch das Stadtgebiet Obertshausen zählt. Rund 40 Fälle seien beispielsweise bei der Onlinekriminalität – also via Internet – hinzugekommen. Dabei handele es sich in der Regel um Betrugsfälle bei Onlineshops. Da lohne es sich durchaus, bei Bestellungen im Netz nicht nur auf den günstigsten Preis zu schauen, sondern auch mal darauf, welcher Betreiber sich dahinter verbirgt und in welchem Land der Geschäftssitz liegt, rät der Polizeibeamte.

Der mit 77 Fällen höchste Zuwachs sei bei den Sachbeschädigungen zu verzeichnen. Darunter fallen unter anderem Graffiti-Schmierereien, abgetretene Autospielgel oder jener Fall zum Jahresbeginn, als binnen einer Nacht an den Wartehäuschen mehreren Haltestellen im Stadtgebiet die Scheiben zerstört wurden. Gerade jene Fälle von Vandalismus ärgern den Leiter der Heusenstammer Polizeistation am meisten. „In der Regel bieten sich uns dabei so gut wie keine Ermittlungsansätze“, erläutert Harry Keckeis. So gebe es nur selten Zeugen, die die Beamten auf die richtige Spur führen könnten. Dementsprechend gering sei natürlich auch die Aufklärungsquote. In jenen Fällen sei ein kurzer Draht zur Polizei von Vorteil. So könnten auch vermeintlich unbedeutende Kleinigkeiten gemeldet werden, auch wenn einmal nicht genügend Beamte verfügbar seien, um sofort zu reagieren. Ermittelt werde jedoch immer.

Positiv sei hingegen die Entwicklung bei den Wohnungseinbrüchen. Dort war im vergangenen Jahr ein weiterer Rückgang zu verzeichnen. „Es bleibt inzwischen in fast der Hälfte aller Fälle beim Versuch“, erläutert Keckeis. Mit ein Grund dafür sei, dass immer mehr Eigenheimbesitzer in einen besseren Einbruchschutz investieren. Leicht gesunken von 90 auf 72 Fälle ist auch die Zahl der gemeldeten Fahrraddiebstähle in Obertshausen und die gleichzeitig gestiegene Aufklärungsquote, die 2015 noch im einstelligen Bereich lag und 2016 auf 18 Prozent stieg. Der Fahrradklau werde aber auch in Zukunft weiterhin ein Thema bleiben, da viele Radler beim Diebstahlschutz noch zu sehr geizten, beklagt der Hauptkommissar. Ein hochwertiges Schloss und die Codierung des Rahmens bieten zwar auch keinen 100-prozentigen Schutz, helfen unter Umständen jedoch bei der späteren Aufklärung und Identifikation der Räder.

Lobende Worte fand der Polizeistations-Leiter, der die jüngste Statistik Bürgermeister Roger Winter und Erstem Stadtrat Michael Möser erläuterte, für die Zusammenarbeit mit der Stadt Obertshausen bei der Vorbeugung. So habe etwa der Kontakt mit dem runden Tisch Nahmobilität ergeben, dass im Stadtgebiet künftig mehr gute Fahrradständer aufgestellt werden sollen, die ein sicheres Anschließen ermöglichen. Zudem sei auch die Vernetzung der Polizei mit den Mitarbeitern des städtischen Ordnungsamtes wichtig und in diesem Fall gut.