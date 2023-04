Minigolfanlage in Obertshausen eröffnet die Saison mit neuen Hindernissen

Von: Theresa Ricke

Die neuen Hindernisse leuchten strahlend gelb. Wenn der Ball hindurchgespielt ist, heißt es aber noch nicht, dass die Bahn beendet ist. Der Ball muss noch ins Loch. © P

Neue Saison heißt neue Hindernisse auf der Minigolfanlage in Obertshausen. Die Bahnen werden nacheinander erneuert.

Obertshausen – Neben dem Bürgerhaus in Hausen steht ein knallgelber Vulkan. Aus dem Schlot kommt allerdings keine Lava, sondern im Idealfall kann man sich seinen Minigolfball wieder herausholen. Der Vulkan hat in seiner Nachbarschaft auf der Minigolfanlage an der Gumbertseestraße noch andere neue Hindernisse wie die Schnecke, die es den Spielern erschweren, den Ball in das Loch zu befördern. Ab dem heutigen Samstag ist die Anlage nach der Winterpause wieder geöffnet.

Andrea Gottwald, die Chefin der Anlage, und ihr Mann Jürgen sind kurz vor dem Saisonstart noch fleißig: Mit dem Hochdruckreiniger werden alle Wege und die Bahnen bearbeitet. Seit 25 Jahren betreibt Andrea Gottwald die Minigolfanlage. Ohne die Hilfe ihres Mannes würde es allerdings nicht gehen, sagt sie. Es steckt zu viel Arbeit dahinter. „Nicht nur die Bahnen, auch das Gelände soll gut aussehen“, sagt Andrea Gottwald. Sechs der 18 Bahnen sind bereits im vergangenen Jahr erneuert worden. Dabei bleibt der Rahmen bestehen, aber der Belag sowie die Hindernisse werden ausgetauscht. In diesem Jahr sind weitere sechs Bahnen erneuert worden. Wenn nächstes Jahr die letzten sechs folgen, können sich Besucher auf einen komplett sanierten Kurs freuen. Das erleichtert auch die Arbeit des Ehepaars Gottwald. Aktuell müssten die alten Bahnen noch jedes Jahr neu gestrichen werden. „Sie sind bestimmt 55 bis 60 Jahre alt, da muss regelmäßig etwas getan werden“, sagt Gottwald. Doch dazu müssten sie trocken sein. In diesem Jahr mit verhältnismäßig viel Regen hat es keine Gelegenheit für die Verschönerungsmaßnahme gegeben. Bei den Nachfolgern fällt diese Arbeit weg.

Mit neuen Schlägern und Bällen können sich junge und alte Minigolfer in den Kurs wagen. Für die ganz kleinen Nachwuchstalente gibt es seit Neustem extra kurze Schläger, sodass Kinder ab zwei Jahren mitspielen können. Neben Familien und kleineren Gruppen kommen auch gerne Schulklassen, Hortgruppen, Kindergeburtstagsgruppen, Vereine aber auch Firmen für kleinere Events auf die Anlage - größere Gruppen immer nach Absprache mit Andrea Gottwald oder ihrem Mann. Ehrgeizig sind die meisten beim Spielen, erzählt Gottwald. „Egal ob Kinder oder Erwachsene, ich höre immer den Jubel oder auch das Geschimpfe, je nachdem, wie es läuft.“

Wer sich vom hitzigen Spiel abkühlen möchte, findet im Kiosk Snacks, Eis und kalte Getränke, die im Schatten genossen werden können. Bei Geburtstagsfeiern bietet die Chefin der Minigolfanlage an, dass Eltern Kuchen und Geschirr selbst mitbringen dürfen. Die Getränke müssen aus dem Kiosk bezogen werden.

Andrea Gottwald freut sich auf die neue Saison. Bereits im vergangenen Jahr hat sie bemerkt, dass die Begeisterung für Minigolf als Gruppenaktivität nach den Corona-Beschränkungen groß war. Schon bevor die Anlage wieder geöffnet ist, hat sie Anfragen von Gruppen, die spielen möchten. (Theresa Ricke)

Öffnungszeiten

Die Minigolfanlage ist ab dem heutigen Samstag zu folgenden Zeiten geöffnet: Montag bis Freitag von 15 bis 20 Uhr, Samstag von 14 bis 20 Uhr und Sonntag sowie an Feiertagen von 13 bis 20 Uhr. Mittwoch ist Ruhetag. Erwachsene bezahlen drei Euro, Kinder zwei Euro Eintritt.